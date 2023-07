Joel Embiid espère remporter un titre NBA « à Philadelphie ou ailleurs »

Joel Embiid a clairement indiqué qu’il voulait remporter un championnat NBA. Que cela vienne en tant que membre des 76ers de Philadelphie reste à voir.

Le MVP en titre a fait un commentaire surprenant sur son avenir possible avec les 76ers lors d’une conversation avec Maverick Carter au Festival du film ininterrompu.

« Je veux juste gagner un championnat », a déclaré Embiid lorsqu’on lui a demandé quelle était la prochaine étape de sa part. « Tout ce qu’il faut. Je ne sais pas où ça va être, que ce soit à Philadelphie ou ailleurs. »

Le commentaire d’Embiid a été une surprise pour beaucoup, car il n’a pas parlé ouvertement de quitter les 76ers, qui l’ont repêché en 2014. Alors qu’Embiid a raté les deux premières saisons de sa carrière en raison d’une blessure, Philadelphie a été l’un des joueurs de la ligue. les meilleures équipes depuis le centre ont toujours été dans l’alignement au cours des six dernières saisons.

Embiid a évidemment été une grande raison à cela, étant nommé All-Star au cours de chacune des six dernières saisons et remportant le titre de MVP la saison dernière. Cependant, les 76ers n’ont pas encore atteint la finale de la Conférence Est pendant le séjour d’Embiid là-bas.

Embiid et les 76ers menaient 3-2 dans leur série de demi-finales de la Conférence Est contre les Celtics et gagnaient même au quatrième quart du match 6, qui se déroulait dans leur arène. Mais leur attaque s’est effondrée sur le tronçon, marquant seulement cinq points dans les six minutes de la finale du match, permettant aux Celtics de se retirer et de forcer un match 7. Trois jours plus tard, les Celtics ont fait exploser les 76ers dans le match 7, un match qu’Embiid a marqué. seulement 15 points sur 18 tirs.

Cette défaite marqua la fin du séjour de Doc Rivers à Philadelphie, les 76ers licenciant l’entraîneur et embauchant l’ancien entraîneur des Raptors Nick Nurse pour le remplacer. Cela aurait également pu être le dernier match dans un uniforme des 76ers pour la co-star d’Embiid, James Harden. Le MVP 2018 a opté pour la dernière année de son contrat, mais aurait demandé un échange pour déménager ailleurs, malgré Les plaidoyers publics d’Embiid pour qu’il revienne.

Tout cela a conduit à des spéculations sur l’avenir d’Embiid dans la ville de l’amour fraternel, avec certains initiés spéculant s’il pourrait vouloir quitter Philadelphie dans un proche avenir. L’écrivain FOX Sports NBA Yaron Weitzman, qui a écrit un livre sur les 76ers pendant les premières saisons d’Embiid avec l’équipe, pense que la récente déclaration du centre star a un certain poids.

« Embiid n’est pas quelqu’un qui dit simplement des choses », a écrit Weitzman sur Twitter. « Ses déclarations sont toujours utiles. »

Embiid, 29 ans, est toujours sous contrat, détenant une option de joueur pour la saison 2026-27. Mais, bien sûr, il pouvait toujours demander un échange avant cette date.

Il y a une chose qui semble être claire sur l’avenir d’Embiid, et ce sont toutes les décisions qu’il prend sont axées sur le championnat.

« Je veux juste avoir la chance d’accomplir cela. Je veux voir ce que ça fait de gagner ce premier match, puis vous pouvez penser au suivant. Ce n’est pas facile », a déclaré Embiid. « Il faut plus d’un, deux ou trois gars. Vous devez avoir de bonnes personnes autour de vous. Comme moi, chaque jour, je travaille dur pour atteindre ce niveau afin que je puisse simplement y arriver.

« Chaque jour, je travaille vers cet objectif. C’est ce que mon état d’esprit a toujours été. »

