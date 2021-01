Joel Kinnaman est fiancé au mannequin de Victoria’s Secret Kelly Gale.

La star de Suicide Squad, 41 ans, a posé la question alors que le couple – qui est devenu public en 2019 – a profité d’une promenade ensemble au sommet d’une colline en Californie, la semaine dernière.

Le suédois Joel – nom complet Charles Joel Nordström Kinnaman – s’est rendu sur sa page Instagram pour révéler qu’il avait plié le genou le 13 janvier.

L’offrande a vu Joel frappé présenter Kelly, 25 ans, avec une bague alors qu’elle était assise au sommet d’un rocher avec le soleil en cascade sur elle.







(Image: joelkinnaman / Instagram)



Joel taquina à côté du cliché: « Elle a dit non. Jus kiddin … »

Et prouvant que son ex Olivia Munn approuve, elle a tapé sous le poteau une chaîne de « 100 » emojis.

Kelly a également partagé la nouvelle avec ses fans en postant la même photo que Joel et a écrit: « Le plus beau moment ».

La beauté de la lingerie a également partagé une galerie de selfies où elle a flashé sa nouvelle bague de fiançailles scintillante et a tapé: « Yours forever ».







(Image: joelkinnaman / Instagram)



Joel et Kelly ont rendu public leur relation à Coachella en avril 2019, ils ont ensuite fait leurs débuts sur le tapis rouge lors de la première de For All Mankind.

Le couple a récemment adopté un chien ensemble.







(Image: kellybellyboom / Instagram)







(Image: joelkinnaman / Instagram)



« Devinez qui vient de devenir parents de chiots? Nous avons sauvé cette petite mignonne hier », a déclaré Kelly en mars 2020.

Expliquant leur décision de faire grandir leur famille, elle a ajouté: «À la suite de cette pandémie, de nombreux refuges pour chiens ferment et des chiens sont tués. De nombreux chiens ont besoin d’un foyer temporaire ou permanent. Si vous envisagez de chien s’il vous plaît envisager de sauver un chien qui a besoin d’une maison au lieu d’aller chez un éleveur. «

« Merci @awishforanimalsorg de nous avoir aidés à retrouver Zoe », avait-elle ajouté à l’époque. « Nous l’aimons déjà. »

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous au webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.