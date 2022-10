Joey Ayala, l’essaimage ‘D’ aide St. Francis à s’éloigner de Riverside-Brookfield, décrocher le titre Metro Suburban Red – Shaw Local

RIVERSIDE – Alors que l’équipe de football invaincue de St. Francis a une attaque prolifique, sa défense a aussi un flair pour le football.

“Tout le monde en défense, nous travaillons ensemble”, a déclaré l’ailier défensif senior Joey Ayala. « Nous effectuons nos contrôles correctement. Tout le monde va au bal. Nous pullulons. Vole sur le caca.

Après que les Spartans aient marqué lors de leurs deux premières possessions vendredi, c’est la défense qui a essaimé pour arrêter l’hôte inspiré Riverside-Brookfield avant que les Spartans ne se retirent 35-14 lors de la confrontation des leaders de la Metro Suburban Conference Red.

Pour la septième semaine consécutive, St. Francis (8-0, 4-0 dans le MSC Red) a marqué au moins 35 points tout en n’accordant pas plus de deux scores adverses.

Cette victoire a assuré le championnat MSC Red lors de la dernière année des Spartans dans le cadre de la conférence. Ils espèrent battre leur rival IC Catholic Prep pour la quatrième année consécutive pour assurer une saison régulière invaincue.

« C’est toujours agréable de gagner la conférence. Ces gars-là travaillent d’arrache-pied », a déclaré l’entraîneur de St. Francis, Bob McMillen. “Chapeau à RB. Ils ont joué très fort ce soir. Mais c’est toujours agréable de quitter le métro pour la dernière fois et de gagner la conférence, de sortir en tant que champions.

Menant seulement 14-7, Saint-François a ouvert la seconde mi-temps sur RB (5-3, 4-1) tout comme la première. Les Spartans ont marqué sur leurs deux premières possessions pour ouvrir un avantage de 28-7.

Brady Piper a marqué sur une course de 2 verges après un gain de 21 verges sur le jeu précédent et le quart Alessio Milvojevic a trouvé Dash Dorsey pour une passe de TD de 4 verges. Milvojevic a trouvé Dorsey pour une passe de TD de 28 verges avec 5:26 à faire pour le score final du match – leur troisième connexion TD dans la nuit.

“Chaque fois que nous sortons du match lentement en première mi-temps”, a déclaré Milvojevic, qui a réussi 183 verges. «Nous devons commencer comme nous commençons en seconde période à chaque match. Nous devons juste changer.

Un problème vendredi était 12 pénalités pour 100 verges en pénalités acceptées, principalement pour avoir retenu ou empiété. .

«Avec le changement de temps, je pense que nous avons bien géré le ballon en sortant. Nous nous sommes blessés avec beaucoup de grosses pénalités en première mi-temps », a déclaré McMillen. « Il semblait que chaque fois que nous avions un gros jeu, nous avions une pénalité. Nous devons nettoyer les choses. Nous devons être plus disciplinés.

Milvojevic a marqué le premier TD des Spartans sur une course de 1 mètre, puis a frappé Dorsey sur une bombe de 50 mètres.

RB a répondu alors que le quart-arrière Diego Gutierrez a magnifiquement exécuté une passe de jeu et a trouvé Luke Kumiskis grand ouvert au milieu, transformant leur frappe de 10 verges en un jeu de TD de 74 verges.

Moins de cinq minutes avant la mi-temps, les Bulldogs ont menacé d’égaliser le match mais les Spartans les ont bourrés à quatre et un au 4. St. Francis a manqué les 4:11 restants, ratant un panier de 45 verges à l’expiration du temps imparti. .

Plus tôt dans le premier quart, Gutierrez a parcouru 53 verges sur le 14 de St. Francis. Les Bulldogs ont atteint le 12 et ont ensuite raté un placement de 30 verges.

“Nous avons travaillé dessus toute la semaine, nous nous sommes entraînés dur, mais nous n’avons jamais abandonné”, a déclaré Ayala. “Sur le terrain, nous le frappons et nous le faisons fonctionner.”

Dorsey a réussi sept attrapés pour 122 verges et Amari Head (121 verges) et Piper (113) ont tous deux parcouru plus de 100 verges.

Gutierrez a réussi 230 verges, la plupart d’entre eux allant à Iggy Bielobradek (cinq attrapés, 106 verges), qui a réussi une belle prise de touché de 15 verges en couverture au troisième quart, et à Kumskis (quatre attrapés, 111 verges). Gutierrez s’est également précipité pour 66 verges.

Les Bulldogs ont également eu de gros jeux défensifs. L’interception au milieu de terrain de Drew Swiatek au deuxième quart est survenue deux jeux après que la course de 61 verges de Head ait été annulée par une pénalité de maintien. Le panier manqué des Spartans a suivi Chris Brown qui a interrompu une passe dans la zone des buts.

“Nous avons eu une excellente première mi-temps, les gars savaient qu’ils devaient sortir et se battre tout le temps et nous l’avons fait”, a déclaré l’entraîneur de RB Sam Styler. « Quelques gros jeux ici, quelques gouttes, ont eu quelques jeux clés. Si nous arrivions à ceux-là, cela aurait pu être un jeu de balle différent. Mais toujours fier de mes gars, de la façon dont ils se sont battus.