Joel Embiid inspire Shake Milton avec un discours d’encouragement et le gardien produit une course de score vitale pour les 76ers de Philadelphie | Nouvelles de la NBA

Joel Embiid a bondi sur le terrain et a pointé Shake Milton après une séquence électrisante qui aurait pu sauver la saison de Philadelphie et a crié: « Je vous avais dit d’être prêt! »

Effectivement, Embiid – qui a eu une confrontation en marge la saison dernière avec Milton – a rallié le garde oublié avec un discours d’encouragement d’avant-match.

« Pour une raison quelconque », a déclaré Embiid, « j’avais l’impression qu’on aurait besoin de lui. »

Et il l’était.

















Milton a enterré un pied de 32 pieds et marqué 14 points, et Embiid a enregistré un record de 40 points et 13 rebonds en séries éliminatoires pour mener les 76ers devant les Hawks d’Atlanta 118-102 lors du match 2 mardi soir et même la demi-finale de la Conférence Est.

Le match 3 est vendredi à Atlanta.

« Cela montre vraiment à quoi servent les séries éliminatoires », a déclaré l’attaquant des 76ers Tobias Harris. « On ne sait jamais qui va pouvoir s’intensifier. »

Milton a pris son tour dans le match 2.

Milton a parfois brillé en tant que sixième homme cette saison avant de tomber en disgrâce et de traverser un terrible premier tour contre Washington (3,4 points par match).

Alors que les réserves échouaient à Philly pour le deuxième match consécutif contre les Hawks – les Sixers n’avaient aucun point de banc à la mi-temps – l’entraîneur Doc Rivers a donné un coup de feu à Milton en troisième.

Les Sixers ont perdu une avance de 21 points et Trae Young a réussi deux lancers francs au troisième pour la première avance d’Atlanta, 80-79.

Puis vint Shake.

Milton n’a pas joué en première mi-temps mais a rapidement enterré un 3 rapide pour porter le score à 82-80 pour les premiers points de banc de Philadelphie en 34 minutes. Il a enterré un 3 à longue distance au cor qui a envoyé les Sixers au quatrième quart avec une avance de 91-84 et a envoyé la foule dans une frénésie absolue. Il a continué avec un sauteur au début de la quatrième qui a porté la marque à 95-84.

Rivers a gardé la foi et Shake a secoué les Hawks et a aidé les Sixers à réaliser une course de 14-0 qui a ouvert le match et ils ont évité un deuxième désastre consécutif à domicile.

« Il s’est préparé et il croyait qu’il aurait un autre coup et il l’a obtenu », a déclaré Rivers.

Les 14 minutes de Milton ont été les plus précieuses du match 2.

Embiid a prouvé sa valeur toute la saison.

Jouant avec une déchirure du cartilage au genou droit, Embiid a porté les Sixers tôt peu de temps après avoir découvert qu’il était finaliste du vote NBA MVP. Embiid, Tobias Harris et Seth Curry ont stabilisé les Sixers têtes de série un match après avoir pris du retard de 26 et ont été stupéfaits lors d’une défaite lors du premier match.

















Young a marqué 21 points pour les Hawks, Danilo Gallinari en a marqué 21 et Kevin Huerter en a eu 20.

« Chaque fois que nous nous rapprochions, nous retournions simplement le ballon ou cédions un panier », a déclaré l’entraîneur Nate McMillan. « Nous n’avons pas vraiment fait un bon travail de contrôle ou d’établissement de notre défense toute la nuit. »

Les Sixers dirigés par 18 fans précoces et Sixers – qui n’ont été autorisés que récemment à emballer la place – ont déclenché apparemment une saison de pandémonium dès le début.

Tout comme dans le match 1, les réserves des 76ers n’ont pas pu garder le jeu compétitif. Les cinq joueurs de banc utilisés en première mi-temps étaient de moins en plus-moins (George Hill et Furkan Korkmaz étaient tous les deux à -11) et Atlanta est revenu en force. Huerter et Gallinari ont réussi des 3 consécutifs qui ont aidé les Hawks à se rapprocher de 57-55 à la mi-temps.

Young, le meilleur joueur des séries éliminatoires, a été limité à 11 points en demie après avoir marqué 25 points dans la première moitié du match 1. La différence était défensive. Ben Simmons, un joueur défensif de la NBA finaliste de l’année, a obtenu la mission dans celui-ci après que Danny Green ait été surpassé lors du premier match. Les Sixers étaient prêts pour Young: lors d’une possession au premier quart, Young a conduit la voie et a heurté Embiid. Young a battu en retraite au-delà de la ligne des 3 points mais a été poursuivi et pressé par Embiid. Piégé le long de la ligne de touche, Young a lancé une passe sauvage qui a été captée par Green.

À la fin du quart, Young a pris l’un de ses 3 longs et longs trajets habituels plus près du logo des 76ers que de la ligne des 3 points, mais le Simmons de 6 pieds 10 pouces a utilisé son bras droit tendu et a dévié le 6-1 de Young. tiré droit en l’air. Simmons a attrapé le ballon.

« Je pense que c’était bien que nous soyons venus ici et avons obtenu un match », a déclaré Young. « De toute évidence, c’est une très bonne équipe sur leur terrain. Obtenir au moins un match était quelque chose que nous voulions faire. »

Embiid « déçu » par le résultat du MVP

















Embiid n’a eu qu’un seul vote de première place dans le vote NBA MVP et a terminé deuxième derrière Nikola Jokic de Denver pour le prix. Les deux grands hommes ont toujours leurs équipes en séries éliminatoires. Jokic a obtenu une moyenne de 26,4 points. Embiid a obtenu une moyenne de 28,5 points. Embiid a enregistré en moyenne 10,6 rebonds. Jokic était à 10,8.

Alors pourquoi cette grande disparité dans le vote ? Jokic a été le grand gagnant, obtenant 91 des 101 premiers bulletins de vote.

Jokic a joué les 72 matchs tandis que les blessures ont limité Embiid à 51.

Image:

Joel Embiid grimace de douleur sur le sol de la Capital One Arena après avoir été blessé lors de la précédente série avec les Washington Wizards



« Je pense que c’était une course à deux », a déclaré Rivers. « Juste tellement de grands joueurs dans notre ligue. Je pense que le facteur décisif a probablement été les matchs joués. Cela a certainement joué un rôle. J’espérais évidemment pour notre gars mais vous ne pouvez rien enlever à Jokic. »

Allen Iverson en 2001 est le dernier Sixer à remporter le prix MVP.

Embiid a déclaré que la finition était « décevante ».

« En tant que joueur, vous travaillez dur pendant des moments comme celui-ci, mais c’est hors de mon contrôle. Je ne peux rien y faire », a-t-il déclaré.

Suivant : Jeu 3

Joel Embiid joue à travers un ménisque déchiré au genou gauche, mais a en moyenne 39,5 points et 11 rebonds dans cette série. Les Sixers ont devancé les Hawks de 27 points (18 pour 100 possessions) au cours de ses 73 minutes au sol, et ils devraient continuer à gagner ces minutes alors que la série se dirige vers Atlanta pour le match 3 vendredi. Mais ces minutes avec lui hors du sol continueront d’être critiques.

Les Sixers n’auront peut-être pas besoin d’un autre 28-8 comme celui qu’ils ont obtenu mardi, mais pourraient avoir besoin de Milton dans leur rotation à partir de maintenant. Le basket-ball des séries éliminatoires peut exiger plus de création de dribble que la saison régulière, et Milton un peu plus de jus de dribble que n’importe quel autre gardien des Sixers.