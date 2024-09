Joel Embiid signe une prolongation de contrat de 3 ans et 193 millions de dollars avec les 76ers

Joel Embiid a remporté le prix du MVP de la NBA en 2023. (Photo de Tim Nwachukwu/Getty Images)

Les Philadelphia 76ers ont signé le pivot Joel Embiid pour une prolongation de trois ans d’une valeur de 193 millions de dollars, selon Shams Charania de l’Athletic.

Embiid, selon Tim Bontemps d’ESPNdéclinera son option de joueur de 59 millions de dollars pour la saison 2026-27 et signera cette nouvelle prolongation de 193 millions de dollars. Ce nouveau contrat lui donnera une option de joueur pour la saison 2028-29.

« Philadelphie, c’est chez moi. Je veux être ici pour le reste de ma carrière », a déclaré Embiid. a écrit sur Instagram Vendredi matin. « J’adore cette communauté et tout ce que vous m’avez donné, à moi et à ma famille. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Vous méritez un championnat et je pense que nous ne faisons que commencer ! »

« Joel s’est imposé comme l’un des plus grands Sixers de tous les temps et est en passe de devenir l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Nous sommes ravis que cette prolongation lui permette, à lui et à sa famille, de rester à Philadelphie pour les années à venir », a déclaré le propriétaire des 76ers, Josh Harris, dans un communiqué. « Joel est un grand père de famille, un leader et une personne formidable. C’est un joueur d’élite dans les deux sens avec une combinaison de taille, de force et d’athlétisme que cette ligue a rarement, voire jamais, vu. Il fait partie intégrante de la quête de cette franchise pour un autre titre NBA, et nous sommes honorés qu’il continue de choisir cette organisation comme domicile NBA. »

Embiid, 30 ans, sélectionné par les 76ers en 3e position lors de la draft NBA 2014, est sept fois All-Star, deux fois champion des marqueurs, trois fois membre de la NBA All-Defensive Team et a été nommé dans la All-NBA First Team en 2023, en plus de son seul titre de MVP. Il faisait également partie de l’équipe olympique masculine américaine de basket-ball qui a remporté l’or à Paris l’été dernier.

Les 76ers ont participé aux séries éliminatoires au cours de chacune des sept dernières saisons, ce qui inclut un titre de division Atlantique en 2020-21.

Embiid vient de terminer une saison 2023-24 au cours de laquelle il n’a disputé que 39 matchs et a réalisé des moyennes record en carrière de 34,7 points et 5,6 passes décisives. Il a également tiré à 52,9 % sur le terrain, à 88,3 % sur la ligne des lancers francs et à 38,8 % à trois points.