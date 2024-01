Joel Embiid a payé le prix des nouvelles règles MVP de la NBA avec sa dernière blessure

Joel Embiid devrait avoir bien dépassé le point de sentir qu’il a quelque chose à prouver pendant la saison régulière. Embiid est l’un des meilleurs joueurs de la NBA, un titre qu’il a remporté en terminant parmi les deux premiers du classement MVP à chacune des trois dernières saisons. Embiid a finalement remporté le titre de MVP l’année dernière, mais ce prix ne lui a pas apporté la validation qu’il souhaitait : son principal homologue, Nikola Jokic, a remporté son premier championnat, tandis que celui d’Embiid 76ers de Philadelphie ont de nouveau été éliminés au deuxième tour des séries éliminatoires.







Il y avait une leçon facile à tirer de la course au titre de Jokic : il s’est essentiellement retiré de la course au MVP la saison dernière en se ménageant la seconde moitié de l’année pour s’assurer qu’il était frais pour les séries éliminatoires. Les Sixers auraient pu essayer de suivre le même chemin cette année avec Embiid, mais la course à un autre prix MVP semble avoir joué un rôle de premier plan dans la chute du grand homme superstar avec une blessure effrayante mardi soir.

Il y a une différence notable dans la course au MVP de la NBA cette saison : la nouvelle convention collective de la ligue prévoit un minimum de 65 matchs pour toutes les récompenses de fin de saison. À l’approche du match de mardi soir contre le Guerriers de l’État d’Or, Embiid n’a pu rater que cinq matchs supplémentaires toute la saison et remporter quand même le prix. Embiid était considéré comme un favori de taille pour remporter son deuxième MVP cette saison, à condition qu’il joue suffisamment de matchs.

Embiid était répertorié comme douteux entrer dans le match des Warriors avec une douleur au genou. Il s’était initialement tordu le genou le 25 janvier contre les Pacers, mais il était resté dans le match. Embiid a ensuite raté son match télévisé à l’échelle nationale avec Jokic à Denver – où Embiid n’a pas joué depuis 2019 – alors que le Les médias nationaux se plaignent à propos de la star de Philadelphie « esquivant » le match. Les Sixers ont perdu contre les Nuggets, puis à nouveau contre les humbles Trail Blazers de Portland deux nuits plus tard, Embiid s’est de nouveau assis.

Les Sixers savaient déjà qu’ils allaient se passer de Tyrese Maxey, De’Anthony Melton, Nicolas Batum et Robert Covington contre les Warriors. Avec le Knicks de New York sur leurs talons pour la tête de série n°3 à l’Est, Embiid a tenté sa chance après s’être échauffé contre Golden State. Il était clair dès le début qu’il jouait blessé.

Les Warriors ont battu les Sixers, 119-107, pour la quatrième défaite consécutive de Philadelphie. La plus grande nouvelle est qu’Embiid s’est blessé au genou au quatrième quart. Tout Philadelphie attend avec impatience la prochaine mise à jour sur son état de santé.

À la fin du quatrième quart-temps, l’attaquant des Warriors Jonathan Kuminga est tombé sur la jambe d’Embiid. Le grand homme superstar ne reviendrait pas. Regardez la pièce ici :

Embiid a clairement été entravé bien avant d’être éliminé du match. Il n’a pas été en mesure de générer une quelconque portance du ballon, se contentant de sauteurs de milieu de gamme la majeure partie de la nuit sur l’une de ses performances de but les moins efficaces de l’année. À un moment donné, Embiid est tombé au sol juste en essayant de contester un tir.

Comme les Warriors détenaient une avance à deux chiffres pendant la majeure partie de la seconde mi-temps, il aurait été facile de reposer Embiid et de renoncer au drapeau blanc. Au lieu de cela, l’entraîneur-chef Nick Nurse a gardé Embiid dans le match et la blessure a finalement eu lieu.

Tout cela était totalement inutile : il aurait dû être évident qu’Embiid avait besoin de se reposer après avoir subi des échauffements. Au lieu de cela, le désir de jouer suffisamment de matchs pour répondre aux critères de MVP, ainsi que la pression médiatique exercée à la suite de sa décision de s’absenter contre Denver, ont conduit Embiid à jouer blessé dans un match de saison régulière pour l’essentiel dénué de sens. Désormais, les Sixers n’ont plus qu’à s’accrocher à l’IRM.

Embiid a très probablement poussé à jouer contre les Warriors. C’est le travail des 76ers de lui dire non. En ne parvenant pas à adopter une vision à long terme, Embiid a peut-être définitivement mis fin à ses chances de MVP cette année et, plus important encore, a rendu plus difficile pour lui d’être vraiment en bonne santé pour les séries éliminatoires.

Embiid aurait également dû prendre plus de précautions lui-même. Embiid a connu une séquence de 30 points et 10 rebonds qui ont frappé 22 matchs lors de la défaite contre l’Indiana. Certains pensent qu’Embiid est revenu dans ce match pour maintenir la séquence en vie alors qu’il était clairement blessé tôt dans la nuit.

La NBA devrait également ressentir un peu de chaleur. La ligue a fixé le minimum de 65 matchs pour MVP parce qu’elle veut que ses stars jouent à guichets fermés tous les soirs, surtout lorsque ces matchs sont diffusés à la télévision nationale. L’inconvénient de pousser fort en saison régulière vient du risque de pouvoir être frais pour les séries éliminatoires. Embiid aurait-il joué contre les Warriors sans le minimum de 65 matchs MVP cette année ? Nous ne le saurons jamais, mais il semble que cela ait joué un rôle dans sa décision de tenter le coup, surtout après le discours sur le match de Denver.

Tout cela est incroyablement stupide. Embiid est l’un des meilleurs joueurs de sa génération, au même niveau que Jokic et Giannis Antetokounmpo. Jokic et Giannis ont chacun un championnat NBA à leur actif. Embiid ne le fait pas. Cela devrait être la priorité avant toute autre chose.

Après la défaite contre Golden State, les Sixers sont désormais soudainement la tête de série n°5 à l’Est si la saison se terminait aujourd’hui. Cela rend leur chemin vers un championnat d’autant plus difficile, car cela signifie une potentielle rencontre au deuxième tour avec le Celtics de Boston. Qui sait jusqu’où Philly chutera si Embiid rate une longue séquence de matchs à cause de cette blessure.

Les Sixers auraient dû apprendre qu’un autre MVP n’apportera pas la paix à Embiid – seul un anneau le fera. Cela a été mal géré de tous les côtés possibles.

