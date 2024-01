Joel Embiid suscite des critiques ; Paul Reed a manifesté sa performance

DENVER – Paul Reed a parlé de son succès.

Les fans des Denver Nuggets et au moins un journaliste du Colorado pourraient ne jamais respecter Joel Embiid. Et les acteurs des 76ers n’ont pas pu acheter un appel.

Ces trois choses se sont démarquées samedi lors de la victoire 111-105 des Nuggets à Ball Arena.

La grande soirée de Reed

Il y a quelques semaines, Reed a déclaré qu’il s’attendait à reproduire la domination d’Embiid à chaque fois qu’il prendrait la place du MVP en titre.

“Puisqu’il marque 30 points et obtient 10 rebonds, je dois obtenir 30 points et 10 rebonds à sa place”, avait déclaré Reed à l’époque.

Eh bien, c’est exactement ce que le centre de 6 pieds 9 pouces a fait contre les Nuggets après qu’Embiid ait été égratigné tardivement avec une douleur au genou gauche. Reed a terminé avec un sommet en carrière de 30 points ainsi que 13 rebonds et deux interceptions. Il a même dominé le centre de Denver et double MVP Nikola Jokić pendant de longues périodes du match.

“Vous n’avez pas le nom de B-Ball sans raison”, a déclaré Kelly Oubre Jr., faisant référence au surnom de Reed, B-Ball Paul. « Il fait du basket. J’ai donc la chance de le voir grandir, se développer et trouver sa place dans cette ligue. Je pense que tout est illimité pour lui, parce qu’il travaille d’arrache-pied.

“Donc, vous savez, opportunité est synonyme de succès, et cela s’est produit aujourd’hui.”

Reed a réalisé 14 des 21 tirs, dont un 2 en 4 sur trois points. Par la suite, Jokić lui a accordé beaucoup de crédit.

“Nous n’avons pas besoin de parler de Joel Embiid, non seulement parce qu’il n’a pas joué, mais parce que je pense que Paul Reed a très bien joué pour eux”, a déclaré Jokić alors qu’il était bombardé de questions sur l’absence d’Embiid. « Et nous devons lui donner du crédit. Il se battait, il attaquait la vitre, il tirait très bien le ballon. Je pense qu’il mérite, en ce moment, plus de temps que Joel.

Jokić a été impressionné par la façon dont Reed a abordé le match.

“Je me sens comme un gars comme Nikola Jokić, ça en dit long quand on peut marquer beaucoup de points contre lui”, a déclaré Reed. “Pour moi, c’est juste Pat Bev, mon meneur de jeu, qui me permet de marquer facilement, me place dans d’excellentes positions pour obtenir de bons tirs et rend le jeu facile pour moi.”

Mais il s’agissait sans aucun doute d’une soirée de coming-out télévisée à l’échelle nationale pour le joueur de quatrième année. Il a montré aux 19 805 personnes présentes et au public d’ESPN sa valeur face aux Sixers (29-15).

“Vous savez, chaque fois que je monte sur le terrain, je cherche à faire ça”, a déclaré Reed. « Sans nos trois meilleurs buteurs [Embiid, Tyrese Maxey, and Tobias Harris] Je savais que je devais intensifier mes efforts et être davantage un buteur pour l’équipe ce soir. C’est donc ce que j’essayais de faire.

Pas d’amour pour Embiid

Peu importe ce que les Sixers disaient à propos du genou d’Embiid, les fans des Nuggets ne l’achetaient pas. Ils pensaient que le MVP en titre avait raté le match pour éviter d’affronter Jokić à haute altitude.

Un journaliste a même demandé à l’entraîneur Nick Nurse s’il y avait une tendance selon laquelle Embiid ne jouait pas à Denver depuis 2019.

L’infirmière a répondu non, mais le journaliste n’avait pas fini.

Il a demandé si l’absence d’Embiid était une réflexion sur son caractère de joueur qui semble manquer ce match chaque année.

Rob King, directeur principal des communications du basket-ball des Sixers, a déclaré: “Je ne dirais pas ça.”

Puis l’infirmière a dit : « Il a été blessé aujourd’hui. »

L’équipe de soins sportifs des Sixers n’a pas aimé ce qu’elle a vu du 7 pieds 2 pouces et 280 livres lors de son échauffement d’avant-match sur le terrain et a pris la décision de l’arrêter.

Il a été hué lorsqu’il est sorti des vestiaires pour rejoindre son équipe au milieu du quatrième quart-temps.

Lorsqu’il n’était pas sur le banc, les fans se sont prononcés contre Embiid pour avoir raté quatre matchs consécutifs ici.

Pendant l’hymne national, un fan a crié « Embiid est un lâche », suscitant des acclamations. Puis, au premier quart-temps, la foule a scandé « Où est Embiid ? … Où est Embiid ? … Où est Embiid ? Ils ont répété ce chant à différents moments du match.

Il a joué pour la dernière fois dans le Colorado le 8 novembre 2019. Depuis lors, il a raté quatre matches contre Jokić et les Nuggets à Denver, ce qui a conduit aux critiques de samedi.

Embiid est aux prises avec un problème de genou depuis un certain temps. Il souffrait sensiblement après sa chute lors de la défaite de jeudi contre les Indiana Pacers. L’infirmière a déclaré qu’il serait réévalué dimanche.

“Je ne pense pas que ce soit quelque chose de super majeur”, a déclaré Nurse. «Mais il s’agit toujours de surveiller l’enflure ou tout ce qui se passe. Essayez de le maîtriser et préparez-le dès que possible.

Disparité des lancers francs

Les Sixers ont été condamnés au quatrième quart-temps par un mauvais tir, réalisant seulement 6 tirs sur 21. Cependant, ils n’ont pas non plus pu recevoir de fautes.

Les Nuggets ont tenté 38 tirs fautifs dans le match, contre 16 pour les Sixers. Jokić a réalisé autant de tentatives de lancers francs (16) que les Sixers réunis. Et cela n’est pas passé inaperçu.

“Pas assez bon, je dois être meilleur, je dois être meilleur et nous le ferons”, a déclaré Beverley à propos de la performance des Sixers. « Nous devons trouver des moyens de gagner des matchs sans que les gars jouent. Nous avions suffisamment de talent dans la salle pour faire le travail et nous n’avons pas réussi ce soir, et ils ont tiré 38 lancers francs.

Interrogé plus tard sur son commentaire sur les 38 lancers francs, Beverley a déclaré que les Nuggets auraient pu être plus agressifs que son équipe. Il est difficile de dire s’il était sincère ou s’il essayait simplement de ne pas être condamné à une amende pour avoir critiqué les fonctionnaires.

Denver a réalisé 24 de ses 38 tirs fautifs, tandis que les Sixers en avaient 13 sur 16. Mais ce soir-là, ils n’ont reçu aucun appel.