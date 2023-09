Joerg Wuttke dit qu’il n’y a aucun espoir que la Chine rejoigne le monde

Wuttke compte Kevin Rudd parmi ses amis et a décrit l’ancien Premier ministre australien et actuel ambassadeur aux États-Unis comme l’un des plus grands penseurs mondiaux sur la Chine. Le livre de Rudd 2022 La guerre évitable soutient que la Chine et les États-Unis peuvent coexister sans conflit militaire sous la forme d’une « concurrence stratégique gérée ». L’administration du président américain Joe Biden tente d’apaiser les relations avec Pékin. Crédit: PA L’administration Biden a tenté de calmer les relations avec Pékin, mais la Chine a refusé de rétablir une ligne directe que ses militaires pourraient utiliser pour prévenir des escarmouches ou des escalades accidentelles. Xi a boycotté le sommet du G20 qui s’est tenu ce week-end en Inde voisine, dans un camouflet majeur envers le pays hôte et rival pour le leadership des pays non alignés sur l’Occident, parfois appelés le Sud global.

Les diplomates occidentaux estiment qu’il s’agit là d’un nouvel exemple de l’obstruction par la Chine des tentatives multilatérales visant à parvenir à un consensus sur des questions d’intérêt mondial, notamment la guerre en Ukraine et le changement climatique. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelqu’un qui pourrait persuader Xi d’adopter une posture plus collaborative, Wuttke a répondu que c’était impossible. « Non, je ne vois aucune possibilité pour quiconque de l’étranger de l’influencer parce que l’homme a décidé de tout présider et c’est lui qui prend les décisions », a-t-il déclaré. « Et par conséquent, il ne peut pas, pour le plaisir, réviser les décisions. »

« Réduire les risques, c’est du génie » La coercition économique de la Chine et les lacunes de la chaîne d’approvisionnement révélées par la pandémie ont conduit les pays occidentaux à adopter des politiques de réduction des risques et de diversification, créant ainsi des frictions potentielles entre les entreprises qui ont profité de leurs opérations chinoises et les gouvernements qui souhaitent réduire la dépendance de leur public à l’égard des régimes autoritaires. États. Plus tôt cette année, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’Europe chercherait à « réduire les risques » liés à la Chine. Ce langage a ensuite été adopté par la Maison Blanche, l’Allemagne natale de Wuttke et, plus récemment, par le trésorier australien Jim Chalmers. Wuttke a fermement soutenu la politique de l’UE et s’est dit fier d’avoir conseillé le bureau de von der Leyen et contribué à un discours aussi déterminant. « Réduire les risques était un génie. Cela se distingue vraiment du découplage », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la réduction des risques était déjà en cours, citant un « ralentissement notable des investissements étrangers » en Chine. « Franchement, la Chine était passée maître dans l'art de réduire les risques, elle nous a enseigné pendant 15 ans comment elle essayait de réduire les risques en Europe et aux États-Unis », a-t-il déclaré. Le contrôle de Xi sacrifie la croissance Le trésorier Jim Chalmers a déjà prévenu que l'économie australienne ne serait pas à l'abri du ralentissement économique chinois. Wuttke a déclaré que le désir de Xi d'exercer un contrôle total entraînerait des difficultés pour l'économie chinoise, d'autant plus que les fruits politiques faciles à atteindre qui avaient généré l'activité économique avaient déjà été cueillis.

« La Chine devra certainement vivre avec des prévisions de croissance bien inférieures… ces dirigeants sont prêts à sacrifier la croissance économique au nom de l’idéologie », a-t-il déclaré. « La vieille équation a toujours été que la Chine faisait tout pour accroître la croissance économique, car c’était la perception de ce qui nous maintenait au pouvoir. Graphique montrant la croissance économique et les taux d’inflation de la Chine. Crédit: Fond monétaire international « Maintenant, ce qui maintient le parti au pouvoir, c’est un contrôle total, à 110 pour cent. » Wuttke a déclaré que la tactique de la Chine était délibérée et que la faiblesse économique soulevait la question de la stabilité du pays dans la « chambre d’écho renforcée de Xi Jinping » qui prévaut à Pékin.