Joel Matip: le catalyseur de la campagne sans blessure du défenseur central de Liverpool derrière le défi du titre de Premier League des Reds | Nouvelles du football

Quelle différence une année fait – il suffit de demander à Joel Matip, le défenseur central langoureux de Liverpool qui joue actuellement le meilleur football de sa carrière, 12 mois après une campagne ravagée par les blessures qui a ruiné sa saison et presque toute la saison du club.

À cette époque l’année dernière, les champions battus de Jurgen Klopp menaçaient de produire l’une des pires défenses de titre de l’histoire de la Premier League lors d’une séquence inédite de six défaites consécutives en championnat à domicile qui ont même conduit à des informations selon lesquelles l’Allemand était sur le point de quitter Anfield. .

La défense, si l’on peut dire que telle était sa composition de fortune, les milieux de terrain devant souvent remplacer, était l’ombre de la ligne arrière qui avait été le fondement du premier titre de haut vol du club en 30 ans en 2019-2020. .

Matip lui-même, un véritable favori de Klopp ayant été sa toute première signature après avoir rejoint Liverpool sur un transfert gratuit de Schalke à l’été 2016, a enduré une campagne misérable alors qu’une blessure après l’autre a réduit son implication à seulement 10 sorties en championnat.

Tout cela après que ses deux saisons précédentes, toutes deux chargées de trophées pour le club, ont également été durement interrompues par une succession de blessures intempestives au genou et à la cheville, Matip ne disputant que 32 matchs de Premier League pendant cette période.

À tel point, en fait, que beaucoup ont commencé à se demander si le défenseur, maintenant dans la trentaine et avec le jeune défenseur central français Ibrahima Konate – signé du RB Leipzig l’été dernier – pour concourir pour sa place, avait même un avenir à Anfield ce saison.

Pas son manager, cependant, qui n’a pas perdu de temps pour restaurer Matip à sa défense pour le match d’ouverture de la campagne, une victoire 3-0 à Norwich City en août, la première d’une série de 19 feuilles blanches dans la ligue. jusqu’à présent cette saison.

Au total, Matip a fait partie d’une ligne arrière qui n’a inscrit que 22 buts de haut niveau à ce jour, deuxième derrière Man City, tandis que seuls Chelsea et les champions ont marqué un but en première mi-temps contre les Reds en Premier League. cette année.

Joel Matip a enduré quelques saisons en proie à des blessures avec Liverpool avant cette campagne





Alors, quel est le secret derrière le retour de leur solidité défensive cette campagne ?

« C’est toute l’équipe, à commencer par l’attaque, comment ils mettent la pression sur les joueurs, c’est juste toute l’équipe et comment nous défendons », a expliqué Matip avant le derby du Merseyside ce week-end, en direct sur Sky Sports Premier League.

« Nous nous améliorons, et ce n’est pas trop mal, et nous sommes mal à l’aise pour beaucoup d’équipes. »

Et le retour d’un Matip sans blessure sur la ligne arrière, bien qu’il soit trop modeste pour le dire.

« C’est formidable pour moi personnellement d’être en forme et de pouvoir jouer et j’ai hâte de rester en forme et d’aider l’équipe et peut-être d’être là pour défier », a-t-il ajouté.

L’une des principales raisons pour lesquelles Matip a joué si régulièrement cette campagne a été la rotation intelligente de Klopp entre lui et Konate en Premier League et en Ligue des champions, le duo alternant souvent en tant que partenaire défensif central de Virgil van Dijk.

« Ibra l’a bien fait, donc aucune raison pour qu’il ne joue pas aussi, surtout avec mes antécédents de blessures, cela correspondait également assez bien à ma situation », a déclaré Matip.

Cette stratégie a porté ses fruits, Matip produisant la meilleure forme de ses six années au club jusqu’à présent, remportant le joueur du mois de février en Premier League, qui comprenait un but solo accrocheur lors de la raclée à domicile 6-0 de Leeds United.

Joel Matip, joueur du mois de février en Premier League – crédit Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images





« C’est plus facile pour moi car je n’ai pas eu de grosse blessure et j’ai continué, nous sommes juste en grande forme en tant qu’équipe et chacun peut jouer pour lui-même, ce qui est mieux, et nous sommes juste en bonne forme maintenant », a-t-il déclaré. « Et vous voyez cela pour tous mes coéquipiers. »

Cependant, ce ne sont pas seulement les buts de Matip qui ont créé le buzz à Anfield, mais aussi ses dribbles désormais caractéristiques hors de la défense qui ont souvent ouvert une ligne arrière adverse – comme on l’a vu récemment lorsqu’il a créé le premier match pour Luis Diaz à Brighton, puis à nouveau lors du déménagement qui a mis les hôtes 2-0 sur Man Utd à Anfield mardi soir avec l’un des buts d’équipe de la saison.

« C’est l’une des options, j’essaie de passer, mais parfois c’est juste plus facile de faire quelques pas et de traîner certains de mes adversaires et de faire peut-être plus d’espace pour mes coéquipiers, ou un peu plus d’espace pour moi, » dit-il modestement. « Et je vois juste l’opportunité et si ça aide, pourquoi pas ?! »

En tant que première signature de Klopp en tant que manager de Liverpool, Matip est peut-être le mieux placé pour juger de la qualité de ce millésime actuel par rapport aux vainqueurs de la Ligue des champions 2018-19 ou aux champions de Premier League de la saison suivante.

Joel Matip a marqué le deuxième but de Liverpool contre Leeds en terminant un mouvement que le défenseur a commencé dans sa propre moitié de terrain.



« Nous avons toujours eu beaucoup de qualité, mais nous évoluons, notre jeu sans ballon devient de mieux en mieux », a déclaré Matip. « Contre le ballon, on a toujours été assez menaçants, mais dès le début, surtout avec le ballon, même contre les équipes qui défendent en profondeur, ou contre une équipe qui presse, on a plus de solutions.

« Et de l’arrière, parfois c’est assez agréable de le voir et quand nous nous changeons et que quelqu’un arrive aux 60-70 minutes, avec le genre d’impact qu’ils ont, c’est incroyable. »

Quant à Matip lui-même, cependant, le défenseur d’origine allemande, dont « la vie a récemment changé » après la naissance de son premier enfant Nathan – après le reste une véritable figure culte sur les terrasses d’Anfield, et plus encore après son très médiatisé -à propos des célébrations après la victoire finale de la Coupe Carabao de Liverpool contre Chelsea à Wembley en février.

« Si j’ai rencontré des gens, ils sont toujours formidables avec moi et certains de mes coéquipiers se souviennent de moi de temps en temps et ils m’envoient des photos et d’autres choses », a-t-il déclaré.

« Mais je suis vraiment honoré et heureux de faire partie du club et que les gens comme moi soient le plus grand avantage et cela me fait me sentir vraiment à l’aise et comme chez moi ici. »

Les fans de Liverpool espèrent pouvoir voir plus de mouvements loufoques de Matip dans les semaines à venir, surtout après avoir raté l’occasion de célébrer ensemble la victoire du club il y a deux ans en raison de la pandémie de Covid-19.

« Ce serait bien sûr génial, mais c’est un long chemin, il y a des matchs difficiles à disputer, mais nous sommes en bonne forme et j’ai hâte de peut-être soulever un autre trophée à la fin », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, cela ferait une énorme différence (pour célébrer avec les fans), mais c’est un long chemin à parcourir, mais bien sûr, tout le monde attendrait ce moment avec impatience. Mais il y aura des matchs difficiles. »

Joel Matip de Liverpool (à droite) profite d'une course sans blessure dans l'équipe cette saison





Pour ce faire, cependant, l’équipe de Klopp doit continuer à gagner afin de rester à la traîne de Manchester City, à commencer par la visite des rivaux du Merseyside, Everton, le Super dimanche.

Les Toffees font le court voyage à travers le parc Stanley dans un combat aérien de relégation, mais pour Matip et ses coéquipiers, la forme passe par la fenêtre en ce qui concerne ces affrontements locaux féroces.

« Nous le savons car pour eux, c’est l’occasion de changer tout le jeu, d’apporter une ambiance différente dans le club, l’équipe », a-t-il déclaré. « Et nous devons être conscients qu’ils seront là dès la première seconde, tout essayer et faire de notre mieux comme nous allons le faire et nous battre.

« Nous allons essayer de jouer notre football, alors je suis convaincu que nous pouvons obtenir un bon résultat. »

La victoire 2-0 d’Everton sur Liverpool en championnat en février dernier, leur première victoire à Anfield depuis 1999, aura sûrement fait monter les enchères avant la rencontre de dimanche ?

« Nous savons tous que c’est un très grand match pour nous et le club, nous connaissons notre situation, donc nous n’y allons qu’à 100%, il n’y a pas de temps pour les pauses, nous devons juste nous battre et les renverser – c’est ainsi nous allons entrer dans ce jeu », a déclaré Matip.

Il reste six matchs à jouer et toute erreur maintenant sera sûrement décisive dans la course au titre, mais c’est comme ça pour Liverpool depuis qu’il a perdu 14 points de retard sur City à la mi-janvier.

C’était une mentalité de gagner à tout prix, ou comme Klopp le disait à ses joueurs avant chaque match de Premier League : « Sortez comme si c’était le dernier match auquel vous jouiez ».

La moitié centrale est une position très importante pour nous avec la façon dont nous jouons. Nous avons besoin de très bons joueurs là-bas et nous avons eu trop de blessures à ce poste. Joel est un joueur exceptionnel et je pense que cela fermerait vraiment la course avec Milly pour la meilleure signature sur un transfert gratuit. Ce que nous avons atteint ces dernières années ne serait pas arrivé sans eux.

Matip est d’accord, affirmant que c’est la seule façon pour lui et ses coéquipiers de voir le rodage : « C’est ainsi que nous devons l’aborder, c’est la seule façon de réussir, que nous mettons vraiment tout en œuvre.

« Ce n’est pas toujours facile, nous essayons de le faire et de le faire arriver, et de parcourir le dernier mètre car nous savons que cela pourrait être un mètre vraiment décisif – nous devons juste tout essayer et c’est une façon de le faire. »

Et après toute la douleur et le temps passés à l’écart au cours des dernières années, quelle meilleure façon pour l’une des « meilleures signatures gratuites » de Klopp de mettre fin à cette campagne qu’en célébrant une 20e victoire record du titre de haut vol que devant un Anfield bondé en mai.

Calendrier des matchs de Liverpool :

A réorganiser : Southampton (a) Premier League, en direct sur Sky Sports

24 avril – Everton (h) première ligueen direct sur Sky Sports

27 avril – Villarreal (h) Ligue des champions SF match aller

30 avril – Newcastle (a) première ligue

3 mai – Villarreal (a) Ligue des Champions match retour SF

7 mai – Tottenham (h) première ligue

10 mai – Aston Villa (a) Premier League, en direct sur Sky Sports

14 mai – Chelsea (Wembley) Finale de la FA Cup

22 mai – Loups (h) première ligue

28 mai – Finale de la Ligue des Champions *