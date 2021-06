Joey Barton: l’ancien manager de Fleetwood a blessé le patron de Barnsley, Daniel Stendel, dans un tunnel, a déclaré le jury | Actualités footballistiques

L’ancien international anglais Joey Barton a renversé un manager rival après la défaite de son équipe, lui causant de graves blessures au visage, a déclaré un jury.

Barton, 38 ans, a été jugé lundi, accusé d’avoir agressé le manager de Barnsley, Daniel Stendel, dans le tunnel d’Oakwell, en avril 2019, après que l’équipe de Fleetwood de l’accusé a perdu 4-2.

Le procureur Ian Goldsack a décrit les tensions entre les deux parties lorsqu’elles se sont rencontrées plus tôt dans la saison à Fleetwood – y compris une poignée de main entre Barton et Stendel que le manager allemand « a pris pour un geste d’intimidation » – et celles-ci ont continué dans le match à Barnsley sept mois plus tard .

Goldsack a déclaré à un jury de six hommes et six femmes à Sheffield Crown Court que Barton avait affronté Stendel pendant le match en avril et, après le coup de sifflet final, l’accusé était « toujours très énervé et a utilisé un langage grossier envers lui, ce que Stendel n’a pas fait. comprendre parfaitement, mais s’est rendu compte qu’il était insulté ».

Image:

Barton est jugé pour avoir agressé l’ancien patron de Barnsley, Daniel Stendel



Goldsack a déclaré que l’accusé avait dépassé un certain nombre de personnes après le match et était entré dans le tunnel derrière Stendel.

Il a déclaré: « M. Stendel a ressenti une poussée par derrière et est tombé en avant, se frappant le visage contre cette structure de tunnel.

« Il a été projeté au sol et lorsqu’il a levé les yeux, il a vu l’accusé le dépasser.

« Il le croyait responsable de ce qui s’est passé. »

Le procureur a déclaré: « M. Barton ne s’est pas arrêté, n’a présenté aucune excuse et n’a rien fait pour reconnaître ce qui s’était passé. »

Le jury a vu des séquences vidéo montrant Barton courant dans le tunnel après Stendel et la structure tremblant alors.

D’autres images montraient un Stendel ensanglanté aidé à retourner au vestiaire.

Goldsack a montré au jury des photographies des blessures subies par Stendel, affirmant que les plus graves étaient sa bouche, y compris une dent incisive supérieure droite retirée de l’os, avec quelques lésions nerveuses associées.

Image:

Barton est désormais en charge de Bristol Rovers



Le procureur a déclaré : « Le football est un sport qui peut susciter une grande passion.

« Il y avait clairement une histoire dans ce match, avec un certain degré d’antagonisme lors de la précédente occasion.

« Et l’humeur de M. Barton n’a peut-être pas été aidée par cette défaite précédente; en faisant expulser un joueur juste après qu’il semblait que Fleetwood pourrait revenir dans le match; par Barnsley étendant son avance avec un troisième but, provoquant des célébrations provocantes par (Barnsley premier entraîneur de l’équipe) Christopher Stern ; et par la défaite qui a suivi le coup de sifflet final. »

Goldsack a déclaré: « Peut-être que sa colère ne s’était pas calmée après leur échange quelques instants auparavant sur le terrain. Peut-être que la tentation était trop grande.

« Mais l’accusation dit que vous pouvez être sûr que c’est M. Barton dont les actions sont responsables de la perte d’équilibre de M. Stendel, de son avancée, des blessures que vous avez vues, et qu’il est coupable d’agression illégale comme indiqué dans votre acte d’accusation. «

Barton, qui est maintenant directeur de Bristol Rovers, nie un chef d’agression causant des lésions corporelles réelles.

Le jury a été informé que Stendel témoignera par liaison vidéo depuis l’Allemagne mardi.