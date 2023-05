Joel Embiid est de retour au poste et se régale des Celtics

Yaron Weitzmann FOX Sports Rédacteur NBA

BOSTON – Dernière intersaison, après une autre performance décevante en séries éliminatoires, Joel Embiid a décidé de peaufiner son jeu.

Lors de la défaite au deuxième tour des Philadelphia 76ers contre le Miami Heat, il n’avait récolté en moyenne que 19,8 points par match sur 42,6% de tirs. Il avait permis au Heat, à travers une série de fronts agressifs et de refus combinés à une pression agressive sur le ballon, de le faire sortir de la série. Ce n’était pas non plus une valeur aberrante. Ses chiffres ont souvent chuté en séries éliminatoires.

Alors Embiid a décidé que le poste ne serait plus son bureau. C’était trop facile pour lui de se faire doubler là-bas, et trop dur de lui ramener le ballon. Au lieu de cela, il migrerait vers les coudes. Là, il pouvait facilement récupérer le ballon, puis inspecter tout le terrain, ce qui rendait dangereux l’envoi de défenseurs supplémentaires.

« Notre plus grande chose est toujours de trouver des moyens pour lui d’obtenir autant de paniers faciles que possible au moment des séries éliminatoires », a déclaré son entraîneur Drew Hanlen dans une interview en septembre.

Au cours de la saison 2021-22, Embiid a enregistré 9,8 fois par match, selon les données de suivi de Second Spectrum. Cette année, ce nombre est tombé à 6,5. Embiid a reçu le ballon aux coudes 8,8 fois par match, soit près du double de sa marque de la saison dernière, selon le suivi de Second Spectrum.

Cette décision a rendu Embiid fondamentalement incontrôlable. Il a organisé la meilleure saison offensive de sa carrière – un leader de la ligue avec 33,1 points par match sur un meilleur tir en carrière de 54,8% – et a finalement remporté le MVP qu’il poursuivait depuis deux ans.

Mais une chose amusante s’est produite lors du match de deuxième tour actuel des Sixers avec les Celtics de Boston: Embiid est retourné dans son ancien bureau. Il a marqué 13 fois dans le match 4, selon Second Spectrum, et a terminé avec 34 points dans une victoire en prolongation égalant la série. Mardi, dans le superbe match 115-103 des Sixers contre les Celtics à Boston – une victoire qui n’a qu’une victoire pour les Sixers de se qualifier pour la finale de la conférence pour la première fois depuis 2001 – il a posté 12 fois et a terminé le soir avec 33 points.

« La façon dont ils gardent, quand ils entrent, il n’y a pas d’espace pour vraiment conduire et opérer », a déclaré Embiid après la victoire, interrogé sur la hausse des touches de poste. « Et puis, vous savez, ils m’entourent pour s’assurer que je ne reçois pas de tir en suspension. »

Embiid n’était pas aussi efficace qu’il aurait aimé l’être mardi – il n’a tiré que 10 sur 23 – mais il a réussi 12 lancers francs. Un tas de ces voyages sont sortis de son travail dans le quartier, où les Celtics semblaient se contenter de le laisser opérer en tête-à-tête.

Bien sûr, ce qui rend Embiid génial, c’est qu’il est capable de punir les adversaires de tant d’endroits. Enlevez une chose, et il passera à la suivante.

Par exemple, Embiid a eu du mal lorsqu’il a essayé d’attaquer le grand homme des Celtics, Al Horford, en tête-à-tête avec le coude dans le match 4, se faisant même frapper trois fois. Ainsi, dans le cinquième match, les Sixers ont essayé quelque chose de différent, surtout au début: ils sont retournés à leur pain quotidien, le pick-and-roll Embiid-James Harden. Cela a forcé Horford, 36 ans, à garder dans l’espace, un domaine où il se débat maintenant. Alors que les Celtics hésitaient à aider certains des tireurs des Sixers, Embiid a pu valser en regardant facilement les plats de Harden.

« Ce match, ils nous ont joué un peu différemment », a déclaré Harden après la victoire. « Ils obstruaient en quelque sorte la peinture à l’endroit où, vous savez, Joel a fait son saut en lancer franc.

« Donc, nous avons littéralement vu toutes les défenses, d’eux passant à leurs gros sur une chute profonde, à leurs gros dans une chute plus proche, donc, c’est juste une question de nous voir ce qu’ils font, ce qu’ils essaient de faire et puis nous [countering]. »

C’est le secret, et c’est pourquoi Embiid est sur le point d’atteindre la finale de la conférence pour la première fois de sa carrière. Il n’y a pas de défense unique à lui lancer, pas de schéma magique pour le sortir de son rythme. Il peut attaquer en tête-à-tête depuis les blocs ou les coudes. La présence de Harden signifie qu’il a maintenant un partenaire de danse qui peut envoyer des défenses en rotation sur des pick-and-rolls. Le tournage de Tyrese Maxey et Tobias Harris et De’Anthony Melton, et la menace que PJ Tucker écrase la vitre, signifie que les défenses ne peuvent pas se vendre sur Embiid, ce qui, selon lui, est la clé de son succès dans le poste.

« Je pense que nous avons fait un bon travail d’espacement », a déclaré Embiid mardi.

Les Celtics seront probablement plus agressifs avec leurs pièges sur Embiid lors du match 6 de jeudi à Philadelphie. Il est meilleur qu’avant pour anticiper les doubles équipes et lire le sol, mais les Celtics ne voudront pas tomber avec Embiid les battant. Ils forceront probablement certains des joueurs de rôle des Sixers à enterrer les tirs.

Mais Embiid a également atteint un stade où le plan de match n’a peut-être pas d’importance, où la seule chose qu’une défense peut faire est de le forcer à déplacer des points. Sa capacité à attaquer les Celtics de multiples façons à partir de plusieurs endroits est ce qui les fait vaciller et sur les cordes.

« Peu importe que ce soit le poteau, le clou ou n’importe où sur le sol », a-t-il déclaré après le cinquième match. « Donnez-moi simplement le ballon que j’ai de bonnes chances de marquer et de créer pour mes coéquipiers. »

Yaron Weitzman est un écrivain NBA pour FOX Sports et l’auteur de Tanking to the Top: Les Philadelphia 76ers et le processus le plus audacieux de l’histoire du sport professionnel . Suivez-le sur Twitter @YaronWeitzman .

