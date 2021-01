Joel Matip manque de temps pour prouver sa forme physique avant l’affrontement de dimanche avec Manchester United.

Il est entendu que le demi-centre de Liverpool a progressé pour s’entraîner lors de séances spécialement préparées avec les kinés, alors qu’il revient à la suite d’une blessure aux adducteurs subie contre West Brom le 27 décembre.

Avec Virgil van Dijk et Joe Gomez à long terme, Matip est essentiel pour les plans de Jurgen Klopp, en particulier avec le match contre United présenté comme une confrontation au titre.

Matip est de retour en train de courir et de travailler avec un ballon sur l’herbe, mais il ne s’est pas encore entraîné avec l’équipe première, et Klopp aurait besoin de le voir s’entraîner pendant deux séances avec ses coéquipiers, et réussir sans réaction, pour être prêt.

Cela lui laisse peu de temps pour prouver sa forme physique, et avec les matchs qui arrivent rapidement après le match de United à Anfield – avec une période intense où ils joueront efficacement tous les trois jours – alors le patron des Reds peut décider de ne pas risquer son défenseur central clé. .

Cela lui laisse un choix difficile quant à savoir qui associer Fabinho à la moitié de terrain, le Brésilien lui-même remplaçant par rapport à sa position habituelle au centre du milieu de terrain.

Le skipper Jordan Henderson a joué le rôle à Southampton, mais Klopp a désespérément besoin de son énergie et de son leadership au milieu du parc contre les rivaux acharnés de Liverpool.

Et s’il choisit de ramener Henderson au milieu de terrain, Rhys Williams, 19 ans, ou Nat Phillips, un peu plus expérimenté, pourrait jouer à l’arrière.