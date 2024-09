JOEY BELLADONNA reprend l’enregistrement des voix pour le nouvel album tant attendu d’ANTHRAX : « J’ai hâte que vous l’entendiez tous »

Joey Belladone est revenu à Los Angeles pour reprendre l’enregistrement de ses pistes vocales pour ANTHRAXnouvel album studio tant attendu de . Superviser le suivi de 2016 « Pour tous les rois » est à nouveau producteur Jay Rustonqui a déjà travaillé avec ANTHRAX sur « Pour tous les rois » et 2011 « Musique de louange ».

Plus tôt dans la journée, le ANTHRAX le chanteur a pris son Instagram pour partager un message vidéo dans lequel il a dit : « Ouais, je viens d’arriver à LA aujourd’hui. Demain, je vais commencer à chanter, recommencer à bosser sur l’album, et j’espère le finir. Et j’ai hâte d’y être. Et j’espère que vous vous préparez pour ça. Merci. Paix, bébé. »

Belladonequi a passé une grande partie des derniers mois à jouer des concerts avec son VOYAGE et Ronnie James Dio groupes hommage, a légendé son post : « Salut tout le monde ! Je suis actuellement à Los Angeles en train d’enregistrer des morceaux pour le nouvel album. La qualité de la vidéo n’est pas la meilleure, mais je voulais juste faire un petit coucou avant de plonger dans le studio. J’ai hâte que vous entendiez tous ce sur quoi nous travaillons ! #Anthrax #HeavyMetal #Metal #ThrashMetal #MetalHead #RocknRoll #NewMusic #StudioVibes #LARecording #AlbumInTheWorks ».

Dans une récente interview avec Jon Wiederhorn de Le monde de la guitare revue, ANTHRAX guitariste Scott Ian a déclaré que lui et ses camarades de groupe espèrent enfin sortir la suite tant attendue de « Pour tous les rois » début 2025.

« Nous prenons notre temps et ne précipitons rien car nous voulons que tout se passe exactement comme nous le souhaitons », Ian dit.

« Nous ne sommes plus à un stade de notre vie où nous aurions pu tout laisser tomber et dire : « Bon, nous avons deux mois de studio. Finissons d’écrire, puis allons-y, enregistrons le tout et faisons les voix. Mixons, masterisons et c’est fini, comme au bon vieux temps. » Nous avons des familles et des engagements maintenant, donc ça ne peut plus fonctionner de cette façon et ça n’a pas fonctionné depuis longtemps. »

Concernant la direction musicale du nouveau ANTHRAX matériel, Ian a déclaré : « Il y a des riffs écrasants et des refrains géniaux et accrocheurs. Même certaines des chansons les plus thrashi ont de superbes refrains. Nous sommes toujours à la recherche de l’accroche, et je pense que nous y sommes parvenus. »

Il a ajouté : « Avec les chansons que nous avons écrites, nous pourrions réaliser un album de neuf ou dix chansons qui serait plus thrash que tout ce que nous avons fait depuis longtemps. Mais il y aurait aussi un moyen d’en faire un album très différent en fonction des chansons que nous choisirions. Et je peux vous dire que je sais dans quelle direction je penche. Et je pense que nous sommes tous sur la même longueur d’onde. Nous voulons que ce disque frappe les gens en pleine figure. Et puis nous pouvons utiliser les titres bonus pour d’autres choses, mais dans le contexte du disque, je veux vraiment qu’il frappe fort. »

Quant à ses attentes pour le nouveau ANTHRAX album, Scott « J’aimerais penser que ce disque sera une série de chansons que les gens auront très hâte d’entendre en live dans les prochaines années. Je pense que les riffs, les grooves et les breakdowns – nous les appelions autrefois des parties de mosh – vont toucher nos fans. Et beaucoup de ces chansons sont faites sur mesure pour nos concerts, donc j’espère que nous les jouerons pendant longtemps. »

Mois dernier, ANTHRAX batteur Charlie Benante dit Marteau en métal magazine à propos du prochain LP du groupe : « Il y a une chanson qui a le même genre de sensation épique que ‘À la fin’ [from 2011’s ‘Worship Music’] et « Ailes d’aigle sanguinaire » [from ‘For All Kings’]. Cela tourne autour du voyage que nous avons fait dans le groupe. Et il y a trois chansons qui ne ressemblent à rien de ce que nous avons fait auparavant. L’une s’appelle « Aux confins de la perfection » J’en avais déjà bien avant le COVID, et je l’ai gardé en moi : la mélodie et les accords, mais aussi l’agressivité.

ANTHRAX a célébré son 40e anniversaire en 2021 avec un certain nombre d’activités et d’événements spéciaux. Formé par Ian et bassiste Dan Lilker dans le Queens, à New York, le 18 juillet 1981, ANTHRAX fut l’un des premiers groupes de thrash metal à émerger de la côte Est et fut rapidement considéré comme un leader du genre aux côtés de METALLICA, TUEUR et MEGADETH.

Actif depuis cinq décennies, ANTHRAX a sorti 11 albums studio, a reçu de multiples certifications d’or et de platine, a reçu six Grand-mère nominations, a fait des tournées mondiales depuis 1984, jouant des milliers de concerts, notamment en tête d’affiche au Madison Square Garden et au Yankee Stadium avec les « Big Four ».

« Pour tous les rois » a été appelé par certains critiques ANTHRAXL’album le plus fort de ‘s à ce jour. Son arrivée fait suite à une période de cinq ans au cours de laquelle le groupe a connu une sorte de renaissance, à commencer par ANTHRAXl’inclusion de ‘s dans la tournée « Big Four », et la poursuite avec la sortie du LP de retour « Musique de louange ».