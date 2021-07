Joey Chestnut remporte le 14e concours de hot-dogs avec un record de 76 francs

Joey Chestnut a remporté dimanche son 14e concours de mangeurs de hot-dogs Nathan’s célèbre du 4 juillet de manière dominante, dévorant un nouveau record de 76 Franks en 10 minutes pour garder son manteau au sommet du sport.

Chestnut, qui s’appelle « Jaws », a organisé une autre clinique alimentaire pour réclamer la ceinture de moutarde, surpassant le deuxième finaliste Geoffrey Esper (50). Chesnut a maintenant remporté 14 des 15 derniers concours de dégustation de hot-dogs depuis qu’il a battu le sextuple champion en titre Takeru Kobayashi en 2007, avec sa seule défaite en 2015 contre Matt Stonie.

Au cours de sa riche carrière lors de l’événement annuel du Jour de l’Indépendance, Chestnut a maintenant mangé un record de 1 089 hot-dogs. Dimanche, Chestnut est sorti prêt et était à un rythme record, abattant 30 hot-dogs en trois minutes.

Le concours de cette année est revenu à Coney Island avec une pléthore de fans – beaucoup là-bas pour s’enraciner sur Chestnut – en abondance. C’est devenu une régularité pour Chestnut de ne pas nécessairement se battre contre lui-même, mais contre ses propres records du monde des compétitions des années précédentes.

« C’est ce que j’aime. J’aime manger devant les gens et ils adorent me pousser », a déclaré Chestnut sur ESPN avant le concours. «Je suis juste un gars qui mange des hot-dogs et s’amuse. Je suis tellement heureux de faire ça.

Le Chestnut, 37 ans, continue de trouver une motivation intérieure, ayant établi un record du monde de 75 hot-dogs l’année dernière avec aucun fan présent dans un endroit privé adapté au COVID-19. Il a déclaré au Boston Globe en 2012 : « Ce sport ne consiste pas à manger. C’est une question de motivation et de dévouement, et à la fin de la journée, manger des hot-dogs met à la fois mon corps et mon esprit au défi. »

Du côté des femmes, Michelle Lesco a remporté la compétition avec des hot-dogs 30¾ en 10 minutes. La championne en titre Miki Sudo s’est absentée cette année parce qu’elle est enceinte.