Joey Chestnut remporte le célèbre concours de mangeurs de hot-dogs du 4 juillet de Nathan avec un record du monde de 76 francs en 10 minutes

JOEY Chestnut a établi un nouveau record du monde en remportant le célèbre concours de dégustation de hot-dogs du 4 juillet de Nathan.

Chestnut, 37 ans, a englouti 76 francs en seulement 10 minutes pour remporter sa 14e victoire dans la compétition.

Joey Chestnut a établi un nouveau record du monde lors de l’événement annuel du 4 juillet Crédit : Rex

Joey a englouti 76 francs en seulement 10 minutes Crédit : Rex

Le mangeur compétitif, connu sous le nom de «Jaws», a battu la concurrence de Geoffrey Esper, qui a terminé deuxième en mangeant 50 hot-dogs, pour remporter la ceinture de moutarde.

Nick Wehy est arrivé troisième, gérant 44 francs.

Chestnut a maintenant remporté 14 des 15 derniers concours de dégustation de hot-dogs depuis qu’il a battu le sextuple champion en titre Takeru Kobayashi en 2007, avec sa seule défaite en 2015 contre Matt Stonie.

Au fil des ans, Chestnut a participé à l’événement du Jour de l’Indépendance, Chestnut a englouti un record de 1 089 hot-dogs.

Joey a remporté 14 de ses 15 derniers concours de dégustation de hot-dogs Crédit : Rex

Joey a de nouveau réclamé la ceinture moutarde Crédit : Reuters

Michelle Lesco a remporté le titre féminin Crédit : Reuters

Michelle a rangé 31 hot-dogs en 10 minutes Crédit : Reuters

Les fans ont encouragé les concurrents lors de l’événement à Coney Island Crédit : Reuters

Les fans se sont déguisés pour le concours annuel de restauration Crédit : Getty Images – Getty

L’événement de cette année a eu lieu à Coney Island avec de nombreux fans enracinés pour Chestnut qui est parti à un rythme record, rangeant 30 hot-dogs en trois minutes.

« C’est ce que j’aime. J’aime manger devant les gens et ils adorent me pousser », a déclaré Chestnut sur ESPN avant le concours. «Je suis juste un gars qui mange des hot-dogs et s’amuse. Je suis tellement heureux de faire ça.

Chestnut a battu son propre record du monde d’un franc après avoir dévoré 75 hot-dogs l’année dernière dans un endroit privé et convivial de Covid-19.

Il a déclaré au Boston Globe en 2012 : « Ce sport ne consiste pas à manger. C’est une question de motivation et de dévouement, et à la fin de la journée, manger des hot-dogs met à la fois mon corps et mon esprit au défi. »

Du côté des femmes, Michelle Lesco a remporté la compétition avec des hot-dogs 30¾ en 10 minutes.

La championne en titre Miki Sudo s’est absentée cette année parce qu’elle est enceinte.