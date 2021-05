Joel Glazer rejoindra pour la première fois le forum des fans de Manchester United

Le coprésident de Manchester United, Joel Glazer, a déclaré qu’il espérait une « nouvelle ère de dialogue positif » avec les supporters après avoir accepté d’assister à son premier forum de fans.

La famille Glazer est profondément impopulaire depuis son rachat par emprunt des Red Devils en 2005.

La colère envers les Américains a été ravivée le mois dernier par le rôle de United dans le projet raté de la Super League européenne (ESL).

Les six clubs de Premier League impliqués se sont retirés de la compétition séparatiste dans les 48 heures sous la pression intense des supporters, des gouvernements des joueurs et des organes directeurs.

Mais cela n’a pas réprimé la fureur des fans de United, car leur affrontement avec Liverpool le 2 mai a été reporté après qu’une manifestation anti-Glazer soit devenue violente.

Les partisans ont pris d’assaut le terrain d’Old Trafford et ont été impliqués dans des affrontements avec la police qui ont fait six blessés.

« J’attends avec impatience la réunion avec le Forum des fans pour entendre leurs points de vue et faire partie d’une discussion constructive », a déclaré Joel Glazer dans un communiqué de United sur l’événement qui se tiendra en ligne.

« Je crois fermement que cela peut ouvrir une nouvelle ère de dialogue positif et de coopération entre le club et les supporters. »

Glazer a déjà reconnu le «besoin de changement» et une meilleure communication, des investissements prometteurs dans l’équipe et Old Trafford ainsi que des discussions sur l’élargissement de l’actionnariat.

Une énorme présence de sécurité était en place pour la rencontre d’Old Trafford la semaine dernière contre Leicester, ainsi que pour le match réorganisé contre Liverpool, qui a vu se dérouler une autre manifestation d’avant-match.

Les fans ont enfilé des écharpes dorées et vertes, ont porté des pancartes et ont scandé contre les Glazers alors que 10000 fans revenaient à Old Trafford pour la première fois en 14 mois lors du match nul 1-1 de mardi contre Fulham.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici