Joey Essex a repéré l’achat d’un léopard en porcelaine bizarre comme ” romance ” avec la partenaire de Dancing On Ice Vanessa Bauer se réchauffe

JOEY Essex a été aperçu en train d’offrir un cadeau inhabituel alors que sa rumeur d’amour avec Vanessa Bauer se réchauffe.

L’ancienne star de Towie, 32 ans, l’a fait éclater de rire après avoir acheté un léopard en porcelaine lors d’un rendez-vous shopping.

L'ancienne star de Towie a emmené la beauté allemande déjeuner dans un magasin de tarte et de purée dans l'Essex

Le couple a ensuite visité un magasin d’articles ménagers pour son achat extravagant[/caption]

Joey a été jumelé avec le patineur professionnel de 26 ans pour Dancing On Ice, qui débutera sur ITV en janvier.

Il a emmené la beauté allemande déjeuner dans un magasin de tartes et de purée dans l’Essex avant de visiter un magasin d’articles ménagers pour son achat extravagant.

Le couple est en répétition depuis des semaines – et a déclenché des rumeurs selon lesquelles ils sont un élément après avoir passé de plus en plus de temps ensemble loin de la patinoire.

La gagnante de Love Island Ekin-Su Culculoglu, 28 ans, et l’ancienne actrice d’EastEnders Patsy Palmer, 50 ans, participeront également.

Cela vient alors qu’un récent post Instagram a déclenché des rumeurs selon lesquelles leur relation pourrait être plus que professionnelle.

Après avoir assisté ensemble aux TV Choice Awards, Joey et Vanessa ont posé pour une vidéo Instagram sur le balcon d’une chambre d’hôtel à Londres.

Le clip était sous-titré: “Penthouse vues @parkplaza.”

Les fans se sont précipités pour commenter la publication, convaincus que le couple est en couple. L’un d’eux a écrit: “Tellement content que vous ayez rencontré quelqu’un de spécial Joe, vous le méritez.”





