Joel Embiid des 76ers sur le point de signer un accord pour représenter la nouvelle division de basket-ball des Skechers : sources

Skechers, la marque de chaussures populaire, lance une nouvelle division de basket-ball et est en discussion approfondie sur l’ajout d’un sponsor de haut niveau pour ancrer le lancement.

La star des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid, MVP en titre de la NBA, est sur le point de conclure un accord pour devenir le lanceur vedette des Skechers, ont déclaré des sources de l’industrie informées des discussions. L’Athlétisme. Un accord n’a pas encore été signé, mais Embiid a porté une chaussure Skechers pour la première fois lors de l’entraînement des 76ers mercredi avec l’équipe de performance de la marque sur place alors qu’il commençait à tester la sneaker, ont indiqué des sources. Embiid commencera à porter la nouvelle chaussure Skechers dans les jeux une fois l’accord entièrement conclu, selon une source.

Embiid, qui avait travaillé pour Under Armour, constituerait une signature massive pour le nouveau projet Skechers. Il s’agit d’un ajout potentiel important pour l’entreprise alors qu’elle entre dans un espace concurrentiel.

Skechers devrait lancer sa nouvelle division de basket-ball avec une classe de joueurs NBA. Alors qu’Embiid provoquerait la plus grande ondulation, le All-Star des New York Knicks Julius Randle et le gardien des Los Angeles Clippers Terance Mann devraient également signer avec la marque, ont indiqué des sources de l’industrie.

Embiid est un joueur éternel de la NBA dont la personnalité et le pouvoir de star ont fait de lui l’un des visages de la ligue. Le joueur de 29 ans s’est récemment engagé à jouer pour USA Basketball aux Jeux olympiques de Paris en 2024 et est devenu de plus en plus un visage mondial de ce sport. Embiid, né au Cameroun, détient des passeports aux États-Unis et en France.

On pense que Skechers cherche également à enfermer d’autres joueurs de la NBA. La société a également fait des percées dans d’autres sports, notamment en signant un contrat à vie avec la star du football anglais Harry Kane du Bayern Munich.

Lecture obligatoire

(Photo : Bill Streicher / USA aujourd’hui)