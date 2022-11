Joey Essex alimente la spéculation selon laquelle il sort avec Vanessa Bauer, pro de Dancing On Ice, alors qu’ils “restent” dans le même hôtel

JOEY Essex a alimenté la spéculation selon laquelle il sort avec la patineuse professionnelle de Dancing on Ice Vanessa Bauer en suggérant qu’ils ont passé la nuit dans le même hôtel.

L’ancienne star de Towie, Joey, 32 ans, a été jumelée à Vanessa, 26 ans, pour la prochaine série de Dancing on Ice – mais une récente publication sur Instagram a déclenché des rumeurs selon lesquelles leur relation pourrait être plus que professionnelle.

Instagram

Getty

Après avoir assisté ensemble aux TV Choice Awards, Joey et Vanessa ont posé pour une vidéo Instagram sur le balcon d’une chambre d’hôtel à Londres.

Le clip était sous-titré: “Penthouse vues @parkplaza.”

Les fans se sont précipités pour commenter la publication, convaincus que le couple est en couple.

L’un d’eux a écrit: “Tellement content que vous ayez rencontré quelqu’un de spécial Joe, vous le méritez.”

En savoir plus sur la danse sur glace Reine du patinage Ekin-Su et Brendyn peuvent gagner Dancing on Ice, déclare un ancien pro BAUER D’AMOUR Joey Essex quitte Maura après 12 jours en se rapprochant de son partenaire DOI

Un autre a dit : « Beau couple ! Cela me rend si heureux!”

Le Sun a contacté un représentant de Joey pour un commentaire.

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a raconté comment Joey était rapidement tombé amoureux de Vanessa après avoir été jumelé avec elle pour l’émission ITV – bien qu’il ait été photographié en train de s’embrasser Love Islander Maura Higgins quelques jours plus tôt.

Une source a déclaré: “Ils se sont certainement rapprochés très rapidement, mais ce n’est peut-être pas une surprise – Vanessa est magnifique et Joey a toujours été un charmeur.





“Dès qu’il a été jumelé avec elle, ceux qui le connaissent ont estimé qu’il l’aimerait comme un fou, et il ne perd clairement pas de temps à bouger.”

Joey a récemment été photographié en train de bécoter passionnément Maura après les National Television Awards – suscitant des rumeurs selon lesquelles ils pourraient commencer à sortir ensemble.

Mais il semble avoir rapidement évolué, tandis que Maura a insisté sur le fait qu’elle était célibataire.