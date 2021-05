Joel Pimentel quitte le boys band d’Amérique latine

Joel Pimentel quitte le célèbre boys band d’Amérique latine CNCO, a annoncé dimanche le groupe dans un communiqué.

Coup dur pour les fans du groupe dans le monde entier, Pimentel jouera un dernier concert en direct avec le groupe vendredi.

« Nous sommes tristes de vous dire qu’après cinq ans et demi inoubliables et changeants la vie ensemble, le vendredi 14 mai sera le dernier jour de Joel en tant que membre du CNCO », a déclaré le groupe, déclarant que « Joel part et va poursuivre de nouvelles opportunités. «

La déclaration, des membres restants Richard Camacho, Erick Brian Colón, Christopher Vélez et Zabdiel De Jesús, a souligné l’unité autour du groupe formé en 2015 sur la série de concours de musique Univision « La Banda ».

« Nous sommes et serons toujours frères. Nous le soutenons dans son prochain chapitre, et resterons toujours, surtout, une famille », indique le communiqué.

Le groupe a évoqué l’impact de la perte de Pimentel, 22 ans, sur les fans: «Nous savons que cette nouvelle est triste et va être aussi difficile pour vous tous que pour nous, mais nous apprécions que vous restiez avec nous. Bien que ce soit différent, nous sommes ravis de continuer dans cette nouvelle ère de CNCO et nous sommes impatients que vous voyiez tous ce que nous vous réservons! «

Pimentel a répondu à une publication Instagram de la déclaration avec un commentaire: « Je vous aime les gars. »

Pimentel est allé plus loin dans sa propre déclaration, postée à son compte Twitter. «Il est temps pour moi de grandir et d’explorer de nouvelles avenues artistiques, il est temps de commencer à construire mon propre chemin et ma propre carrière», écrit-il. « C’est pourquoi j’ai décidé de quitter le groupe. »

Quant à la finale du livestream du vendredi à venir, le groupe a écrit: « Vous êtes ce qui nous fait avancer et nous réjouissons de continuer ensemble plus forts que jamais. Pour cette raison, nous voulions vous offrir un dernier cadeau tous ensemble. »

CNCO a connu un succès majeur dans les classements de musique latine, en lançant huit succès dans le Top 10 du palmarès de la pop latine de Billboard, dont les morceaux n ° 1 « Reggaetón Lento (Bailemos) » et « Se Vuelve Loca ». Les chansons du groupe ont atteint un public mondial, se produisant particulièrement bien dans des pays comme la Colombie, le Mexique, l’Espagne et l’Argentine.

Les deux premiers albums de CNCO – « Primera Cita » en 2016 et « CNCO » en 2018 – ont fait leurs débuts au n ° 1 des charts latins et ont atteint le Top 40 du palmarès des albums Billboard 200 de tous les genres. Le dernier effort du groupe, l’album de couverture « Déjà Vu », est sorti en février.

Le groupe a remporté de nombreux honneurs aux Latin American Music Awards, aux Latin Billboard Music Awards et aux iHeartRadio Music Awards. La performance «MTV Unplugged at Home» du groupe a remporté la meilleure performance de quarantaine aux MTV Video Music Awards de l’année dernière et ils ont été nominés pour le meilleur nouvel artiste aux Latin Grammys 2017.

Pimentel a écrit sur Twitter à propos d’un nouveau projet, sans détails. « Ce n’est qu’un nouveau départ », a-t-il écrit.

Contribuant: The Associated Press.