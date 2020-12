Joel Embiid a marqué le panier d’approbation avec 1:09 à jouer et a récolté 29 points et 14 rebonds pour mener les 76ers de Philadelphie à une victoire de 113-107 contre Washington mercredi soir et gâcher les débuts du triple-double des Wizards de Russell Westbrook.

Westbrook et Bradley Beal ont été fantastiques dans la zone arrière lors de la rencontre d’ouverture qui a failli perdre l’entraîneur des 76ers Doc Rivers à ses débuts à Philadelphie. Westbrook a récolté 21 points, 15 passes et 11 rebonds pour épater les Wizards après avoir été acquis dans le grand accord qui a envoyé l’ancien pierre angulaire John Wall aux Houston Rockets. Beal, deux fois All-Star qui a terminé deuxième de la ligue la saison dernière, a récolté 31 points.

Les Sixers ont fait leur changement majeur sur le banc, embauchant Rivers pour remplacer Brett Brown et réveiller une équipe qui a été balayée du premier tour des séries éliminatoires l’année dernière et aider à mener la franchise à son premier titre depuis 1983.

Il doit trouver un moyen de faire fonctionner le couple Embiid-Ben Simmons avec deux All-Stars qui n’ont pas encore tiré le meilleur parti de leurs prodigieux talents et ont frustré les fans avec leurs défauts.

Embiid et Shake Milton, qui ont marqué 19 points sur le banc, étaient les buteurs de choix en retard, et Simmons a scellé la victoire avec un dunk monstre dans les moments de déclin. Simmons avait 16 points de moins qu’Embiid a marqué au quatrième.

TIP-INS

Wizards: L’adolescent israélien Deni Avdija a commencé ses débuts en NBA pour les Wizards. Le joueur de 19 ans était le neuvième choix au total du repêchage et avait joué pour le club des Maccabi de Tel Aviv en Israël Premier League. Je sais qu’il n’a que 19 ans mais il joue avec une passion, joue avec une détermination que j’aime, a déclaré Brooks. Quand Avdija a exprimé sa déception lors de ses débuts devant aucun fan, Brooks a plaisanté, estimez-vous chanceux de ne pas avoir à traiter avec les fans de Philadelphie.

76ers: Avant le match, Rivers a déclaré que l’ouverture de la saison restait peut-être sa soirée préférée en NBA. J’aime cela. J’adore mon travail, dit-il. Je jure que le jour où je ne suis pas, c’est le jour où je serai dehors

SIR CHARLES

L’analyste de TNT Charles Barkley a joué avec Brooks et a également partagé sa chambre avec lui quand ils ont joué pour les 76ers. Barkley a mis une certaine pression sur son ancien coéquipier lorsqu’il a prédit que les Wizards participeraient aux séries éliminatoires.

Je vais vous dire quoi, il en a beaucoup garanti et très rarement, a déclaré Brooks. Mon travail consiste à m’occuper de mon ancien colocataire et à le rembourser. Il ne m’a pas facturé de loyer pendant deux mois. Espérons que nous pourrons avoir une bonne année et faire les éliminatoires. J’aime nos chances. J’aime le groupe avec lequel je suis.

Brooks, qui entame la dernière saison de son contrat de cinq ans de 35 millions de dollars, a imité Barkley

J’espère que Charles a raison sur ce guar-an-tee, a déclaré Brooks.

C’EST LE DIVERTISSEMENT

Les 76ers avaient des batteurs, l’équipe d’encouragement tenait des pancartes qui disaient Make Some Noise, un DJ a explosé de la musique et la mascotte Franklin a rôti les Wizards avec des pancartes humoristiques pour animer un Wells Fargo Center vide.

SUIVANT

Wizards: Ouverture à domicile samedi contre Orlando.

76ers: samedi à New York.