Joel Embiid pousse le chroniqueur dans le vestiaire des 76ers, selon des sources ; La NBA va enquêter sur l’incident

Par David Aldridge, Tony Jones et Sam Amick

Le centre vedette des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid, a poussé un chroniqueur du Philadelphia Inquirer dans le vestiaire des Sixers samedi soir, ont confirmé plusieurs sources de la ligue. L’Athlétisme. L’altercation physique s’est produite après qu’Embiid et le chroniqueur Marcus Hayes se soient disputés après la défaite 124-107 de Philadelphie contre les Grizzlies de Memphis.

Hayes, chroniqueur de longue date pour l’Inquirer et auparavant pour le Philadelphia Daily News, a récemment écrit un article qu’Embiid considérait comme personnellement dénigrant envers lui et sa famille, ce qu’Embiid a exprimé aux journalistes après l’entraînement de vendredi.

En partie, Embiid a déclaré qu’il avait « beaucoup trop fait pour que cette putain de ville soit traitée comme ça ». La colonne en questionécrit le 23 octobre, évoque le fils d’Embiid et son frère, Arthur, décédé dans un accident de voiture à l’âge de 13 ans en 2014, une tragédie qui, selon Embiid, à plusieurs reprises, l’a presque poussé à arrêter de jouer au basket-ball. Le fils d’Embiid, âgé de 4 ans, s’appelle Arthur, en hommage à son frère.

Embiid n’a pas encore disputé un seul match cette saison, un match qui a commencé avec un départ 1-4 sans Embiid et l’attaquant vedette Paul George, y compris la défaite de samedi.

Hayes s’est rendu au match samedi et est entré dans le vestiaire de l’équipe après la fin du match. Embiid l’a recherché et leur conversation s’est rapidement détériorée.

Hayes n’a pas répondu physiquement à la poussée d’Embiid, a indiqué une source de l’équipe.

Un porte-parole de la NBA a déclaré samedi : « Nous sommes au courant d’informations faisant état d’un incident dans le vestiaire des Sixers ce soir et nous ouvrons une enquête. »

Le statut de joueur d’Embiid cette saison a été une source constante de conversation et de frustration pour l’équipe et pour le septuple All-Star, qui a été blessé à chaque séries éliminatoires au cours des dernières années, un facteur qui a contribué à l’échec de la franchise à sortir du deuxième tour des séries éliminatoires au cours de son mandat. Embiid et les 76ers ont travaillé sur un plan potentiel pour que le centre puisse jouer en saison régulière mais jouer moins de matchs pour essayer de le garder en bonne santé pour les séries éliminatoires.

Embiid a subi une opération au genou gauche en février dernier, ce qui l’a tenu absent pendant une grande partie de la seconde moitié de la saison régulière 2023-24. Il est revenu pour une série éliminatoire du premier tour contre les Knicks de New York et a été sensiblement entravé tout au long de la série. Les Knicks l’ont gagné en six matchs.

Mais Embiid a joué aux Jeux olympiques de Paris pour l’équipe américaine cet été, lui servant de centre de départ, et semblait en bonne santé. Cependant, lors du camp d’entraînement des 76ers, un léger gonflement a été découvert au niveau de son genou et Embiid a depuis été mis de côté.

Hayes a écrit plusieurs chroniques au cours de la semaine dernière qui ont sévèrement critiqué Embiid, le réprimandant pour son mauvais conditionnement physique au début de la saison après avoir joué aux Jeux olympiques, et frappant Embiid pour ses nombreuses absences au fil des ans.

« Le degré de mépris qu’Embiid a pour son organisation, pour son industrie et, surtout, pour les fans qui lui paient tout son argent est absolument sidérant », a écrit Hayes dans une chronique du 23 octobre dans l’Inquirer. « Parce que les fans achètent les billets, et les fans regardent la télévision, et les fans achètent les produits annoncés à la télévision. La partie du marché d’Embiid est de se présenter et de jouer au basket. Mais il ne prend même pas la peine d’être suffisamment en forme pour tenir cette partie du marché.

C’est un manquement incroyable au devoir. C’est totalement inacceptable.

Dans les versions initiales de la chronique, Hayes a écrit ceci :

« Joel Embiid souligne systématiquement la naissance de son fils, Arthur, comme le point d’inflexion majeur de sa carrière de basketteur. Il dit souvent qu’il veut être grand pour laisser un héritage au garçon nommé d’après son petit frère, décédé tragiquement dans un accident de voiture alors qu’Embiid en était à sa première année en tant que 76er.

Ce paragraphe a été retiré de versions ultérieures de la colonne qui a été diffusé en ligne.

Mercredi dernier, après que la NBA ait infligé une amende de 100 000 $ aux 76ers pour ce qu’elle a qualifié de déclarations « incohérentes » de l’équipe concernant l’état de santé d’Embiid, Hayes a de nouveau critiqué Embiid. Hayes a suggéré à l’équipe d’offrir des remboursements aux fans qui ont acheté des billets de bonne foi pour les matchs à domicile cette saison, seulement pour apprendre qu’Embiid manquerait probablement plusieurs matchs au cours de l’année pour éviter de jouer consécutivement.

« De plus, il est hautement improbable qu’Embiid participe à tous les matchs à domicile suivants, même s’ils ne sont pas consécutifs ; après tout, il a raté 46 pour cent des matchs de saison régulière depuis que les Sixers l’ont repêché en 2014 », a écrit Hayes. « Il est donc juste de supposer qu’il ratera 10 matchs à domicile, aucun d’entre eux en raison d’une blessure. Cela représente environ 25 pour cent de ce que chaque détenteur d’abonnement complet a payé.

Vendredi, Hayes a de nouveau critiqué Embiid après qu’Embiid ait répondu aux critiques, affirmant qu’il avait « fait beaucoup trop pour que cette putain de ville soit traitée comme ça, alors j’en ai fait beaucoup trop. »

ALLER PLUS PROFONDE Joel Embiid aux critiques : « J’ai fait beaucoup trop pour cette foutue ville »

Dans sa chronique du vendrediHayes a reconnu le prix MVP d’Embiid, ainsi que le fait qu’il ait porté la franchise, et a déclaré qu’Embiid « pourrait finir par être le meilleur joueur de l’histoire de la franchise. Mais contrairement à Wilt Chamberlain, Julius Erving, Moses Malone et Allen Iverson, pour n’en nommer que quelques-uns, les équipes d’Embiid n’ont pas dépassé le deuxième tour des séries éliminatoires. Et même si Embiid a joué malgré des blessures et des maladies en séries éliminatoires, eh bien, il n’est pas le seul. Voici une idée : soyez en meilleure forme lorsque les séries éliminatoires arriveront et il ne sera pas si difficile de jouer avec les blessures qui pourraient survenir. »

Embiid, 30 ans, en est à sa 10e saison avec les Sixers, qui l’ont repêché avec le choix n°3 en 2014. Il a raté ses deux premières saisons NBA en raison d’une blessure au pied droit, d’une opération chirurgicale et d’une nouvelle blessure au pied. Mais il a commencé à s’affirmer lors de sa troisième saison professionnelle et n’a pas regardé en arrière depuis, devenant le visage du plan de reconstruction controversé que les Sixers ont entrepris et qui est devenu connu sous le nom de « The Process ».

En huit saisons, Embiid a récolté en moyenne 27,9 points, 11,2 rebonds et 3,6 passes décisives en 433 matchs de saison régulière. Mais il a été en proie à des blessures au bas du corps tout au long de sa carrière, dont beaucoup sont survenues soit à la fin de la saison régulière, soit lors des séries éliminatoires.

Après que les Sixers ont fait des commentaires publics sur leur projet de garder Embiid à l’écart des matchs consécutifs cette saison, puis l’ont retenu pour un match télévisé à l’échelle nationale contre Milwaukee le 23 octobre, la NBA a lancé une enquête qui a finalement confirmé les inquiétudes concernant son genou gauche.

ALLER PLUS PROFONDE La NBA inflige une amende aux 76ers pour fausses déclarations concernant l’absence d’Embiid

Si la ligue avait découvert qu’Embiid était effectivement en bonne santé et que les Sixers avaient décidé de donner la priorité aux séries éliminatoires tout en le reposant régulièrement pendant la saison régulière, alors le marteau de la ligue serait certainement tombé durement. Mais des sources de la ligue ont déclaré L’Athlétisme que le genou gauche d’Embiid, aux yeux de la NBA et des Sixers, était suffisamment instable pour que l’on s’inquiète de dommages supplémentaires s’il avait joué lors de ces premiers matchs de la saison régulière.

La ligue a quand même infligé une amende de 100 000 $ aux 76ers, mais cela était dû aux déclarations publiques.

Lecture obligatoire

(Photo : Justin Casterline/Getty Images)