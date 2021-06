Joel Dommett du Masked Dancer et sa femme Hannah Cooper apparaîtront sur Celebrity Gogglebox

Joel Dommett du danseur masqué et sa femme Hannah Cooper se sont inscrits à Celebrity Gogglebox.

Le couple tournera trois épisodes cette année après avoir accepté le caméo.

Rex

L’animateur de télévision Joel Dommett et sa femme Hannah Cooper se sont inscrits à Celebrity Gogglebox[/caption]

Joel, 36 ans, a déclaré à propos de l’émission à succès Channel 4 : « Nous sommes incroyablement heureux de faire partie de la famille Gogglebox.

« J’ai hâte que les gens nous regardent à la télévision en train de regarder les gens à la télévision.

« Ne jugez pas nos choix de collations. »

Le couple rejoint Zoe Ball, 50 ans, et son fils Woody Cook, 20 ans, Martin Kemp, 59 ans, et son fils Roman, 28 ans, et Eamonn Holmes et Ruth Langsford, tous deux 61 ans, en apparaissant sur Gogglebox.

ITV

Joel du Masked Dancer a déclaré: « J’ai hâte que les gens nous regardent à la télévision en regardant les gens à la télévision »[/caption]

Canal 4

La paire rejoindra des célébrités comme Eamonn Holmes et Ruth Langsford, toutes deux âgées de 61 ans, dans l’émission[/caption]