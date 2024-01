Joel Embiid souffre d’une blessure au genou dans les dernières minutes de la défaite des 76ers contre les Warriors.

Le MVP en titre de la NBA, Joel Embiid, s’est blessé au genou gauche dans les dernières minutes de la défaite des 76ers de Philadelphie face aux Golden State Warriors, mardi soir au Chase Center.

Avec un peu plus de quatre minutes à jouer, Embiid a été dépouillé par Jonathan Kuminga de Golden State tout en faisant reculer Draymond Green. Alors qu’Embiid plongeait pour le ballon libre, Kuminga plongea également et atterrit sur la jambe gauche d’Embiid, juste en dessous du genou du centre.

Embiid s’est immédiatement saisi du genou dans une agonie visible avant de quitter le terrain par ses propres moyens. Il n’est pas revenu dans le match puisque Philadelphie a perdu 119-107. Embiid a marqué 14 points en 30 minutes avant de sortir.

“Donc, il a évidemment été retenu, alors ils vont faire une IRM ce soir ou demain”, a déclaré l’entraîneur de Philadelphie, Nick Nurse, après le match. L’infirmière a ajouté que la blessure n’a aucun rapport avec ce qui l’a retenu récemment.

En première mi-temps contre Golden State, Embiid s’est dirigé avec précaution vers les vestiaires avec une enveloppe au genou après avoir tiré 1 sur 7 en 10 minutes au premier quart.

Samedi, Embiid a été éliminé tardivement pour le match des 76ers contre les Denver Nuggets. Après avoir effectué son échauffement habituel d’avant-match, Nurse a déclaré que le personnel médical de l’équipe “n’aimait tout simplement pas ce qu’ils ont vu” et a décidé qu’il était plus sûr de faire asseoir Embiid pour le match très attendu contre Nikola Jokić.

Tout au long de ce match, Embiid a été vu portant une grande écharpe autour de son genou gauche. Embiid a également raté le match suivant des 76ers contre les Portland Trail Blazers lundi.

Après le match de mardi soir, Nurse a déclaré que le personnel d’entraînement se sentait à l’aise pour permettre à Embiid de jouer contre les Warriors et que le centre s’était senti bien tout au long de la compétition.

Embiid a raté 12 matchs au total cette saison et est à six absences de devenir inéligible aux récompenses d’après-saison. La NBA a institué une nouvelle règle avant la saison 2023-24 selon laquelle un joueur doit participer à 65 matchs et enregistrer au moins 20 minutes lors de ces apparitions pour se qualifier pour le prix MVP et la sélection dans les équipes All-NBA.

À quel point est-ce mauvais pour Embiid et les Sixers ?

Comme Nurse l’a dit plus tard, l’IRM dira tout. Mais en discutant avec les joueurs et les entraîneurs, il y avait un fort sentiment qu’Embiid devrait rater au moins quelques matchs à cause de sa blessure. Il n’y avait cependant pas d’inquiétude immédiate quant au fait qu’il s’agissait de quelque chose de bien plus grave. Cependant, encore une fois, cette partie ne sera pas claire tant que les résultats de l’IRM ne seront pas disponibles.

Le problème pour les Sixers, bien sûr, c’est qu’ils ont désormais perdu quatre matchs consécutifs et ont ainsi chuté à la cinquième place dans l’Est. Ils ont été privés de leur étoile montante, Tyrese Maxey, pendant trois de ces matchs en raison d’une blessure à la cheville. Nurse a déclaré avant le match des Warriors que le joueur de 23 ans jouerait probablement jeudi à Utah. Si Embiid manque un temps prolongé, alors toute la positivité qui accompagnait leur fantastique départ pourrait disparaître rapidement.

Quant à Embiid, cette blessure risque de le faire sortir de la conversation MVP avant même d’avoir atteint la pause All-Star. Et comme certains de ses coéquipiers l’ont partagé par la suite, cet aspect de la situation suscite une désapprobation généralisée dans les cercles des Sixers. — Sam Amick, rédacteur principal de la NBA

La règle des 65 parties était-elle une erreur ?

Ce sentiment semblait faire consensus dans le vestiaire des 76ers après le match. Comme l’ont expliqué Paul Reed et Kelly Oubre des Sixers, la pression exercée par la nouvelle règle de la ligue pourrait obliger les stars de la NBA à jouer alors qu’elles ne devraient pas.

Seul Embiid peut dire si c’était le cas ici, mais le joueur de 29 ans a exprimé ouvertement son désir de devenir MVP au cours des années passées et on peut supposer que son désir de défendre son trophée Michael Jordan est fort cette fois-ci.

“Je n’ai pas signé pour cela (règle des 65 matchs)”, a déclaré Reed. « Je ne me souviens pas avoir signé aucun document, tu me sens ? Je suppose que le syndicat a accepté. Mais ils n’avaient probablement pas le choix, pour être honnête. Ouais, c’est dur. Cela ajoute beaucoup de pression aux joueurs. Nous parlions justement de ça. Beaucoup de pression, surtout des mecs comme (Embiid qui) essaient de devenir à nouveau MVP.

Ajoutez à cela le fait qu’Embiid a été carrément ridiculisé après sa dernière absence à Denver, et il y a un niveau de surveillance qui inquiète ses coéquipiers.

« (Vous avez des gens) qui font pression sur lui pour qu’il se force à être génial alors qu’il pèse 300 livres, sept pieds cinq ? » a déclaré Oubre, qui a exagéré la taille indiquée d’Embiid de 7 pieds et 280. « Genre, allez mon frère. Ouais, il doit faire ce qu’il a à faire. Je pense que cette année, les gens comprendront vraiment que tout au long de sa carrière, il a dû s’assurer que son corps allait bien. C’est comme NASCAR, non ? Si leurs voitures ne fonctionnent pas et que leurs mécaniciens ne sont pas vraiment capables de faire le travail avant la course, que peuvent-ils faire ? Ils ne peuvent pas courir.

« Ce sont nos corps. Notre corps est notre voiture et nous devons le traiter avec respect. Il pèse 350 livres, mon frère. Alors vous savez, je prie pour lui pour un prompt rétablissement, afin qu’il puisse venir et se donner la meilleure chance. Mais en fin de compte, ce n’est pas important. Son corps et sa carrière sont les plus importants. — Amick

(Photo : Neville E. Guard / USA Today)