Joel Dommett du chanteur masqué remporte un concert présentant les National TV Awards de cette année

IL EST l’homme le plus demandé à la télévision – alors qui de mieux que Joel Dommett pour animer les National TV Awards cette année?

Je peux révéler que l’hôte de The Masked Singer fera les honneurs lorsque la cérémonie reviendra à l’O2 à Londres le 9 septembre.

ITV

Joel Dommett présentera les National TV Awards de cette année[/caption]

Joel a déclaré: «C’est un immense honneur. On a toujours l’impression que quelqu’un a commis une erreur merveilleuse.

«J’aime vraiment, vraiment la télévision et j’ai hâte de célébrer les meilleurs trucs de ce qui a été une année très étrange.

«J’espère aussi vraiment que The Masked Singer gagnera quelque chose pour que je puisse me remettre un prix. C’est le rêve d’un narcissique créatif!

Le juge de Britain’s Got Talent, David Walliams, a accueilli les NTA l’année dernière, juste avant que le verrouillage ne paralyse le Royaume-Uni.

ITV

Joel dit que c’est un « immense honneur » d’accueillir la cérémonie, qui couvrira les 20 derniers mois[/caption]

Cette fois, il y aura beaucoup de télévision à célébrer, car la cérémonie de cette année a été reportée de janvier à septembre, les prix couvriront donc 20 mois.

La productrice exécutive de la NTA, Kim Turberville, a déclaré: «Nous sommes ravis d’être de retour pour célébrer une année télévisée remarquable comme aucune autre.

«Il y a une multitude de programmes télévisés à reconnaître et nous sommes ravis d’avoir Joel à la barre.

«Avec son esprit et son charisme naturel, il apportera une nouvelle approche aux prix de cette année.»

Les NTA sont votés par le public.

Le vote sur la longue liste débutera le 25 mai, les téléspectateurs étant invités à voter pour leurs émissions et stars préférées sur national tvawards.com.

ITV

Il admet également qu’il espère que The Masked Singer gagnera un gong « pour que je puisse me remettre un prix »[/caption]

Jodie se dirige vers Boleyn

DOOMED, ​​la reine Anne Boleyn a été décapitée il y a 485 ans hier.

Et pour marquer cet anniversaire, Channel 5 a publié de nouvelles images de l’actrice Jodie Turner-Smith dans le rôle de la deuxième épouse d’Henri VIII – y compris la scène de son exécution.

Fable Pictures Ltd / The Falen Falcon Ltd / ViacomCBS / Sony Pictures Inc.

Pour marquer l’anniversaire de la mort d’Anne Boleyn, Channel 5 a publié de nouvelles images de son prochain drame[/caption]

Jodie sera la première actrice noire à jouer Anne à la télévision britannique dans le prochain drame Anne Boleyn, qui met également en vedette Barry Ward dans le rôle de Thomas Cromwell.

Elle a dit: «Il y a tellement de choses dans la légende d’Anne que les gens croient – que ce soit qu’elle était une sorcière, qu’elle avait six doigts ou qu’elle avait une relation incestueuse avec son frère.

«Mais cette fois, nous essayons de raconter une histoire plus humaine à propos de ce personnage qui n’était en réalité qu’une femme essayant de survivre.»

Fable Pictures Ltd / The Falen Falcon Ltd / ViacomCBS / Sony Pictures Inc.

Jodie Turner-Smith est la première actrice noire à jouer Anne à la télévision britannique[/caption]

Fable Pictures Ltd / The Falen Falcon Ltd / ViacomCBS / Sony Pictures Inc.

Il met également en vedette Barry Ward dans le rôle de Thomas Cromwell[/caption]

bitbiz Les téléspectateurs PEEVED des Brit Awards se sont plaints à l’Ofcom des blagues de l’hôte Jack Whitehall et du manque de distanciation sociale – même si tous les participants ont été testés par Covid. La cérémonie, qui a été diffusée sur ITV la semaine dernière, était le premier grand événement musical en salle à accueillir de nouveau un public en direct.

Alex en voyage

CHANNEL 5 est sur le point de recruter Alexander Armstrong, le leader de Pointless, pour un nouveau spectacle de voyage en trois parties.

Malheureusement, le climat incertain créé par Covid signifie que l’on ne sait pas où l’hôte du jeu télévisé finira par aller où que ce soit.

Getty

L’animateur inutile Alexander Armstrong est en pourparlers avec Channel 5 pour présenter une nouvelle émission de voyage en trois parties[/caption]

Mais il ne fait aucun doute qu’il sera très visionné car il est réalisé pour la chaîne par Burning Bright Productions, qui a réalisé des émissions de voyage avec Joanna Lumley pour ITV.

Ces documentaires comprenaient son aventure sur la route de la soie et son aventure transsibérienne, qui ont vu la star absolument fabuleuse voyager en Russie, en Turquie, en Iran et en Ouzbékistan, en s’imprégnant de la culture et des traditions locales en cours de route.

Espérons que les restrictions de voyage mondiales se soulageront, sinon cela pourrait être un exercice inutile pour Alexander. . .

Les leçons de Russell du péché

L’écrivain de TELLY Russell T. Davies dit qu’il aurait réalisé It’s A Sin plus tôt s’il avait su combien de personnes n’avaient aucune idée de la crise du sida dans les années 80.

Le créateur de la série à succès Channel 4 a accusé le fait de vivre dans une bulle de «médias libéraux» pour son manque de sensibilisation, déclarant à une masterclass d’écriture de la Royal Television Society: «Si je pouvais remonter le temps et présenter l’émission en sachant quelle était la réaction du public serait, nous l’aurions fait plus tôt.

PA: Association de la presse

Russell T Davies dit qu’il aurait fait It’s A Sin plus tôt s’il avait su combien de personnes n’avaient aucune idée de la crise du sida[/caption]

«Maintenant, j’allais dans un bureau et je disais: ‘Les gens vont être choqués par cela, découvrir des choses qu’ils ne savaient pas.

« Des personnes sont mortes [from Aids] et leur mort était cachée et les jeunes générations ne le savent pas ».

bizbit Dermot O’Leary, fan d’ANIMAL, a hâte de jouer le rôle principal de The Pet Show avec l’actrice Joanna Page de Gavin & Stacey sur ITV cet automne. Il a dit: « Je suis un fier chat papa / serviteur / skivvy, mais j’aime tous nos amis à fourrure et à plumes. » Espérons qu’il ne découvre aucune allergie en cours de tournage.

C’est longtemps perdu et retrouvé

Préparez-vous pour des histoires déchirantes la semaine prochaine lorsque Long Lost Family revient à ITV – cette fois en se concentrant sur les enfants trouvés.

Les trois émissions, animées par Nicky Campbell et Davina McCall, seront diffusées pendant trois nuits, à partir de lundi.





Le duo dirige des équipes qui utilisent leurs compétences en recherche pour aider trois personnes abandonnées alors qu’elles étaient bébés.

Ils incluent une femme laissée sur le porte-bagages d’un train de la gare de Paddington à Londres après la Seconde Guerre mondiale et un homme qui a été laissé dans les toilettes publiques près du stade de football de Wolverhampton Wanderers.

Mais les émissions commencent par l’histoire de deux bébés, tous deux abandonnés à Chesterfield, dans le Derbyshire, à seulement 18 mois d’intervalle dans les années 80.

bizbit Un NOUVEAU documentaire Netflix, Sophie: un meurtre à West Cork, sera lancé le 30 juin. La série en trois parties dévoilera le meurtre brutal de la productrice française Sophie Toscan du Plantier en Irlande en 1996 et offrira une fenêtre unique sur la bataille en cours pour obtenir justice pour Sophie.