Joel Embiid mène les 76ers de Philadelphie au match 3 contre les Hawks d’Atlanta pour prendre l’avantage dans la série | Nouvelles de la NBA

Joel Embiid a récolté 27 points, neuf rebonds et huit passes décisives pour alimenter les 76ers de Philadelphie en visite à une victoire de 127-111 sur les Hawks d’Atlanta vendredi lors du troisième match de leur série de demi-finales de la Conférence de l’Est.

Embiid et son coéquipier Ben Simmons ont chacun marqué 11 points pour mettre en évidence un troisième quart-temps au cours duquel les 76ers ont dominé les Hawks par 34-19. Philadelphie est parti de là pour prendre une avance de 2-1 dans la série des sept meilleurs avant le match 4 lundi à Atlanta.

Tobias Harris (22 points) a atteint le plateau des 20 points pour un sixième match consécutif. Il est allé 10 pour 16 depuis le sol, aidant les 76ers à tirer un total de 58,2% et de 47,6% à trois points (10 sur 21).

Simmons a terminé avec 18 points et sept passes décisives, et Furkan Korkmaz a marqué 14 points sur le banc, dont 11 au premier quart. Korkmaz a vu son temps de jeu prolongé à la place du partant Danny Green, qui a quitté le match au premier quart en raison d’une tension au mollet droit et n’est pas revenu.

















Titulaires des 76ers de Philadelphie Points Rebonds Aides Tobias Harris 22 8 5 Joël Embiid 27 9 8 Ben Simmons 18 4 7 Seth Curry 12 4 2 Danny Vert 0 1 0

Trae Young a marqué 16 de ses 28 points en première mi-temps pour les Hawks, qui ont vu leur séquence de 13 victoires consécutives à domicile s’arrêter. John Collins a ajouté 23 points et Bogdan Bogdanovic en avait 19. Danilo Gallinari a marqué 17 points et Clint Capela a pris 16 rebonds, un record.

En tête de cinq à la mi-temps, Philadelphie s’est précipité hors des blocs pour entamer le troisième quart-temps, réalisant ses huit premiers tirs au sol pour s’assurer une avance de 80-62. Seth Curry a drainé un tir à trois points et une paire de sauteurs courts pour mettre en évidence la poussée de 19-6 des 76ers.

Philadelphie a poussé son avantage à 22 points au quatrième quart avant qu’Atlanta ne marque 13 des 17 points suivants pour réduire le déficit à 110-97 avec 5:13 à jouer. Embiid a été victime d’une faute sur un drive et Young a été sifflé pour une faute technique pour arrêter l’élan.

Débutants des Hawks d’Atlanta Points Rebonds Aides Bogdan Bogdanovic 19 4 1 Traé Jeune 28 0 8 John Collins 23 7 0 Clint Capela 8 16 2 Colline Salomon 1 1 0

















Plus tôt, Shake Milton a coulé un sauteur de milieu de gamme et un tir à trois points pour porter l’avance de Philadelphie à 41-30 avec 8:18 à jouer au deuxième quart.

Atlanta a réduit l’écart à 61-56 après que Young ait effectué un lay-up juste avant la mi-temps.

La grande performance de Korkmaz sur le banc a donné aux 76ers une avance de 28-20 à la fin du premier quart. Korkmaz a coulé ses trois tirs depuis le sol – dont deux à 3 points – et a touché ses trois coups francs. Il a raté cinq de ses six tentatives de placement le reste de la nuit, et il n’a jamais tenté un autre lancer franc.