Joel Pohjanpalo mène la Finlande à sa première victoire à l’Euro

Le gardien de but finlandais Lukas Hradecky n’a pas édulcoré les choses en résumant la différence entre son équipe et le Danemark au Championnat d’Europe.

Ils ont de meilleurs joueurs que nous à tous les postes, a déclaré Hradecky avant les débuts de la Finlande dans un tournoi majeur à l’Euro 2020.

Ensuite, le gardien du Bayer Leverkusen a évoqué la seule chose qui pourrait parler en faveur de son équipe avant le match du groupe B de samedi à Copenhague.

«Mais nous avons déjà montré que la somme de toutes les pièces de notre puzzle est supérieure à ce que les gens pensent, a-t-il déclaré.

Peu de gens contesteraient l’une ou l’autre des évaluations de Hradecky.

Alors que la Finlande est la chose la plus proche d’une star est l’attaquant de Norwich Teemu Pukki, le Danemark a une colonne vertébrale impressionnante qui va du gardien Kasper Schmeichel jusqu’à l’arrière central Andreas Christensen et Simon Kjaer au milieu de terrain de Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg et au meneur de jeu de l’Inter Milan. Christian Eriksen.

La Finlande, cependant, a fait preuve d’une grande cohésion en se qualifiant pour son premier tournoi majeur sous la direction de l’entraîneur Markku Kanerva. C’est en partie parce que le noyau de l’équipe de Kanerva est ensemble depuis qu’il les a menés au Championnat d’Europe des moins de 19 ans en 2009.

Avec ce genre de lien étroit, la Finlande pourrait réserver quelques surprises à l’Euro 2020. Et le Danemark, bien sûr, sait tout sur la surprise de ce tournoi après avoir remporté le Championnat d’Europe 1992 lors de l’un des plus grands chocs du sport.

Maintenant, le Danemark doit faire face au statut de grand favori au moins pour un match. La Russie et la Belgique, première du classement, font également partie du groupe, ce qui signifie qu’une victoire contre la Finlande est probablement un must si le Danemark veut se qualifier pour les huitièmes de finale.

Et le Danemark regarde déjà encore plus loin que cela. Parce que bien que de nombreux joueurs danois actuels ne soient même pas nés en 1992, ce titre improbable persiste clairement dans leur esprit collectif.

Tout le peuple danois sait ce qui s’est passé en 1992, a déclaré Eriksen, qui avait 4 mois lorsque le Danemark a battu l’Allemagne lors de cette finale. Ils ont fait des films et des séries télévisées à ce sujet (titre), et chaque joueur de cette équipe est toujours très connu au Danemark. Leur héritage est énorme. Ils ont montré qu’il était possible de gagner un grand tournoi. »

Le Danemark a l’avantage supplémentaire de jouer les trois matchs de groupe dans son stade Parken de Copenhague, où environ 15 000 fans seront présents contre la Finlande. Ce nombre pourrait passer à 25 000 pour les deux prochains matchs contre la Russie et la Belgique après que le gouvernement a annoncé jeudi qu’il assouplirait les restrictions pandémiques.

Ce sera la première fois que le Danemark disputera un tournoi majeur à domicile.

C’est quelque chose de complètement unique et quelque chose que je ne reverrai probablement plus jamais, a déclaré Schmeichel. Je suis vraiment impatient d’y être. Mais d’un autre côté, il faut aussi garder la tête froide et ne pas se laisser emporter par les émotions et la fièvre du football qui règnent au Danemark. Nous devons entrer et faire notre travail.

Les statistiques sont également fortement en faveur du Danemark. La Finlande n’a remporté qu’une seule des 22 dernières rencontres entre les équipes nordiques, le Danemark en remportant 15. La dernière fois que la Finlande a gagné au Danemark, c’était en 1949.

La Finlande s’est échauffée pour le tournoi avec des défaites contre la Suède et l’Estonie, et l’incertitude persiste quant à la forme physique de Pukkis après qu’il ait eu un problème de cheville vers la fin de la saison.

Le Danemark, quant à lui, n’a perdu que deux de ses 23 derniers matchs au total à la fois contre l’adversaire du groupe, la Belgique, et est passé invaincu des qualifications pour l’Euro 2020.

Alors peut-être que l’entraîneur danois Kasper Hjulmand peut être pardonné d’avoir également été emporté par les discussions sur la victoire à nouveau de l’Euro. Et il est allé encore plus loin dans l’histoire en cherchant l’inspiration, semblant également canaliser l’auteur danois Hans Christian Andersen.

Nous devons y croire, a déclaré Hjulmand. Nous entrons dans ce tournoi avec un rêve de miracle. Nous sommes le pays des contes de fées, alors qui sait.

PREMIÈRE LIGNE

Danemark (4-2-3-1)

Kasper Schmeichel ; Daniel Wass, Simon Kjaer (capitaine), Andreas Christensen, Joakim Maehle ; Thomas Delaney, Pierre-Emile Hojbjerg ; Yussuf Poulsen, Christian Eriksen, Martin Braithwaite ; Jonas Vent

Entraîneur : Kasper Hjulmand (DEN)

Finlande (4-4-2)

Lukas Hradecky ; Jukka Raitala, Paulus Arajuuri, Daniel O’Shaughnessy, Jere Uronen ; Robin Lod, Glen Kamara, Tim Sparv (capitaine), Joona Toivio; Teemu Pukki, Joel Pohjanpalo

Entraîneur : Markku Kanerva (FIN)

