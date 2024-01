Joel Embiid perd 70 points alors que les 76ers battent les Spurs : qu’est-ce qui a conduit à cette performance record ?

PHILADELPHIE – Nuit après nuit cette saison, Joel Embiid a rejeté toute signification à ses performances. Pas contre Nikola Jokić, son ennemi de longue date dans la course au MVP. Pas avec Karl-Anthony Towns, son fleuret de longue date. Il n’y avait aucune arrière-pensée, protesta-t-il ; pas besoin de faire ses preuves. Embiid a dominé, dit-il, pour le plaisir de dominer.

Cela a été déterminant pour cette saison des 76ers et pour leur superstar magnétique. Sa domination sur le terrain de basket, sur tous les autres joueurs, sur le sport lui-même, a été si omniprésente qu’elle est devenue quotidienne. Il a assailli ses adversaires. Cinquante points à Washington ; 51 contre les Timberwolves ; 41 et 10 passes décisives contre les Nuggets. Il a perdu un All-Star comme acolyte et a fini par avoir, de manière choquante, Wilt Chamberlain comme compagnon – du moins statistiquement.

Les chiffres sont devenus si importants, si souvent, que ce n’était qu’une question de temps avant que l’histoire ne nous le fasse savoir. Dominez de manière monotone, et assez longtemps, et les records viendront.

Lundi soir, ici devant une foule mousseuse, Joel Embiid a finalement marqué l’histoire. Il a marqué 70 points, une nouvelle frontière pour une franchise qui a hébergé Chamberlain et Iverson ainsi que le Dr J et Moses. Il a marqué plus que tous.

Ce n’était que la 14e fois qu’un joueur franchissait la barre des 70 points, et Embiid n’est que le neuvième à le faire. Chamberlain, David Robinson et Embiid sont les seuls 7 pieds.

“Je n’arrête pas de dire à tout le monde que nous ne pouvons pas prendre cela pour acquis”, a déclaré Tyrese Maxey dans la foulée. « Pas seulement en tant que coéquipiers, pas en tant qu’organisation, mais en tant que fans. Même si vous n’êtes pas fan de Philadelphie mais fan de basket, vous ne pouvez pas prendre Joel pour acquis. Ce qu’il fait en ce moment est spécial.

La performance a été un tour de force, une annihilation complète des San Antonio Spurs lors d’une victoire 133-123. Il a pris 41 clichés et en a réalisé 24. Il est allé sur la ligne des lancers francs 23 fois et en a touché 21. Il a capté 18 rebonds et distribué cinq passes décisives, même si celles-ci ne seront que de simples parenthèses lorsque l’on se souviendra de cette soirée alors que le match d’Embiid a battu le record de 68 points de Chamberlain, âgé de 57 ans (sa soirée de 100 points et ses 50,4 points par match). la saison de match était pour les Warriors de Philadelphie).

Le moment où il est revenu dans le match avec 6:38 à jouer au quatrième quart – coincé avec 59 points après trois périodes mais collé au banc alors que l’entraîneur Nick Nurse attendait de voir si les Spurs se sont suffisamment rapprochés pour faire appel à lui à nouveau – pourrait perdurer en tant que tradition. Le rugissement des fans était assourdissant alors qu’il enfilait son maillot et indiquait clairement qu’il était sur le point de revenir avec les Sixers avec 14 points d’avance ; un signe de ce qui allait arriver.

L’anticipation de la grandeur s’est construite à chaque tir et à chaque seau. Le visage d’Embiid, vêtu d’un maillot bleu marine mouillé des 76ers après le match, triomphant sur le court central après une douche de fortune avec une bouteille d’eau de la part de ses coéquipiers, perdurera.

“L’histoire de cette franchise, que cela se produise ce soir est vraiment spécial”, a déclaré Nurse. “Les gens qui étaient ici ont pu voir quelque chose de vraiment cool.”

Il a été superlatif contre les Spurs. Ils étaient arrivés à Philadelphie avec la nouvelle rage du sport, un néophyte de 7 pieds 4 pouces, aux membres longs et aux compétences improbables, sans comparaison avec quiconque avait joué auparavant. Mais Embiid a pris l’habitude cette saison d’éliminer ses pairs qui prennent la parole à ses côtés. Pas plus tard que la semaine dernière, il a qualifié Jokić de meilleur joueur de la ligue, puis a éliminé Denver avec une exécution impérieuse.

Alors que Victor Wembanyama a attiré les badauds, dans le vestiaire des 76ers rien de moins, Embiid a rappelé que lui aussi ne ressemble presque à personne d’autre que la NBA ait connu. À 7 pieds et 280 livres, sa combinaison de taille, d’athlétisme et d’habileté est inégalée. Assez grand pour se faufiler à travers les défenses et assez ballet pour danser autour d’elles, Embiid est également devenu un tireur aveugle à mi-distance et suffisamment dangereux au-delà également. Lundi, il est devenu le premier joueur depuis Robinson il y a 30 ans à marquer plus de 65 points sans faire plus d’un seul 3.

Gregg Popovich s’était déjà résigné à une quasi-capitulation avant même le début du match. Environ 90 minutes avant le pourboire, il était pragmatique quant aux chances des Spurs d’arrêter Embiid.

«Je ne pense pas que ce que nous faisons importe peu», a-t-il déclaré. “Je peux te raconter des conneries, si tu veux.”

Comme il l’a souvent fait au cours de son illustre carrière d’entraîneur, Popovich avait raison. Embiid a foulé aux pieds les Spurs dès le début avec 24 points au premier quart alors qu’il démantelait toutes les défenses que San Antonio lui envoyait. Les Spurs ont essayé différents défenseurs et plans, ils ont essayé un défenseur et ils ont essayé d’en envoyer deux, et rien de tout cela n’a fonctionné. Embiid a été mécanique dans sa démolition. Il en avait 34 à la mi-temps et 59 après trois quarts-temps.

Alors qu’il revenait au milieu du quatrième quart, il a demandé à ses coéquipiers de ne pas lui forcer le ballon. Mais Embiid est au centre de l’offensive des Sixers, elle tourne autour de lui et se penche vers lui. Pourtant, ses coéquipiers savaient ce qui était en jeu. Lorsque Maxey a tenté de lancer des pick-and-rolls pour brouiller la défense des Spurs, le défenseur d’Embiid n’a jamais bougé, alors il a néanmoins essayé de manipuler l’action pour lui donner le ballon. Lorsque Danuel House Jr. a lancé un corner 3 ouvert, il a été chaleureusement hué par ses propres fans.

Embiid, feignant l’humilité comme il le pouvait, a vu l’occasion de continuer à grimper. « Autant y aller et le faire », dit-il. Il a frappé un sauteur de faute sur une passe de Maxey. Il est entré dans un pied de 18 pieds au-dessus du clou. Il a réussi six autres tirs fautifs.

Ses derniers points sont survenus à 1:41 de la fin, après avoir réussi une passe traversant la peinture du côté défensif, puis pris le ballon en transition et s’est frayé un chemin jusqu’au bord pour le déposer doucement sur le verre.

“Je pensais qu’il allait en viser 80”, a déclaré Paul Reed. “Mais nous nous contenterons de 70.”

Les échos de sa sortie l’ont retrouvé une fois tout terminé. Alors qu’il était assis devant son casier, en train de glacer ses pieds endoloris dans une baignoire froide, il a appris que Kobe Bryant avait marqué 81 points cette même nuit, il y a 18 ans. Embiid avait commencé à jouer au basket, dit-il, grâce à Bryant, et il avait marqué 70 points à l’occasion de l’anniversaire de l’une des plus belles soirées de Bryant.

Embiid en a déjà accumulé plusieurs cette saison. Il enchaîne sa première saison de MVP avec une campagne digne d’une autre.

Il est arrivé lundi soir avec une moyenne de 35 points par match et l’a doublé ; il est à 36,1 maintenant. Il a marqué plus de points que de minutes jouées ; il devrait rester sans but au cours de ses 60 prochaines minutes, soit près de deux matchs entiers pour lui, pour égaliser cela. S’il termine à ce rythme, il serait le seul joueur de 7 pieds à avoir en moyenne 35 points ou plus par match en plus de Chamberlain.

Cependant, l’espace d’une nuit, il a accompli ce que le légendaire centre des 76ers n’a jamais pu réaliser. Pas Chamberlain, ni Allen Iverson, ni Charles Barkley, ni aucun des 22 membres du Temple de la renommée qui ont joué pour la franchise.

Il l’a fait avec puissance et grâce. Il l’a fait avec un style qui lui est propre, une brute venue jouer avec la beauté. Il l’a fait avec le seul objectif qui le définit désormais à 29 ans, lors de sa 10e saison à Philadelphie.

« C’est vraiment l’état d’esprit ; essayez de sortir et de dominer », a déclaré Embiid. « Je me dépasse vraiment et je me mets au défi chaque soir. Que puis-je faire d’autre? Que puis-je ajouter d’autre à mon jeu ? Puis-je essayer quelque chose de nouveau pour voir si cela fonctionne ou non. Je me mets vraiment au défi.

Joel Embiid a marqué 70 points lundi, un exploit inégalé dans l’histoire des Sixers. L’homme qui était autrefois l’avatar de l’espoir d’une franchise opprimée a atteint des sommets qu’aucun Sixer n’a jamais atteint en se poussant toujours plus loin dans une saison où il ne ressent aucune limite.

(Photo : Bill Streicher / USA aujourd’hui)