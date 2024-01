Joel Embiid s’absente contre les Nuggets, remettant la participation des joueurs, la course MVP et les critères de récompense sous les projecteurs

Au moins, Deion Sanders a quand même eu la chance de se coucher à l’heure.

Lorsque la nouvelle est tombée que Joel Embiid des 76ers de Philadelphie allait manquer une autre confrontation avec Nikola Jokić des Denver Nuggets samedi après-midi, une douleur au genou gauche forçant Embiid à sortir quelques minutes seulement avant le coup d’envoi, cela a prolongé sa séquence de matchs. manqué dans le Mile High City qui a commencé en 2019. Cela a également rappelé ce moment où Sanders, l’entraîneur de football de l’Université du Colorado et légende de la NFL avait défié Embiid, MVP en titre de la NBA, lors de leur dîner au camp d’entraînement du Colorado près de trois mois auparavant. Une fois de plus, nous avons tous été soumis au type exact de développement que tant de fans de basket-ball avaient espéré ne plus jamais se reproduire.

Encore une fois, la santé d’Embiid faisait obstacle au genre de grandeur que cette ligue a rarement vue.

En cours de route, le débat sur le titre de MVP de cette saison est devenu encore plus intéressant car la star des Sixers n’est plus qu’à six matchs manqués d’être disqualifié pour les prix des séries éliminatoires par le biais du championnat de la ligue. politique de participation des nouveaux joueurs cela nécessite au moins 65 matchs joués (il reste 38 matchs aux Sixers). Pour les Sixers, il semble que l’entraîneur de première année Nick Nurse plan de pré-saison pour obliger Embiid à affronter Jokić de front à l’intérieur de sa maison d’une altitude de 5 280 pieds a échoué – pour l’instant, du moins – bien que les grands hommes se soient affrontés la semaine dernière sur TNT pour un match à Philadelphie. Embiid a réussi ce match, terminant avec 41 points, 10 passes décisives et sept rebonds lors de la victoire 126-121, tandis que Jokić avait 25 points, 19 rebonds et trois passes décisives. La seule grâce salvatrice dans cette dernière confrontation potentielle, compte tenu de la façon dont Sanders avait structuré cette conversation controversée, était que l’heure de dénonciation de l’après-midi signifiait que Sanders n’avait pas perdu de sommeil dans le processus.

“Quand nous sommes arrivés, MJ (Michael Jordan) voulait cette fumée”, avait déclaré Sanders ce soir-là avec les Sixers au Colorado, tout en réfléchissant à sa carrière dans la NFL en tant que star transcendante. «Il n’esquivait pas qui que ce soit, ce mec. Il allait l’obtenir. C’est l’époque que j’ai imaginée. Maintenant, ce gars principal ne le garde pas. Il n’en veut pas. Il a (inquiet de) commettre une faute. Et je comprends cela. Mais c’est un peu différent.

Avec Embiid assis au centre de la table juste devant Sanders, a-t-il poursuivi.

“J’ai Jerry (Rice)”, a-t-il déclaré. « Ne t’inquiète pas pour ça. J’ai ça. J’ai Mike (Irvin). C’est donc un peu différent. C’est un peu différent aujourd’hui. Il y a beaucoup de gens qui évitent de fumer en ce moment. Ils veulent être Tarzan sur papier. Ne me vendez pas le jeu et (dites) c’est ce que je vais obtenir, mais quand j’allume la télé, je ne comprends pas. Je n’aime pas ça. Donne moi ça.

« Si Embiid joue le Joker, je veux voir Embiid contre le Joker, d’accord ? Je veux voir ça. Et il va le chercher, n’est-ce pas ? Je l’aime. J’adore le match, mais je veux le voir. C’est ce que je veux voir. C’est pour ça que je suis resté éveillé. Je veux voir ça. Je ne suis pas resté éveillé pour que personne d’autre ne soit sur le Joker. Je n’ai pas le temps pour ça. Je vais me tourner vers BET et regarder les BET Awards.

Malheureusement pour Sanders, les BET Awards n’auront lieu qu’en juin.

Je vais donc demander à mes collègues Sam Vecenie et Mike Vorkunov : avec les fans des Nuggets ayant mis du sel dans cette blessure en scandant « Où est Embiid ? lors de la victoire 111-105 de Denver samedi, comment voyons-nous cette situation ? D’une part, l’état de santé d’Embiid peut s’avérer tout à fait légitime. Après tout, il a raté trois matchs début janvier à cause de cette même maladie.

D’un autre côté – et c’est la partie avec laquelle la NBA sera probablement en désaccord – il ne figurait pas sur le rapport de blessure des Sixers avant le match, et l’organisation pourrait en conséquence être soumise à la discipline de la ligue. Au minimum, il est juste de reconnaître que c’était comme un match de boxe poids lourd où un combattant ne se présente pas. Il y a eu un facteur de choc en raison du timing de tout cela, la nouvelle étant tombée quelques minutes seulement avant le début de la dénonciation. Et étant donné qu’Embiid et Jokić figurent tous deux sur la liste restreinte des candidats MVP cette saison, il y a probablement des ramifications sur ce front également.

Vecénie : Le point concernant le bureau de la ligue ici est important ici, Sam. Ce type d’absence est exactement le genre d’absence que la NBA a essayé de sortir du jeu en appliquant sa politique de participation des joueurs cette saison. Il s’agissait d’un match télévisé à l’échelle nationale. La ligue a également clairement indiqué qu’il devait y avoir un équilibre entre les matchs manqués à l’extérieur et à domicile, avec une préférence déclarée pour manquer plus de matchs à domicile que de matchs à l’extérieur. Jusqu’à présent, neuf des 11 matchs manqués par Embiid cette saison se sont déroulés sur la route.

Si j’étais un fan de Denver qui avait acheté des billets pour voir cette confrontation des poids lourds entre les deux meilleurs joueurs de la ligue au cours des trois dernières saisons régulières, je serais exceptionnellement frustré. Ce serait une chose si les 76ers l’avaient inscrit sur le rapport de blessure et avaient clairement indiqué qu’il y avait une chance qu’Embiid rate le match. Cependant, ils un responsable de l’équipe a même confirmé à ESPN qu’Embiid ne figurerait pas sur le rapport de blessure environ 24 heures avant le match. La ligue devrait infliger une amende aux 76ers pour celui-ci.

Des blessures arrivent. Les joueurs de la taille d’Embiid se réveillent souvent et ont l’impression de ne pas avoir le jus ce jour-là. Je ne veux en aucun cas me demander si Embiid n’avait pas raison à 100%. De plus, les 76ers ont beaucoup à jouer en ce moment. Ils sont au milieu d’une course aux séries éliminatoires où les choses sont serrées au sommet de la Conférence Est au-delà de Boston. Ils ont deux matchs de retard sur les Milwaukee Bucks pour la tête de série n°2, et seulement un match et demi d’avance sur Cleveland pour la tête de série n°5. Une baisse potentielle à ce niveau aurait pour conséquence que les 76ers n’auraient pas l’avantage du terrain lors de leur première série éliminatoire. En plus de cela, Denver et Philadelphie sont entrés dans ce match à égalité virtuelle au classement avec un pourcentage de victoires de 0,674. Si ces deux équipes parvenaient à se qualifier pour la finale de la NBA, ce match aurait un effet de levier démesuré grâce auquel les équipes obtiendraient l’avantage du terrain pour cette série.

Cela dit, il est également un peu difficile pour moi de croire que Tyrese Maxey et Tobias Harris ont également manqué ce match n’était pas au moins un léger facteur dans la position d’Embiid. Aller jouer en élévation, sans un meneur All-Star et un aile formidable, a placé les 76ers loin derrière le huit pour remporter une victoire même si Embiid jouait. S’il s’est réveillé avec un sentiment d’environ 80 pour cent et qu’il avait ces gars-là dans le match, c’est beaucoup plus gagnable. Sans eux, il aurait fallu un jeu herculéen d’Embiid. Au lieu de cela, nous avons eu droit à une performance herculéenne de Paul Reed, qui a récolté 30 points et 13 rebonds, en essayant de garder les 76ers dans le match.

Avant d’aborder la course MVP, il convient de souligner à nouveau que cela craint pour les fans. En gros, avoir une non-présentation alors qu’il n’y avait aucune indication à l’avance est le genre de choses qui, je pense, jouent un réel rôle dans la déconnexion des fans de la ligue. C’est pourquoi la politique de participation des joueurs a été aussi efficace et précieuse que cette saison.

Je ne sais pas si je suis entièrement d’accord avec l’idée d’y associer les récompenses, mais je suis heureux que la ligue ait mis en œuvre cette politique. Quelle est votre position sur l’idée que les récompenses soient liées ?

Vorkounov : Eh bien, je suppose que passons à la course au MVP, car c’est peut-être ce qui a été le plus touché par cela.

Cela place Embiid dans la mauvaise direction dans la course au MVP pour plusieurs raisons. La première est que le prix MVP, comme les autres prix, est autant un prix narratif qu’un prix substantiel. Je n’ai pas de droit de vote, donc je ne peux pas parler de mes propres décisions de vote précédentes, mais il est clair à quel point tout cela est subjectif. Les électeurs pénaliseront-ils Embiid ? Je ne le penserais pas puisqu’ils ne l’ont pas fait l’année dernière. Il a raté le match de ce week-end parce qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas physiquement, et cela ne devrait pas être utilisé contre lui.

Le plus gros problème pour Embiid est que cela le rapproche de toute façon de ne même pas être éligible pour le prix. Il risque de manquer trop de matchs, soit plus de 17. Embiid, cependant, a raté 12 des 46 premiers matchs des 76ers la saison dernière et a quand même disputé 66 matchs pour la saison, ce n’est donc pas une fatalité.

Il est ironique qu’Embiid risque de perdre son éligibilité car il connaît une meilleure saison cette année que l’année dernière et est le favori MVP (sur ce scrutin fictif). J’étais à Philadelphie l’autre soir quand il a marqué 70 contre les Spurs de San Antonio, et c’était un exploit incroyable ; ce sera ce grand souvenir impérissable de sa saison.

Joel Embiid et Nikola Jokić se sont affrontés la semaine dernière à Philadelphie. (Bill Streicher / USA aujourd’hui)

Concernant votre question sur la nouvelle politique de récompenses/jeux joués, je ne la déteste pas. Je ne dis pas que j’aime ça – je suis généralement pro-chaos – mais je comprends. La NBA a négocié pour ses intérêts commerciaux plutôt que pour ceux du basket-ball. Mais cela a en quelque sorte formalisé quelque chose qui était susceptible de se produire de toute façon. Si Embiid jouait 63 matchs cette saison, remporterait-il le prix MVP ? À un moment donné, vous manquez trop de jeux pour présenter un dossier gagnant. Chaque match marginal manqué dans la course au MVP compte bien plus et s’aggrave. C’est une pente glissante, mais la NBA a décidé de construire elle-même le mur (je ne pense pas que ces deux métaphores soient en conflit). Je pense que l’impact le plus important sera sur les équipes All-NBA, où les électeurs ont historiquement donné plus de temps aux joueurs s’ils manquaient beaucoup de matchs. Je pense que, même si Embiid finit par jouer 65 ou 66 matchs, son cas pourrait être plus difficile à défendre car ses concurrents auraient pu finir par jouer plus de jeux que lui que d’habitude. Il devient tout simplement plus difficile de voter pour un joueur véritablement dominant qui a beaucoup moins joué que les autres.

Je pense que la personne que j’aimerais entendre est Amick. Il a le vote MVP. Sam, que ressentez-vous en tant qu’électeur après avoir perdu la décision sur la manière de valoriser les joueurs lors des récompenses…