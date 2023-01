Joey Essex de Dancing on Ice affirme qu’il vit avec le fantôme d’un homme de 18 ans

JOEY Essex a affirmé qu’il vivait avec le fantôme d’un homme de 18 ans.

Le joueur de 32 ans fera ses débuts sur Dancing on Ice ce soir lorsque la compétition ITV reviendra.

Mais loin de la patinoire, l’ancienne star de Towie, Joey, vit dans une incroyable maison de 3 millions de livres sterling.

Getty

Joey a affirmé qu’il vivait avec le fantôme d’un homme de 18 ans[/caption] Getty

Il a également parlé de sa romance avec Vanessa[/caption]

Et il insiste sur le fait qu’il ne vit pas seul là-bas.

Il a déclaré: «Je suis allongé dans mon lit et je pense parfois aux fantômes. Il y en a un qui vient dans ma chambre.

« C’est bien ennuyeux. Honnêtement, je le vois tout le temps, il se promène dans ma maison. Avant, j’avais peur des fantômes, mais parce que je vois souvent celui-ci, j’y suis habitué. C’est mon pote.

Joey a ajouté au Daily Star : “Je vais dans la cuisine et je dis ‘D’accord fantôme ?’ C’est comme un garçon d’environ 18 ans. Je le vois juste passer devant moi juste à temps pour que je dise “Qu’est-ce qui se passe ?”

“Je n’ai jamais vraiment pensé aux fantômes quand j’étais plus jeune parce que je ne les voyais pas. Mais maintenant je vois des morts.

Après avoir été jumelé avec la professionnelle Vanessa Bauer pour la compétition, Joey a récemment déclaré qu’il était tombé amoureux d’elle.

“Je suis vraiment chanceux d’être jumelé avec Vanessa, j’étais très heureux”, a déclaré Joey avec un sourire lors d’une conversation exclusive avant la série.

Il a ajouté: “Vous êtes proches et vous vous touchez les jambes. . . et partout ailleurs. Vous êtes très intime et cela peut arriver.

“Honnêtement, je ne sais pas comment les gens font cette émission quand ils sont mariés – ce serait un désastre.

“Les gens me disaient, comme, ‘Si j’étais marié. . . Dieu!’ Heureusement que je n’ai pas de bague au doigt, hein ? »

Depuis qu’ils ont été jumelés en novembre, Joey et Vanessa, 26 ans, sont devenus presque inséparables.