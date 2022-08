Joel Sheesley, artiste de Fox River, présente un nouveau livre « A Fox River Testimony » – Shaw Local

L’artiste de Wheaton, Joel Sheesley, a peint la rivière Fox dans toutes ses humeurs et partage maintenant ses expériences avec “”Fox River Testimony”, un livre résumant ses 73 peintures de la rivière Fox.

Rejoignez les Amis de la rivière Fox de 12 h 30 à 14 h le dimanche 14 août au Schweitzer Environmental Center au 16N690 Sleepy Hollow Road à West Dundee pour en savoir plus sur les œuvres d’art et les expériences de Sheesley sur la rivière Fox.

Selon un communiqué de presse de Friends of the Fox River, le livre fait partie de l’initiative Fox River de The Conservation Foundation, conçue pour aider tous les résidents de Fox River Valley à mieux voir et apprécier la rivière.

Les Amis de la rivière Fox et la Conservation Foundation travaillent ensemble pour élargir l’intérêt pour la santé de la rivière Fox grâce à des programmes d’éducation et de sensibilisation.

Pour plus d’informations ou pour obtenir des billets, visitez amisofthefoxriver.org.

Les dons sont appréciés. Des livres et des imprimés sont disponibles à l’achat.