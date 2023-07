Joey Chestnut remporte le concours de hot-dogs du 4 juillet de Nathan

La superstar de la restauration Joey « Jaws » Chestnut a surmonté un retard de pluie et s’est frayé un chemin vers une autre victoire au célèbre concours de restauration de hot-dogs du 4 juillet de Nathan, abattant 62 francs et petits pains en 10 minutes.

Même si Chestnut a chuté de quatorze chiens de moins que son record personnel et sous le Over / Under de 72,5, il était encore assez bon pour dominer la compétition. Geoffrey Esper, finaliste de Chestnut Outate, et le reste d’un peloton international de 15 mangeurs compétitifs à deux chiffres pour décrocher son 16e titre. Esper, d’Oxford, Massachusetts, a réussi à ingérer 49 hot-dogs et petits pains.

Dans le concours féminin, la championne en titre Miki Sudo a forcé 39 1/2 hot-dogs et petits pains pour récupérer sa neuvième ceinture moutarde. Le Over/Under pour Miki était de 43,5.

Les parieurs qui ont pris les moneylines des deux concurrents ont encaissé lors de cette confrontation du 4 juillet. Les deux étaient des favoris écrasants pour gagner, Chestnut ayant au moins -4000 chances de gagner et Miki ayant au moins -5000 chances de gagner sa compétition.

Mais avant que les hommes ne puissent concourir, un temps orageux s’est déplacé sur Coney Island à New York et a retardé la compétition de deux heures.

« Quelles montagnes russes, émotionnellement », a déclaré Chestnut après avoir affronté la pluie et s’être demandé si le célèbre concours continuerait. Le joueur de 39 ans de Westfield, Indiana a concouru pour la première fois pour le titre de Nathan en 2005 et ne l’a pas perdu depuis 2015.

Son meilleur résultat a été en 2021 lorsqu’il a récolté 76 hot-dogs, mais les perturbations météorologiques de mardi ont rendu une répétition impossible.

« Tout le monde s’est trompé », a déclaré Chestnut.

Sudo a battu les 33 1/2 hot-dogs de Mayoi Ebihara en 10 minutes dans une épreuve féminine qui semblait beaucoup plus proche jusqu’à ce que le décompte final soit annoncé. Le compteur non officiel en temps réel a montré que les deux leaders étaient à égalité pendant une grande partie de la compétition. Un décompte final des assiettes a réglé le score.

Sudo, 37 ans, a été déçue de son total de victoires, qui était de neuf hot-dogs de moins que son record absolu. Elle a déclaré que la concurrence d’Ebihara, âgée de 27 ans, l’avait découragée.

« Les deux premières minutes, je me suis retrouvé à la regarder, ce que je ne veux jamais faire. Je ne veux jamais être distrait par les autres concurrents », a déclaré Sudo, de Port Richey, en Floride, après la compétition. « En la regardant, j’ai tâtonné mes mains. Je me suis retrouvé coincé avec un gros rot au début mais j’ai pu corriger. »

Le concours annuel sur Coney Island à New York a attiré des concurrents d’Angleterre, du Canada, de Corée du Sud, du Japon, du Brésil et d’Australie, selon ESPN.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.