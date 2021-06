Joementia prend beaucoup de temps pour répondre lorsqu’on l’interroge sur Poutine – The Right Scoop

Après avoir eu plus de deux heures de retard à sa conférence de presse au G7, Biden a été invité aujourd’hui à répondre aux commentaires de Vladimir Poutine et Biden a commencé par rire et rire. Puis, lorsqu’on lui a demandé s’il pensait toujours que Poutine était un tueur, Biden n’avait littéralement pas de mots pendant un très long moment. Presque maladroitement long :

Le président Biden se moque d’une question sur son évaluation selon laquelle Vladimir Poutine est un « tueur ». pic.twitter.com/XtTckGGgUs – Examinateur de Washington (@dcexaminer) 14 juin 2021

Biden arrête de parler pendant près de dix secondes alors qu’il pense (ou écoute), avant de répondre à son ancien commentaire selon lequel Poutine est un tueur. Bien sûr, il a minimisé son ancien commentaire, disant que ce n’était pas vraiment pertinent.

Était-ce un moment de démence? Ecoutait-il quelqu’un dans son oreillette ? Ou a-t-il simplement mis beaucoup de temps à rassembler ses pensées ?

Voici un autre extrait de la conférence de presse où la bouche de Biden semble un peu en décalage avec ses pensées….

BIDEN: « Comme je l’ai dit, la preuve sera là où vous savez dans six mois où nous en sommes. » pic.twitter.com/SO8ZLHAYlD – Appel quotidien (@DailyCaller) 14 juin 2021

Interrogé sur les républicains par un journaliste de hack, Biden les a saccagés et a fait des affirmations assez scandaleuses :

Quel softball pathétique d’extrême gauche d’Anne Gearan du Washington Post au président Biden pour dénigrer « le parti républicain et la montée des personnalités nationalistes » et s’inquiéter de la possibilité que les démocrates ne remportent pas toutes les futures élections présidentielles et ne songent pas aux États-Unis alliés pic.twitter.com/d1f8tHpsHn – Curtis Houck (@CurtisHouck) 14 juin 2021

Compte tenu de sa réponse, vous penseriez que Biden a remporté les élections par un glissement de terrain ou quelque chose du genre. Mais nous savons tous que ce n’est pas la vérité. Le pays s’est battu avec acharnement pour vaincre Biden et sans cette stupide pandémie et toute la fraude qui l’accompagne, il ne serait pas au G7 maintenant ni à la Maison Blanche.

Biden est une blague complète.