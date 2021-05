ORLANDO, Floride – Vêtu d’une chemise de correction noire et d’un masque, l’ancien percepteur des impôts du comté de Seminole, Joel Greenberg, a plaidé coupable lundi devant un tribunal fédéral pour divers méfaits, notamment avoir admis avoir eu des relations sexuelles avec un mineur.

Au cours de l’audience d’environ 45 minutes devant le juge de paix américain Leslie Hoffman, ni Greenberg ni les avocats impliqués dans l’affaire n’ont mentionné le représentant américain Matt Gaetz, que Greenberg a impliqué comme ayant également eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 17 ans. Mais l’une des accusations pour lesquelles Greenberg a plaidé coupable déclare qu’il a présenté la jeune fille à plusieurs autres hommes qui ont également eu des relations sexuelles avec elle.

Gaetz, ancien ami de l’ancien percepteur d’impôts, a nié tout acte répréhensible.

Greenberg, un mari et père de 36 ans, a plaidé coupable à six des 33 chefs d’accusation pour lesquels il avait été inculpé. Ils incluent:

trafic sexuel d’enfants;

production d’un faux document d’identification;

vol d’identité aggravé;

fraude électronique;

traque;

complot en vue de commettre une infraction contre les États-Unis.

Dans l’accord sur le plaidoyer, Greenberg s’est engagé à coopérer avec les autorités enquêtant sur d’autres crimes dont il pourrait avoir connaissance, y compris le trafic sexuel. L’accord énumère des peines minimales pour certains des crimes totalisant 12 ans de prison, mais avec sa coopération, cette peine pourrait être réduite de trois niveaux. Cela signifie qu’il pourrait être condamné à moins de 12 ans de prison, a déclaré lundi l’avocat de Greenberg, Fritz Scheller d’Orlando.

Au cours de l’audience, Hoffman a posé à Greenberg des dizaines de questions par oui ou par non concernant sa compréhension de l’accord, les faits de l’affaire et sa compétence. Elle a examiné chacun des six chefs d’accusation et à chaque fois, Greenberg a répondu: «Coupable».

Après l’audience, il a été remis en détention par les maréchaux américains dans l’attente de sa condamnation, qui devrait avoir lieu au début du mois d’août.

Professer la culpabilité est la « première étape »

Environ deux heures après l’audience, Scheller a répondu à environ deux douzaines de questions aux journalistes, mais a évité de faire le genre d’éclaboussures qu’il avait eues début avril après avoir annoncé que Greenberg coopérait avec les autorités.

« Je suis sûr que Matt Gaetz ne se sent pas très à l’aise aujourd’hui », a déclaré Scheller à ce moment-là. Lundi, il s’est montré plus circonspect lorsqu’on lui a demandé ce que signifient les plaidoyers de culpabilité pour Gaetz.

« Vous devrez demander à son avocat, » répondit Scheller.

De son propre client, Scheller a déclaré que Greenberg ressentait «un sentiment d’acceptation» et qu’il avait fait «le premier pas vers la réadaptation».

Il n’a pas offert grand-chose lorsqu’on lui a posé des questions sur un avion qui avait survolé le palais de justice fédéral en traînant une pancarte indiquant «Tick Tock Matt Gaetz».

« Je ne l’ai pas vu », a déclaré Scheller.

Questions toujours sans réponse

Des questions ont également été soulevées au sujet de l’élection de 2020 du sénateur d’État Jason Brodeur, un républicain de Sanford qui représente le comté de Seminole et une partie du sud-ouest du comté de Volusia. Brodeur a battu la démocrate Patricia Sigman, dont la campagne a été blessée par l’implication d’une troisième «candidate fantôme», Jestine Iannotti, qui n’a pas fait campagne mais a bénéficié de 180 000 $ en argent noir utilisé dans une campagne postale.

Le New York Times a rapporté que les enquêteurs fédéraux examinaient une conversation sur le candidat fantôme entre Gaetz et Chris Dorworth, un développeur basé dans le comté de Seminole et ancien législateur qui a couru dans les mêmes cercles républicains que Greenberg. On a demandé à Scheller si Greenberg transmettait des informations sur cette course aux enquêteurs.

Il a refusé de répondre, invoquant «le secret professionnel de l’avocat».

Détails du trafic sexuel d’enfants

Greenberg a admis avoir effectué plus de 150 transactions totalisant plus de 70 000 $ pour organiser des liaisons avec des jeunes femmes qu’il a rencontrées via un site Web «Sugar Daddy». Grâce à ce site, il a rencontré une jeune fille de 17 ans avec qui il a rencontré dans des hôtels et s’est livrée à des actes sexuels criminels au moins sept fois en 2017. Lui et la fille ont souvent utilisé la drogue Ecstacy.

« Greenberg a également présenté le mineur à d’autres hommes adultes, qui se sont livrés à des actes sexuels criminels avec le mineur », déclare son accord de plaidoyer.

Les enquêteurs tentent de déterminer si Gaetz était l’un de ces hommes adultes.

Le Daily Beast a rendu compte d’une lettre que Greenberg avait écrite au conseiller présidentiel Roger Stone pour demander de l’aide pour obtenir la grâce du président de l’époque, Donald Trump. Dans la lettre, Greenberg a fait référence au « membre du Congrès du 1er district du Congrès de Floride » impliqué dans des activités sexuelles avec plusieurs des autres filles.

Greenberg n’a pas reçu de grâce.

Autres admissions faites par Joel Greenberg

Parmi les autres méfaits avoués par Greenberg, citons l’obtention de prêts à court terme auprès du bureau du percepteur, acquérant au moins 300000 dollars en crypto-monnaie, dont la valeur a augmenté au cours de plusieurs mois. Il a ensuite tenté de rendre l’argent au bureau du percepteur sans détection par les auditeurs de l’État, tout en conservant les revenus de la crypto-monnaie.

Un autre épisode concernait la tentative de Greenberg d’éliminer un rival politique, Brian Beute, qui a annoncé qu’il se présentait pour le poste de percepteur d’impôts en octobre 2019.

Greenberg a envoyé des lettres prétendant provenir d’un élève anonyme de l’école où Beute travaillait comme enseignant. La lettre décrivait une relation intime entre l’élève et l’enseignant et la connaissance d’une « relation sexuelle entre un autre élève fictif … et l’enseignant », selon l’accord de plaidoyer. Greenberg a également créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour tenter de donner l’impression que l’adversaire était raciste.

Beute était dans la salle d’audience pour les plaidoyers de culpabilité de Greenberg.

« Ce n’est pas fini. Je ne peux pas dire que ce soit comme une sortie, ou quelque chose comme ça », a déclaré Beute par la suite.

Il a exprimé sa crainte que Greenberg ait pu s’en tirer avec tant de choses avant que les enquêteurs fédéraux ne se rapprochent de lui.

« Je me demande si la structure de notre Constitution de Floride est problématique », a déclaré Beute. « En d’autres termes, les politiciens ou les gens qui veulent être des politiciens regardent la Constitution et disent: » Regardez ce que je peux faire. » … L’État de Floride, ont dit certaines personnes, est comme le Far West sauvage. Peut-être qu’il y a du vrai là-dedans. »

Greenberg a également admis avoir soumis de fausses informations sollicitant un financement de la loi CARES auprès de la Small Business Administration, exécutant le complot alors même que les autorités fédérales l’avaient arrêté pour d’autres chefs d’accusation. Il a finalement reçu 432 700 $ en trois prêts en juin et juillet derniers. Ce plaidoyer implique un employé anonyme de la SBA comme ayant aidé Greenberg à commettre la fraude.

Chute d’une étoile montante du GOP

Greenberg est le fils d’un dentiste très prospère dont plus de 90 bureaux, dont cinq dans le comté de Volusia.

Avant sa chute rapide, Gaetz avait prédit un avenir pour Greenberg à Washington.

« Je pense que si Joel Greenberg court, avec sa capacité à collecter des fonds, avec sa capacité à mettre sa propre peau dans le jeu et son très bon bilan au bureau du percepteur des impôts du comté de Seminole … », a déclaré Gaetz dans une interview accordée à la WFLA en 2017. FM. « Si Joel devait fuir le comté de Seminole, je pense qu’il deviendrait le prochain membre du Congrès du 7e district. »

Un sondage réalisé en janvier 2020 par Gravis Marketing de Winter Springs avait suggéré que Greenberg était la meilleure option des républicains pour défier la représentante démocrate américaine Stephanie Murphy pour son siège du 7e district couvrant Orlando et le comté de Seminole.

«Greenberg remportera clairement la primaire républicaine et a une belle chance aux élections générales. Les résidents sont satisfaits de ce qu’il a accompli en tant que percepteur d’impôts », a déclaré à l’époque Doug Kaplan, associé directeur de Gravis. Six mois plus tard, Greenberg a été arrêté.

Il a été élu en 2016, battant Ray Valdes, titulaire de 28 ans, à la primaire républicaine. Après avoir pris ses fonctions, il s’est fait connaître pour avoir porté une arme à feu dans l’étui alors qu’il travaillait au bureau du percepteur et autorisait ses employés à faire de même.

En 2018, cependant, le public a commencé à voir une autre facette de Greenberg. Des images de la caméra corporelle de la police de Lake Mary l’ont montré essayant de se sortir d’une contravention pour excès de vitesse en expliquant qu’il était un officier constitutionnel, tout comme le shérif.

« Cette même situation, vous ne donnez pas de billet au shérif. Vous et moi le savons tous les deux », a déclaré Greenberg. « Je suis déconcerté que les courtoisies spéciales ne soient pas accordées à moi. … J’essaie juste de rester en dehors de la première page du foutu journal. »

Plus tard cette année-là, il a reçu un retour de flamme pour un message Facebook dit islamaphobe. «Nommez UNE seule société dans le monde développé qui a profité DE TOUTE MANIÈRE de l’introduction de plus de musulmans. Une seule», a déclaré Greenberg.

Il a démissionné le 23 juin 2020, le jour même de sa mise en accusation par le ministère américain de la Justice.