Joel Embiid marque 41 points et surpasse Nikola Jokic alors que les Sixers sont les meilleurs Nuggets

PHILADELPHIE — Avant la confrontation de mardi soir entre les 76ers de Philadelphie et les champions en titre des Denver Nuggets, l’entraîneur des 76ers, Nick Nurse, a été interrogé sur la bataille en face-à-face entre les deux premiers lors des trois dernières courses MVP : le centre des 76ers Joel Embiid et les Nuggets. son homologue Nikola Jokic.

“La carte de ce soir est bien plus qu’un simple match contre les poids lourds”, a déclaré Nurse avec un sourire. “Il se passe un peu plus.”

Cela aurait pu être vrai. Mais les deux grands hommes superstars ont plus que été à la hauteur de leur réputation au sommet du chapiteau.

Et c’est Embiid qui a finalement porté le coup de grâce.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Embiid a terminé avec 41 points, 7 rebonds et 10 passes décisives, tandis que Jokic avait 24 points, 19 rebonds – dont 11 rebonds offensifs – et 3 passes décisives. Mais ce sont les 10 points consécutifs d’Embiid au quatrième quart qui ont fait la différence dans une victoire de 126-121.

“Je pense que nous avons finalement réussi quelques arrêts défensivement”, a déclaré Embiid par la suite. “Nous savions que, surtout à la mi-temps, après que les deux équipes aient concédé 78 points chacune, nous savions que la première équipe à réaliser quelques arrêts aurait de bonnes chances de gagner le match, et nous étions cette équipe.”

Avant sa performance de 41 points et 10 rebonds lundi contre les Rockets de Houston, Embiid avait raté trois matchs de suite à cause de douleurs au genou et sept des neuf derniers matchs de Philadelphie à cause d’une douleur au genou et d’une entorse à la cheville. Mais il ne figurait même pas sur le rapport de blessure mardi contre Denver.

La séquence d’Embiid avec au moins 30 points et 10 rebonds s’est terminée à 16 matchs, le liant avec Kareem Abdul-Jabbar pour la plus longue période par quiconque ne s’appelle pas Wilt Chamberlain dans l’histoire de la NBA, mais cela n’a pas diminué sa domination dans celui-ci – en particulier dans les dernières minutes.

Menés de cinq pour entamer le quatrième quart-temps, les 76ers (26-13) ont réussi à égaliser le score lorsqu’Embiid et Jokic sont revenus dans le match à 7 :28 de la fin. Puis, après que Jokic et Tyrese Maxey aient échangé des paniers, Embiid a donné à Philadelphie une avance qu’il ne renoncerait pas en marquant 10 points consécutifs – en contournant Jokic pour un lay-up, en obtenant un sauteur et -1, en frappant un 3 points et enterrer un autre sauteur.

“C’était un match qui s’est joué jusqu’au bout”, a déclaré l’entraîneur des Nuggets Michael Malone. “Nous n’avons pas réussi. Joel [Embiid] c’est un sacré talent.”

C’était une conclusion appropriée à un match extrêmement divertissant, au cours duquel les deux équipes ont marqué 78 points en première mi-temps dans un match dans lequel la défense était, pour une grande partie, apparemment facultative. Selon les recherches d’ESPN Stats & Information, les 156 points combinés en première mi-temps étaient le plus grand nombre dans un match nul à l’ère du chronomètre des tirs (depuis 1954).

Mais plus que tout, le face-à-face entre deux des meilleurs joueurs de la ligue a été plus que à la hauteur du battage médiatique. Selon les recherches ESPN Stats & Information, Embiid est devenu le premier centre adverse cette saison à avoir plus de points et de passes décisives que Jokic dans un match. Le seul autre à l’avoir fait au cours des deux dernières saisons est le grand homme des Houston Rockets, Alperen Sengun, le 4 avril 2023.

“Ce sont probablement les deux meilleurs joueurs de notre génération”, a déclaré l’attaquant des Nuggets Michael Porter Jr..

Malgré leurs trois batailles consécutives pour le titre de MVP de la ligue, Embiid et Jokic se sont toujours tenus en haute estime. Ce n’était pas différent après le match de mardi, Jokic faisant l’éloge du jeu d’Embiid cette saison et Embiid affirmant que Jokic mérite d’être considéré comme le meilleur joueur après avoir remporté le titre de MVP des finales NBA la saison dernière.

“C’est un très bon joueur”, a déclaré Jokic. “Il joue un jeu historique en ce moment. Il marque en moyenne une trentaine de points chaque soir, et c’est extrêmement difficile à faire, surtout tous les soirs.

“Mais je veux dire, je ne joue pas contre lui. Je joue contre Philadelphie. C’était un bon match.”

Embiid a déclaré : “Nous tous les deux, nous nous disons : ‘OK, nous voulons juste jouer au basket et gagner quelques matchs’. Il mérite [the title of best player] jusqu’à ce que tu le frappes [off]. Il est le MVP de la finale. Jusqu’à ce que quelqu’un d’autre vous enlève cela, vous pouvez le réclamer.”

Ensuite, Embiid a souri.

“Mais là encore, je crois aussi en moi”, a-t-il déclaré. “Je vais en rester là. Je dois juste y arriver.”

C’est le genre de performance qui a donné aux 76ers la conviction qu’ils pouvaient rivaliser avec les équipes d’élite de la ligue. Les 76ers ont une fiche de 23-6 lorsqu’Embiid est en uniforme cette saison, et ils ont maintenant des victoires contre Boston et Denver sur leur CV.

Embiid, qui occupait la première place lors de la première édition du mois dernier du sondage MVP d’ESPN, est en pole position pour remporter le plus grand honneur individuel de la ligue pour une deuxième saison consécutive. Mais il sait qu’il sera jugé sur la capacité des 76ers à enfin percer en séries éliminatoires et à passer le deuxième tour.

“Je ne pense pas que je me soucie de ce que les gens décident qui est le meilleur”, a déclaré Embiid. “Je sais que je veux être le meilleur et je ferai tout ce qu’il faut pour être le meilleur. Mais parfois, il faut être capable de gagner en équipe. Il faut faire le meilleur travail possible pour s’assurer que vous vous mettez, ainsi que l’équipe, dans la meilleure position possible pour gagner. Et il semble que si vous voulez être le meilleur, vous devez gagner… vous devez trouver un moyen de gagner. C’est donc mon objectif.

“Je l’ai dit au début de la saison. Vous n’arrêtez pas de parler de Boston, de Milwaukee. C’est bien. Ils sont peut-être meilleurs que nous, ils sont peut-être plus talentueux que nous, mais je crois toujours que nous avons une chance. Nous avons juste besoin d’un peu de chance.

“Comme je le dis toujours, nous devons être parfaits. Nous devons être synchronisés ensemble. Nous devons jouer les uns avec les autres. Et cela a plutôt bien fonctionné cette année.”