Joel Klatt : À quoi s’attendre lors des matchs USC-Colorado, Kansas-Texas et autres matchs de la semaine 5

Joël Klatt Analyste de football universitaire

Le week-end dernier football universitaire l’ardoise en était une pour les livres. Nous avons eu six matchs classés au cours de la semaine 4, mis en évidence par la victoire spectaculaire de l’Ohio State, n°4, contre Notre Dame, n°11, à South Bend.

Habituellement, il y a un peu de déception la semaine suivante, mais pas cette fois-ci.

Nous avons des affrontements vraiment intrigants et très attendus au cours de la semaine 5. Je serai à l’appel pour le numéro 8 de l’USC contre le Colorado cette semaine alors que « Big Noon Kickoff » revient à Boulder samedi.

Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre lors de trois des plus grands matchs de samedi.

N ° 8 USC contre. Colorado (Samedi, 12 h HE sur FOX et l’application FOX Sports)

Le Colorado est un outsider de trois touchés pour la troisième fois cette saison, mais cette fois c’est à Boulder après avoir bouleversé TCU lors de la première semaine avant d’être complètement détruit à l’Oregon la semaine dernière.

J’ai hâte de voir comment cette équipe du Colorado réagira après avoir été gênée par une excellente équipe de l’Oregon la semaine dernière. En fait, plus je regarde ce match sur film, plus je suis impressionné par l’Oregon. Cette équipe savait qu’elle était meilleure que le Colorado et l’a prouvé.

Maintenant, l’USC arrive en ville. J’aime parler de styles et de la façon dont les forces et les faiblesses de l’équipe correspondent à celles de l’adversaire. Ce jeu est fascinant car il existe certaines faiblesses de l’USC qui correspondent aux forces du Colorado. D’un autre côté, il existe des faiblesses avec le Colorado qui correspondent aux forces de l’USC.

Avant tout, vous devez savoir que l’USC roule absolument offensivement. Il s’agit de la meilleure attaque du football universitaire, dirigée par le quart-arrière Caleb Williams. J’adore l’offensive de Washington, mais celle de l’USC est juste un peu plus équilibrée. J’ai donc l’impression que le groupe de Lincoln Riley est plus adapté pour jouer à un niveau élevé semaine après semaine, car il ne dépend pas totalement du jeu de passes. L’USC possède l’offensive n°1 du pays avec 55 points par match alors qu’elle se rend à Boulder pour affronter une équipe du Colorado qui a abandonné au moins 35 points lors de trois de ses quatre premiers matchs cette saison.

Donc, cela relève clairement de la timonerie de l’USC. Le Colorado sera également privé de son meilleur joueur défensif pour le deuxième match consécutif, car Travis Hunter est toujours aux prises avec un foie lacéré. C’est un problème. Ils n’ont pas réussi à faire pression sur Bo Nix et leur incapacité à couvrir a permis à de nombreux receveurs ouverts de se libérer, aidant également l’Oregon à faire passer le ballon. C’est quelque chose avec lequel je pensais que le Colorado n’allait pas être génial cette année, et maintenant, ils affrontent une équipe qui gère le ballon aussi bien que n’importe qui.

Ce que j’ai aimé dans les attaques de Riley, c’est qu’il a vraiment tendance à avoir un jeu de course dominant, contrairement à certaines autres attaques de raid aérien. Le jeu de course de l’USC a été dominant cette saison, se classant deuxième au pays en verges par course (6,9). Cette attaque est tout aussi égale, sinon supérieure, à toutes les infractions que Riley a commises à Oklahoma, quel que soit le quart-arrière Heisman qu’il avait sous le centre.

Et Riley a probablement un meilleur quart-arrière maintenant à l’USC qu’à Oklahoma. Williams est un talent générationnel. Il peut contrôler le jeu depuis sa poche. Il peut se libérer. Son jeu est actuellement la norme dans le football universitaire. Il est difficile d’expliquer à quel point ce type est bon. Ce que j’aime dans sa façon de jouer, c’est qu’il peut vous battre dans la poche en contrôlant le jeu avec son esprit et son timing. Il peut vraiment vous battre une fois qu’il sort de la poche, et c’est là qu’il devient encore plus dangereux. Il est au-dessus des joueurs Xs et Os à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la poche, et une fois qu’il part, son super pouvoir arrive, qui est sa capacité à lancer avec rapidité et précision. C’est le meilleur quarterback que j’ai vu dans le football universitaire depuis très, très longtemps.

Défensivement, l’USC suscite certaines inquiétudes, surtout si vous avez regardé le match de l’Arizona State. Lorsque vous parlez de l’USC, vous devez mentionner ses problèmes de résolution, car cela a permis à l’Arizona State de remporter beaucoup trop de premiers essais après que quelques joueurs aient pris contact. C’est là que le Colorado peut nuire à l’USC et pourquoi il a réussi contre le TCU – sa capacité à faire rater le TCU dans l’espace. Donc, si je suis un fan des chevaux de Troie, c’est ma seule préoccupation cette semaine.

Cela dit, la défense de l’USC est définitivement différente de ce qu’elle était il y a un an. Les chevaux de Troie ont subi tellement de pression sur le quart-arrière cette saison, le faisant schématiquement sans style agressif et sans faille. Ils sont n°1 au pays en termes de taux de pression sur les jeux hors blitz, subissant une pression sur 48 % de leurs jeux hors blitz. Cela n’inspire pas beaucoup de confiance au Colorado. Shedeur Sanders a été limogé 22 fois, un record national et pensez à ce qu’il a vécu contre l’Oregon, qui a subi une pression constante sur son visage. C’était une différence marquée par rapport à ce à quoi le Colorado a été confronté lors de ses trois premiers matchs de la saison.

Pour que le Colorado reste serré dans ce match et donne à Sanders (qui, je pense, est l’un des joueurs les plus marquants du jeu) une chance de le gagner, il a besoin d’un excellent plan de match. Le plan de match du coordonnateur offensif Sean Lewis et l’exécution de l’unité pour samedi doivent être similaires à ce qu’ils étaient contre TCU. Cela signifie transmettre rapidement le ballon à vos meilleurs meneurs de jeu et dans l’espace, afin que vous puissiez attaquer les principales faiblesses défensives de l’USC.

Le Colorado a tenté d’adopter cette approche contre l’Oregon la semaine dernière, mais Sanders n’a pas été génial au début de ce match. Il doit jouer à merveille pour que le Colorado reste proche.

Coach Prime et Colorado peuvent-ils contrarier l’USC et Lincoln Riley ?

N ° 24 Kansas contre le n ° 3 Texas (Samedi, 15 h 30 HE)

Si vous m’avez écouté ou lu pendant un certain temps, vous savez que je suis haut placé sur l’entraîneur-chef Lance Leipold et son équipe du Kansas. Je suis fan du quart Jalon Daniels. Quand il est sur le terrain, c’est une bonne équipe de football. Défensivement, je pense qu’ils sont meilleurs que ce que les gens pensent, même s’ils n’ont pas fait du bon travail contre cette équipe du Texas l’année dernière, mais c’est parce que les Longhorns avaient Bijan Robinson.

Est-ce que ce sera une équipe du Texas qui jouera à son niveau de compétition ou à son niveau ? La semaine dernière, il a joué à son niveau contre Baylor. Je pense que cela se fera plus souvent cette année parce que c’est fort sur la ligne de mêlée, donc c’est davantage une question d’effort, de force et de discipline dès le départ. Les Longhorns sont bons et cohérents en défense, ce qui leur permettra de jouer de manière plus cohérente d’une semaine à l’autre.

C’est pourquoi j’ai également le Texas parmi mes équipes en lice au-dessus de la ligne. Cette équipe a beaucoup de compétences, mais elle est plus solide sur la ligne de mêlée, me rappelant plus les équipes des Longhorns de 2004 et 2005 que toutes les autres équipes du Texas depuis lors.

Quant au Kansas, Daniels a bien joué lors des trois matchs après avoir raté le premier match de la saison. Le Kansas peut bien gérer le ballon et a réalisé une solide performance défensive la semaine dernière contre BYU, n’accordant que neuf verges en 22 courses.

Même si cela serait bouleversant, cette équipe du Kansas a quelque chose à dire. Je vais voir comment ils réagiront tôt au jeu de course du Texas. Ce match de course pour le Texas a parcouru plus de 400 verges lors du match de l’année dernière et c’est là que ce match sera gagné ou perdu. Daniels n’a aucune chance à moins que la défense du Kansas ne puisse empêcher le Texas de posséder la ligne de mêlée. Si le Texas possède la ligne de mêlée, alors c’est fini pour le Kansas.

Le Texas est favori avec 16,5 points pour ce match. C’est un gros chiffre, mais je commence à croire en ces Longhorns.

Le Kansas réussira-t-il à créer la surprise face au Texas ?

N°2 Michigan contre. Nebraska (Samedi, 15 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports)

Vous vous souvenez de la dernière fois que le Michigan était à Lincoln ? C’était un super match. À bien des égards, le Nebraska aurait dû gagner ce match, mais le Michigan s’est échappé tard pour remporter le match en 2021.

C’est un scénario différent. J’ai plus confiance en cette équipe du Michigan qu’en cette équipe. Je me sens également moins confiant dans cette version du Nebraska que dans sa version 2021.

Le Michigan est comme un boa constrictor : il se déplace lentement et avec confiance, sachant qu’une fois qu’il vous tient à sa portée, c’est fini. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne vous mange et ne vous tue. C’est comme ça que joue le Michigan.

La semaine dernière, Rutgers a marqué lors de la première série, et nous nous sommes dit : « Oh, peut-être que Rutgers a quelque chose ? » Le Michigan n’a pas nécessairement été dominant au cours du quart et demi suivant de ce match, mais les Wolverines n’ont jamais paniqué. Le Michigan sait qu’il finira par gagner en avançant lentement et en ôtant la vie à son adversaire. C’est ce que ça fait.

Le Michigan est tellement confiant dans son style, s’appuyant sur sa ligne défensive et offensive. Ces deux régions ne connaissent généralement pas de mauvais jours. Semblable à ce que j’ai dit à propos du Texas, lorsque vous êtes bâti sur les compétences et le score, vous misez sur l’exécution, les détails, le timing et le rythme. Ces choses peuvent passer une mauvaise journée. Lorsque vous avez développé votre force, votre endurance et vos efforts, ces choses ne passent généralement pas une mauvaise journée. C’est pourquoi les bonnes défenses sont rarement battues par les mauvaises équipes.

C’est pourquoi le Michigan a été si constant ces dernières années. Il possède la défense n°1 (5,8 points par match) et n’a pas accordé plus de sept points dans un match cette saison. Il peut faire courir le ballon, sachant que son style de coup corporel finira par porter ses fruits. Ce style est la raison pour laquelle l’Alabama et la Géorgie ne perdent jamais face à de mauvaises équipes.

Le Nebraska n’a pas beaucoup de chance dans ce match à cause de cela. Généralement, le Michigan ne perd pas face à des équipes de football moyennes ou mauvaises. Vous devez vraiment avoir la capacité de les menacer de votre attaque et de les faire paniquer pour les sortir de leur moule, comme TCU l’a fait l’année dernière.

Désormais, le Nebraska a remporté ses deux derniers matchs après avoir effectué un changement de quart-arrière. Le quart Heinrich Haarberg a été une véritable menace pour les Cornhuskers lors de ses deux départs, mais il n’a pas très bien lancé le ballon. Il a totalisé 109 verges au sol à son premier départ et 157 verges la semaine dernière. L’élément clé, cependant, est que Jeff Sims était une machine à chiffre d’affaires lors des deux premiers matchs. Haarberg n’a pas été comme ça, n’ayant retourné le ballon qu’une seule fois.

D’un autre côté, le Nebraska a également une bonne défense contre la course. Ce sera le test le plus difficile du Michigan jusqu’à présent à cet égard, car la défense contre la course du Nebraska est la deuxième au pays, n’accordant que 46 verges par match sur 1,8 verges par course.

Ce n’est peut-être pas facile pour le Michigan de faire de la luge. Le Nebraska doit raccourcir le match et garder l’offensive du Michigan hors du terrain, dans l’espoir de la faire paniquer. Cela ne me choquerait pas si le Nebraska était plus proche de couvrir cet écart de 17,5 points.

Le Michigan dominera-t-il le Nebraska sur la route ?

