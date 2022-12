Joey Bosa des Chargers devrait quitter IR, jouer contre les Rams

Les Chargers de Los Angeles reçoivent une aide précieuse juste avant les séries éliminatoires.

L’ailier défensif du Pro Bowl Joey Bosa devrait sortir de la réserve blessée avant que le club n’affronte les Rams de Los Angeles dimanche, a déclaré vendredi l’entraîneur des Chargers Brandon Staley. Bosa jouera probablement sur un compte instantané.

Le lanceur de passes vedette est absent depuis septembre en raison d’une blessure à l’aine. Il a quitté la défaite de la troisième semaine des Chargers contre les Jaguars de Jacksonville avec une blessure à l’aine qui a finalement nécessité une intervention chirurgicale sur la zone musculaire centrale de son aine.

“Je me sens vraiment bien”, a déclaré Bosa aux journalistes jeudi. “C’est un peu revitalisant, honnêtement. C’est quelque chose qui m’a vraiment causé beaucoup de douleur et de stress au cours des deux dernières années, et j’en suis arrivé à un point où j’y étais habitué et je ne comprenais pas ce qui n’allait vraiment pas. Évidemment, ça craint de rater tout ce temps, mais honnêtement, c’est quelque chose que j’avais vraiment, vraiment besoin de faire.”

Bosa a ajouté qu’il avait subi des blessures à l’aine au cours des deux saisons avant de le déchirer lors de la semaine 3.

“Je me sens mieux que depuis des années”, a déclaré Bosa.

Bosa a été l’un des meilleurs rushers du jeu depuis son entrée dans la ligue en 2016, remportant quatre hochements de tête au Pro Bowl et totalisant 59,5 sacs en 82 matchs.

Les Chargers ont déjà décroché une place en séries éliminatoires mais ne peuvent pas gagner l’AFC West. Los Angeles voyage pour affronter les Broncos de Denver lors de la finale de la saison régulière la semaine prochaine. Avec une fiche de 9-6, les Chargers détiennent actuellement la sixième tête de série de l’AFC.

