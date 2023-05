Joey Barton révèle qu’il s’inspire énormément d’Eddie Howe, Gengis Khan et Billy Connolly en tant que manager de football

Quand QuatreQuatreDeux arrivé au terrain d’entraînement de Bristol Rovers’ Quarters, nous ne nous attendions pas à voir le best-seller de Jack Weatherford, Gengis Khan and the Making of the Modern World, assis sur le bureau de Joey Barton dans son bureau.

Il aurait été peu curieux de notre part de ne pas demander pourquoi, et nous sentons qu’il n’est pas déçu quand nous le faisons.

« Gengis Khan a une très mauvaise réputation, un peu comme moi », a déclaré Barton QuatreQuatreDeux. « Mais il était assez innovant dans beaucoup de choses qu’il a faites.

« C’est la deuxième fois que je le lis, c’est fascinant – je suis obsédé par l’histoire du monde. Il a été la première personne à unir les tribus des steppes, en plus de ses tactiques autour de la guerre de siège. Ils ont également compris jusqu’où un cheval pouvait courir. Disons qu’ils pouvaient courir à toute vitesse pendant 28 milles, ils mettraient une étape avec des hommes et beaucoup de chevaux à 26 milles.

« Alors je reçois un message, saute sur un cheval et roule aussi vite que possible sur 26 miles, prends un autre cheval et continue ainsi pour que le message soit relayé à travers l’empire. Ils étaient à Vienne – si ce n’était pas Gengis , c’était ses fils. Ils disent qu’environ 70 % de la population mondiale peuvent relier leur ADN aux Mongols.

Ce n’est pas le seul livre où Barton cherche l’inspiration, cependant, en courant FFT à travers d’autres titres qui l’ont aidé à passer de joueur à entraîneur.

«Je suis assez étrange – j’ai lu trois ou quatre livres simultanément. Je vais lire quatre chapitres d’un, puis passer à un autre. Vous trouvez l’inspiration partout – ma bibliothèque est assez éclectique. Il n’y a pas que les livres de sport, Billy Connolly est là-dedans – c’est incroyable le nombre de livres de sport que vous lisez qui ne vous inspirent pas, puis vous en lisez un d’une pop star et en prenez des tonnes que vous pouvez utiliser dans un contexte sportif.

« Le livre le plus percutant que j’ai lu est probablement The Score Takes Care Of Itself de Bill Walsh. Il a transformé les 49ers de San Francisco de la pire franchise en champions du Super Bowl. »

En termes de football, le manager de Newcastle United, Eddie Howe, est certainement quelqu’un que Barton admire, bien qu’il souligne également ses ambitions dans le jeu en désignant des patrons vétérans qui ont résisté à l’épreuve du temps.

« Je pense que je serai de ceux où tu devras m’emmener dans une boîte, ou du moins je l’espère ! Cela signifierait que vous avez réussi. C’est une profession instable – seuls les fous s’y inscrivent et je ne pense pas que quiconque doutera de moi si je me présente dans cet espace.

«Mais je n’ai aucun droit donné par Dieu. Je dois faire les chantiers difficiles et réussir à tous les niveaux. Je m’inspire énormément d’Eddie Howe, qui est entré à Bournemouth, puis a construit et construit. Si vous continuez à travailler pour vous améliorer chaque jour, comme le suggère le titre du livre de Bill Walsh, le score prendra soin de lui-même. Si vous ne vous améliorez pas, vous empirez – et dans ce jeu, si vous continuez à empirer, vous êtes viré.