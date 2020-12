Un chirurgien retraité français accusé d’avoir abusé sexuellement de plus de 300 jeunes enfants pendant des décennies – principalement ses patients dans leur chambre d’hôpital – a été condamné à 15 ans de prison lors du premier procès de ce qui pourrait être la plus grande affaire de pédophilie jamais enregistrée dans le pays.

Le procès de cette semaine dans la ville de Saintes, dans l’ouest de la ville, concernait quatre personnes prétendument visées par Joël Le Scouarnec, 70 ans, dont deux de ses nièces, une jeune voisine et un enfant admis à l’hôpital à 4 ans dans l’établissement où il pratiquait. .

Le Scouarnec a été reconnu coupable de «viols» et «d’abus sexuels», a déclaré jeudi Francesca Satta, l’avocate de la famille du voisin, à l’Associated Press. Son nom sera également ajouté à la base de données des délinquants sexuels, a-t-elle déclaré.

Lors du procès, Le Scouarnec a admis avoir violé ses nièces.

D’autres plaintes juridiques contre le médecin se sont accumulées depuis la clôture de l’enquête initiale.

Le Scouarnec avait été inculpé en octobre d’abus sexuels sur un total de 312 personnes – pour la plupart des enfants à l’époque – entre 1986 et 2014 dans plusieurs établissements où il travaillait auparavant. Les procureurs ont déclaré qu’ils comprenaient presque autant de femmes que d’hommes, avec une moyenne d’âge de 11 ans.

Une trentaine d’autres affaires identifiées n’ont pu être portées devant les tribunaux, principalement parce que les faits allégués se sont produits il y a trop longtemps pour être poursuivis.

Aucune date pour un deuxième procès n’a été fixée.

Le premier cas a atteint les enquêteurs en 2017, lorsqu’une voisine de 6 ans a dit à sa mère que Le Scouarnec s’était exposé et l’avait agressée à travers la clôture entre leurs propriétés.

En fouillant le domicile du Scouarnec, les enquêteurs ont découvert plus de 300 000 images de pornographie juvénile et autre – ainsi que de nombreux cahiers où le chirurgien a détaillé les violences sexuelles contre les filles et les garçons de 1989 à 2017. À côté du nom de chaque enfant se trouvaient des commentaires sur la nature de les actes sexuels infligés, selon les enquêteurs.

Le Scouarnec a affirmé que ses journaux comprenaient un élément de fantaisie.

Les enquêteurs affirment que sous couvert d’actes médicaux, le médecin a profité sexuellement des enfants dès qu’ils étaient seuls dans la chambre d’hôpital. Ils disent que sa stratégie consistait à faire passer la violence sexuelle comme un geste professionnel et à cibler des patients si jeunes qu’ils pourraient ne pas se souvenir ou ne pas comprendre ce qui se passait.

Il a également ciblé les enfants plus âgés dans la salle d’opération, lorsqu’ils étaient endormis ou sous anesthésie, selon son journal.

Des questions se sont posées au cours du procès sur les raisons pour lesquelles rien n’avait été révélé auparavant et si certaines personnes étaient au courant des abus allégués.

Le chirurgien avait déjà été condamné en 2005 à une peine de quatre mois de prison avec sursis pour possession et importation d’images pédopornographiques.

Des enquêtes ont déterminé que Le Scouarnec a côtoyé deux autres médecins, l’un condamné pour possession et diffusion d’images pédopornographiques dans l’ouest de la Bretagne, et un autre condamné pour abus sexuels sur enfants dans la ville sud-ouest de Jonzac, où le chirurgien a ensuite déménagé. .