Joel Kinnaman dit qu’il « ne participerait jamais à une émission comme » Peacemaker « de HBO pour reprendre le rôle de Rick Flag Jr.; James Gunn taquine Rick Flag Sr de Frank Grillo.

Joel Kinnaman veut faire croire aux fans de DC Comics qu’il ne reprendra pas son rôle de Rick Flag Jr. dans HBO. Pacificateur.

Kinnaman est apparu pour la première fois dans le film DCEU Escouade suicide en 2016 et reprend son rôle dans le film de James Gunn La brigade suicide en 2021.

Bien que le personnage de Kinnaman ait été tué dans le film de 2021, des rumeurs courent selon lesquelles il apparaîtrait dans Gunn’s Pacificateur Saison 2, qui donne une continuité à cette chronologie. Plus tôt cette année, le réalisateur de la série HBO, Peter Sollett, a tagué Kinnaman dans un message de clôture de l’émission (supprimé par la suite), qui laissait entendre que Rick Flag Jr. se présenterait d’une manière ou d’une autre.

« Je ne sais pas quoi dire. C’est ridicule », a déclaré Kinnaman Screenrant sur le retour dans l’univers DC. «Je ne le ferais jamais. Je ne participerais jamais à une émission comme celle-là. Ce n’est pas ce que je fais. Ce n’est pas ce que je fais.

CC et HBO n’ont pas révélé si Kinnaman serait l’invité vedette de la nouvelle saison de Pacificateur, et la réponse de l’acteur aux rumeurs a certains fans pensent que c’était une façon de déstabiliser tout le monde.

Rick Flag Jr. est peut-être de retour ou non, mais le père du personnage, Rick Flag Sr., sera de retour.Je me présente dans Artisan de la paix Saison 2. Dans une nouvelle interview, le co-directeur de DC Studios a déclaré CE que Rick Flag Sr. sera présenté dans «Supermanet c’est un partie incroyablement importante de Peacemaker. Il est l’un des personnages principaux de la saison 2 de Peacemaker. Nous pouvons donc voir ce personnage sous différents angles, et il n’est pas simple.

Frank Grillo incarnera Rick Flag Sr., qui fera sa première apparition dans la série animée Commandos de créaturesdiffusé cet automne sur Max.

« Ce n’est pas seulement un bon gars, pas du tout », a déclaré Gunn. «Nous voyons toutes les différentes facettes de son personnage. C’est moralement un être humain complexe. Grillo est quelqu’un que je connais depuis peu de temps et je voulais travailler avec lui depuis longtemps. Il a été l’une des premières personnes à qui j’ai parlé lorsque j’ai repris le studio, du genre ‘on va trouver quelque chose de cool pour toi’, et maintenant il est partout.