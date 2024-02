Joel Embiid absent jeudi pour subir davantage de tests au genou

17h10 : Embiid sera absent pour le match de jeudi dans l’Utah et subira d’autres tests au genou gauche dans les prochaines 24 heures, a déclaré un responsable de l’équipe des Sixers à Adrian Wojnarowski d’ESPN (Lien Twitter).

7h34 : Sixers grand homme Joël Embiid est revenu à l’action mardi à Golden State après une absence de deux matchs en raison d’une douleur au genou gauche. Cependant, comme Kyle Neubeck de AllPHLY.com écrit, le centre superstar a travaillé pendant une grande partie du match et ne lui ressemblait pas.

Les choses sont allées de mal en pis avec un peu plus de quatre minutes à jouer au quatrième quart-temps, lorsque l’attaquant des Warriors Jonathan Kuminga est tombé sur le genou gauche d’Embiid alors qu’il cherchait une balle libre (Lien vidéo YouTube). Comme Kendra Andrews d’ESPN Détails, Embiid a immédiatement attrapé le genou et a ressenti une « douleur visible ». Il a quitté le match, n’est pas revenu et subira une IRM mercredi.

S’adressant aux journalistes après le match, l’entraîneur-chef Nick Infirmière a déclaré que la blessure de mardi n’était « en quelque sorte sans rapport avec ce qui dérangeait » Embiid, même si elle semblait affecter le même genou. Selon Andrews, Nurse a ajouté que le personnel médical des 76ers avait autorisé le MVP en titre à jouer et Embiid a déclaré qu’il “se sentait bien”.

“Il a dit qu’il était plus rouillé – il n’était pas venu sur le terrain depuis cinq jours – mais il a dit qu’il se sentait bien.” Dit l’infirmière. “Il avait l’impression qu’il ne jouait pas tout à fait comme d’habitude, mais il avait l’impression que c’était plus de la rouille et du rythme qu’autre chose.”

Embiid a réalisé sa pire performance de la saison avant la blessure, marquant 14 points sur 5 tirs sur 18 avec huit revirements en un peu moins de 30 minutes. Philadelphie, qui a perdu le match par 12 points, a été dominé par 21 lorsqu’il était sur le terrain.

Ramona Shelburne d’ESPN a récemment rapporté que les problèmes du genou gauche d’Embiid sont quelque chose que lui et l’équipe devront gérer pour le reste de l’année, et une source de l’équipe a confirmé à Sam Amick de l’Athletic que le grand homme a souffert de douleurs au genou toute la saison.

Selon Amick, il n’y avait aucune inquiétude immédiate après le match quant au caractère grave de la dernière blessure au genou d’Emibid, mais il y avait un « fort sentiment » qu’il devra rater au moins quelques matchs supplémentaires. C’est remarquable non seulement parce que les Sixers ont glissé à la cinquième place du classement de la Conférence Est, mais aussi parce que le septuple All-Star a déjà été absent pendant 12 matchs cette saison. Six absences supplémentaires lui coûteraient une chance de devenir MVP.

[RELATED: Minimum Game Requirement Looms Large For Award Candidates]

Amick suggère qu’il y a des gens dans le vestiaire des Sixers convaincus qu’Embiid n’a joué que mardi en raison de l’examen minutieux auquel il a fait face en raison de ses récentes absences – en particulier celle de samedi à Denver. On ne sait pas si le minimum de 65 matchs requis pour les lauréats des prix de fin de saison a joué un rôle dans son retour, mais les sentiments exprimés dans le vestiaire de Philadelphie à l’égard de cette règle après le match n’étaient pas vraiment positifs.

“Je ne me suis pas inscrit à cette (règle des 65 jeux)”, Paul Reed dit. « Je ne me souviens pas avoir signé aucun document, tu me sens ? Je suppose que le syndicat a accepté. Mais ils n’avaient probablement pas le choix, pour être honnête. Ouais, c’est dur. Cela ajoute beaucoup de pression aux joueurs. Nous parlions justement de ça. Beaucoup de pression, surtout des mecs comme (Embiid qui) essaient de devenir à nouveau MVP.