Joel Klatt sur Big Ten explorant l’ajout de l’Oregon, Washington: « Ce sont des mouvements imminents »

Alors que l’incertitude continue de tourbillonner autour de l’avenir de la Conférence Pac-12, il semble que les Big Ten prennent les mesures nécessaires pour se préparer à la possibilité d’une future expansion.

Selon des rapports récentsle commissaire du Big Ten, Tony Petitti, a été autorisé à commencer à explorer ce qu’il faudrait pour ajouter les programmes Pac-12 actuels de l’Oregon et de Washington en tant que nouveaux membres potentiels de la conférence.

L’analyste de football universitaire de FOX Sports, Joel Klatt, a rejoint Colin Cowherd lors de la diffusion jeudi de « The Herd » pour peser sur le mouvement potentiel du Big Ten.

« Ils [Oregon and Washington] s’intègre dans le Big Ten de deux manières différentes « , a déclaré Klatt. « La marque de football de l’Oregon s’intègre dans le Big Ten. Les universitaires de Washington font partie du Big Ten. En particulier, lorsque vous regardez ce que l’USC et l’UCLA sont maintenant sur la côte ouest, cela atténue également… beaucoup de ces maux de tête liés à la programmation de tous les autres sports. Cela a plus de sens maintenant que lorsque l’USC et l’UCLA sont arrivés. »

Un domaine en particulier qui pourrait entraîner des complications lorsqu’il s’agit d’ajouter l’Oregon et Washington au Big Ten est le revenu et le type de part que la conférence serait en mesure d’offrir aux deux programmes du nord-ouest du Pacifique.

Big Ten envisage d’ajouter l’Oregon et Washington, selon le rapport Joel Klatt rejoint Colin Cowherd pour discuter des dernières nouvelles du football universitaire. Klatt pèse sur les Big Ten en ajoutant éventuellement l’Oregon et Washington.

« Là [are] deux modèles que vous pouvez suivre à travers l’histoire des Big Ten « , a déclaré Klatt. « Vous avez ce qui vient de se passer avec les deux écoles de LA – part entière tout de suite – ou vous avez [the] Modèle Rutgers-Maryland, qui consistait en demi-actions ou un peu plus élévateur… en actions complètes. Ce serait probablement quelque part entre cela. Je ne pense pas qu’ils obtiendraient des parts complètes tout de suite, mais c’est un point fascinant parce que l’autre côté de cela est [that] les quatre écoles du coin – ils pourraient se diriger vers le Big 12 très bientôt. Ils pourraient chercher les canots de sauvetage en attendant ce qui se passe lors de cette réunion Pac-12. »

Selon Cowherd, la décision des Big Ten d’examiner l’ajout de Washington et de l’Oregon est une évidence.

« Oregon [has] a obtenu l’argent Nike [and] la connexion Phil Knight », a commencé Cowherd. « Washington [has] a récemment participé à une éliminatoire de football universitaire et a également remporté un championnat national. Les deux écoles – lorsqu’elles obtiennent le bon entraîneur – gagnent beaucoup de matchs de football et deviennent les 10 meilleurs programmes.

« La SEC ne ralentit pas. [It’s] va ajouter Clemson et Florida State à la minute [it] peut, et peut-être Miami. La seule solution pour suivre la SEC est [to] ajouter de bonnes équipes. Vous pourriez réduire cinq ou six équipes dans le Big Ten et être plus fort, mais ils ne le feront pas. Ce n’est pas ce que font les présidents d’école et les directeurs sportifs. »

Cowherd était convaincu que le football universitaire commençait à s’orienter davantage vers le football professionnel, et cela inclut les récents pourparlers d’expansion.

« Vous avez NIL, vous avez [the] portail de transfert, vous avez maintenant des entraîneurs qui gagnent des salaires à huit chiffres. … Des accords télévisés majeurs », a déclaré Cowherd. « Nous allons avoir deux conférences majeures – la SEC et les Big Ten. Soyons honnêtes. Ce sont les deux meilleures conférences en termes de revenus et d’attrait télévisé depuis toujours. Ca a du sens. »

[Related: Big Ten having preliminary conversations about expansion if Pac-12 crumbles]

Reste à savoir si le football universitaire se retrouvera effectivement avec deux « super conférences », mais les dominos semblent tomber rapidement. Selon les rapportsréunions du conseil d’administration couvrant l’avenir de Washington, Arizona et État de l’Arizona sont prévus jeudi soir. L’Arizona pèserait la décision de quitter le Pac-12 pour le Big 12, tandis que l’Arizona State et Utah ont également été discutés comme pouvant partir pour le Big 12.

Klatt a expliqué pourquoi l’instabilité entourant le Pac-12 ramène à la position actuelle de la conférence concernant un accord de droits médiatiques mis à jour – ou son absence. La conférence espère garder ses membres restants ensemble avec un accord qui ferait d’Apple TV la maison principale de la conférence, qui a été présentée aux membres de la conférence la semaine dernière.

Cependant, Klatt n’est pas convaincu que les écoles Pac-12 seront d’accord avec l’accord.

« Ce n’est pas un accord qui sera durable pour eux du point de vue des revenus ou du point de vue de l’exposition … ça ne marchera pas », a déclaré Klatt. « Ces membres regardent maintenant autour d’eux en pensant, ‘qu’allons-nous faire?’ Vous avez plusieurs écoles qui essaient de trouver un canot de sauvetage. »

Klatt sur la prochaine vague de réalignement de la conférence Joel Klatt partage ses réflexions sur ce qui va suivre pour le Pac-12, le Big Ten et le Big 12.

Bien que rien n’ait été officialisé jeudi après-midi, Klatt pense que les mouvements sont presque certains d’avoir lieu.

« Ce sont des mouvements imminents », a déclaré Klatt. « Je crois que les quatre écoles du coin – [Arizona, Arizona State, Utah, Colorado] – vont dans le Big 12, et je pense que l’Oregon et Washington vont probablement dans le Big Ten. »

Tendance FOOTBALL COLLEGE