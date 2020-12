NEW YORK: Joel Embiid a récolté 27 points et 10 rebonds tout en restant invaincu au Madison Square Garden, et les 76ers de Philadelphie ont battu les Knicks de New York 109-89 samedi soir.

Ben Simmons a récolté 15 points, neuf rebonds et six passes tout en menant également l’effort défensif qui a forcé le New Yorkais RJ Barrett à une performance de tir misérable. Embiid et Simmons n’ont jamais abandonné un match au MSG et les Sixers ont remporté les 13 dernières rencontres au total.

Tobias Harris et Seth Curry ont chacun marqué 17 points pour aider Philadelphie à s’améliorer à 2-0. Le nouvel entraîneur Doc Rivers a remporté sa 945e victoire, devançant Bill Fitch en possession exclusive de la 10e place.

Julius Randle a marqué 25 points pour les Knicks, qui sont tombés à 0-2 sous Tom Thibodeau. Barrett, après un match d’ouverture de 26 points, a tiré 2 pour 15 et a récolté 10 points.

THUNDER 109, HORNETS 107

CHARLOTTE, Caroline du Nord: Shai Gilgeous-Alexander a frappé un sauteur de bris d’égalité avec 1,4 seconde à jouer et a terminé avec 24 points, aidant Oklahoma City à tenir Charlotte dans le match d’ouverture du Thunder.

Le Thunder menait par 13 avec 1:50 à faire, mais Miles Bridges a stimulé Charlotte avec 11 de ses 14 points dans la finale 1:06 dont trois 3 dans les 25 dernières secondes. Ses 3 derniers l’ont égalé à 107 avec 10,3 secondes à jouer.

Gilgeous-Alexander a ensuite pris la passe entrante, a ramené le ballon au sol et a tiré de 23 pieds pour drainer un sauteur contesté au-dessus de Caleb Martin du haut de la clé.

George Hill était 8 sur 9 sur le terrain et a terminé avec 21 points, et Darius Bazley et Luguentz Dort ont chacun 15 points pour le Thunder.

Terry Rozier avait 19 points pour Charlotte.

MAGIC 120, WIZARDS 120

WASHINGTON: Terrence Ross a marqué 25 points et Orlando a vaincu Russell Westbrook triple-double à ses débuts à domicile pour Washington.

Westbrook a récolté 15 points, 15 rebonds et 12 passes pour devenir le quatrième joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer des triples-doubles lors des deux premiers matchs de son équipe. Magic Johnson (deux fois), Jerry Lucas et Oscar Robertson ont déjà accompli l’exploit. Westbrook est le premier joueur à le faire avec une nouvelle équipe après avoir été acquis de Houston pendant l’intersaison de John Wall.

Nikola Vucevic avait 22 points et 17 rebonds, et Markelle Fultz a ajouté 21 points pour aider le Magic à s’améliorer à 2-0. Bradley Beal avait 39 points pour les Wizards. Ils sont 0-2.

CAVALIERS 128, PISTONS 119, 2OT

DETROIT: Collin Sexton a marqué 32 points et trois de ses coéquipiers avaient au moins 21 points, aidant Cleveland à survivre à Detroit en double prolongation.

Les Cavs ont profité de Detroit pour perdre des occasions de gagner en temps réglementaire et de la première prolongation, s’améliorant à 2-0 et ramenant les Pistons à 0-2.

Le centre de Cleveland, Andre Drummond, a récolté 23 points et 16 rebonds, Darius Garland a ajouté 21 points et 12 passes, et Cedi Osman a obtenu 22 points. Kevin Love, qui a marqué 15 points, est revenu après avoir raté l’ouverture du match en raison d’une blessure au mollet et JaVale McGee avait 11 points sur le banc pour les Cavs.

Jerami Grant a récolté 14 de ses 28 points au troisième quart pour Detroit. Blake Griffin avait 26 points.

HAWKS 122, GRIZZLIES 112

MEMPHIS, Tennessee: Trae Young a marqué huit points d’affilée sur la ligne droite et a terminé avec 36 points pour aider Atlanta à battre Memphis pour sa deuxième victoire consécutive pour ouvrir la saison.

Kevin Huerter a récolté 21 points, DeAndre Hunter a ajouté 15 points et la recrue Nathan Knight en a eu 14, soit 4 sur 5 sur le terrain et 2 pour 3 à 3 points.

Ja Morant a mené Memphis avec 28 points et sept passes,

PACERS 125, AMPOULES 106

CHICAGO: Domantas Sobonis a récolté 22 points, 11 passes et 10 rebonds et l’Indiana a utilisé de gros points aux deuxième et troisième quarts pour mettre en déroute Chicago,

TJ Warren a marqué 23 points et Victor Oladipo en a ajouté 22 pour aider l’Indiana à battre son rival de la division centrale pour la 10e fois consécutive.

Zach LaVine a marqué 17 points et Lauri Markkanen a récolté 16 points et neuf rebonds pour Chicago.