Joel Embiid et les 76ers acceptent une prolongation de contrat d’une valeur maximale de 301 millions de dollars : sources

Par Shams Charania, Mike Vorkunov et Jenna West

Les Philadelphia 76ers et le pivot vedette Joel Embiid ont convenu d’une prolongation maximale de contrat, prolongeant son contrat à un total de cinq ans pour une valeur de 301 millions de dollars, selon des sources de la ligue.

L’accord comprend une option de joueur pour la saison 2028-29, ont indiqué les sources. Le contrat d’Embiid est l’un des trois plus riches de l’histoire de la ligue.

Les Sixers ont annoncé vendredi avoir signé Embiid pour une prolongation de plusieurs années, mais n’ont pas dévoilé les termes de l’accord.

Embiid a également confirmé l’accord dans une publication Instagram, comprenant une photo de lui signant le contrat.

« Philadelphie, c’est chez moi. Je veux être ici pour le reste de ma carrière », a écrit Embiid. « J’aime cette communauté et tout ce que vous m’avez donné, à moi et à ma famille. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Vous méritez un championnat et je pense que nous ne faisons que commencer ! »

La prolongation lie Embiid aux Sixers jusqu’à ses 35 ans s’il choisit l’option joueur à la fin du contrat. Cela lui permettra de rester sous contrat jusqu’à son apogée. La prolongation intervient quelques mois seulement après que les Sixers ont signé Paul George et ont constitué la meilleure équipe qu’Embiid ait eue avec les 76ers.

L’équipe est également exposée à certains risques. Embiid a été victime de nombreuses blessures au cours de sa carrière ; Philadelphie pourrait payer le prix fort à un Embiid de 35 ans en 2028-29. Mais il y a peu de joueurs avec sa taille, son agilité et ses compétences, donc Embiid pourrait bien rester une exception.

Le signer maintenant repousse toute inquiétude quant à la fin de son contrat, et Embiid peut s’assurer une somme d’argent gigantesque.

Embiid a passé toute sa carrière NBA avec les Sixers, qui l’ont drafté au 3e rang en 2014. Il a manqué ses deux premières saisons avec Philadelphie après avoir subi une opération pour réparer une fracture de stress au pied droit quelques jours avant la draft NBA. Embiid a fait ses débuts en octobre 2016 et a terminé troisième au vote pour le titre de recrue de l’année cette saison-là. Il a ensuite été sélectionné sept fois de suite au All-Star Game à partir de la saison 2017-18.

En 433 matchs de saison régulière, il a enregistré une moyenne de 27,9 points et 11,2 rebonds. Embiid a mené la ligue en termes de points par match lors de la saison 2021-22 (30,6 points) et de nouveau en 2022-23 (33,1). Il a couronné sa saison dominante 2022-23 en remportant le titre de MVP de la NBA.

La saison dernière, Embiid a atteint une nouvelle moyenne de points par match de 34,1, mais il a raté 43 matchs, notamment pour se remettre d’une opération chirurgicale pour réparer le ménisque latéral de son genou gauche.

Embiid a également mené les Sixers à sept apparitions consécutives en séries éliminatoires, mais l’équipe n’a pas encore atteint la finale NBA pendant son mandat.

(Photo : Tim Nwachukwu / Getty Images)