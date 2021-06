Joel Embiid verse 40 alors que les 76ers de Philadelphie tirent à égalité avec les Hawks d’Atlanta dans le match 2 | Nouvelles de la NBA

Joel Embiid a marqué un sommet en carrière de 40 points en séries éliminatoires et a pris 13 rebonds mardi alors que les 76ers de Philadelphie ont égalisé leur série de demi-finales de la Conférence de l’Est avec une victoire de 118-102 sur les Hawks d’Atlanta lors du match 2.

Encore une fois, Embiid était discutable de jouer peu de temps avant l’annonce en raison d’une petite déchirure du ménisque latéral au genou droit.

Une fois de plus, il a joué à travers la douleur et a réalisé une performance dominante, devenant le premier joueur des Sixers depuis Allen Iverson en 2003 à marquer 40 points lors d’un match éliminatoire.

Tobias Harris a ajouté 22 points et Seth Curry en avait 21, dont cinq à trois points, pour les Sixers. Shake Milton a marqué 14 points en 14 minutes sur le banc.

Les réserves de Philadelphie ont été tenues sans but en première mi-temps mais ont marqué 26 points en seconde.

76ers de Philadelphie Points Rebonds Aides Danny Vert 5 3 8 Tobias Harris 22 6 4 Joël Embiid 40 13 2 Seth Curry 21 0 2 Ben Simmons 4 3 7

Trae Young a amassé 21 points et 11 passes décisives pour les Hawks. Danilo Gallinari a récolté 21 points et neuf rebonds, et Kevin Huerter a ajouté 20, un sommet en carrière en séries éliminatoires. Bogdan Bogdanovic a marqué 14 points tandis que Clint Capela en avait 10.

L’attaquant des Hawks De’Andre Hunter a raté son deuxième match consécutif en raison d’une douleur au genou droit.

Atlanta Hawks Points Rebonds Aides Danilo Gallinari 21 9 2 John Collins 8 dix 1 Clint Capela dix 8 1 Bogdan Bogdanovic 14 7 2 Traé Jeune 21 9 2

Le troisième match de la série des sept meilleurs se jouera vendredi à Atlanta.

Les Sixers sont sortis forts et ont avancé 23-6. Les Hawks sont restés patients, ont rogné et ont fermé 37-35 au milieu du deuxième quart. Embiid a rapidement couronné une course de 9-0 avec un sauteur court dans la voie et les Sixers menaient par 11 avec 4:52 à jouer dans la mi-temps.

Gallinari a marqué trois points avec 2,7 secondes à jouer et les Hawks n’étaient menés que 57-55 à la mi-temps.

Harris a marqué 18 points avant la pause et Embiid a ajouté 16 points mais a commis trois fautes à la mi-temps. Huerter et Gallinari avaient chacun 15 points en première mi-temps pour Atlanta.

Quand Embiid a frappé un trey de l’aile avec 7:12 à faire au troisième quart, les Sixers menaient 73-63.

Les Hawks ont monté un rallye et ont réduit le déficit à 79-78 avec 3:46 à jouer en troisième après un tir à trois points difficile de Bogdanovic. Avec un peu plus de deux minutes à jouer, les Hawks ont pris leur première avance à 80-79 après une paire de lancers francs de Young.

Milton a mené une charge à la fin du troisième quart et a coulé un arbre profond au cours de la dernière deuxième période alors que les Sixers prenaient un avantage de 91-84.

Milton et Dwight Howard ont réussi une rapide poussée de 11-0 pour ouvrir le quatrième et l’avance a rapidement été portée à 18. Milton a couronné la course avec un pointeur à trois points qui a donné une avance de 102-84 aux Sixers avec 9:45 à faire.

John Collins d’Atlanta a saisi un rebond offensif et a marqué avec 8:25 à jouer pour ramener les Hawks à 104-88. Collins a terminé avec 10 rebonds, un record pour l’équipe.

Les Hawks ont commis 18 revirements qui ont donné 28 points à Philadelphie. Atlanta n’a réussi que sept points sur neuf cadeaux des Sixers, un match après que Philadelphie l’ait retourné 19 fois.