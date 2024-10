Joel Dahmen pénalisé pour avoir transporté un club supplémentaire dans son sac, risquant de perdre son statut du PGA Tour

CNN

Joel Dahmen risque de perdre sa carte du PGA Tour après avoir été pénalisé de quatre tirs au Shriners Children’s Open jeudi pour avoir trop de clubs dans son sac.

C’est une erreur qui pourrait s’avérer décisive pour un joueur qui est sur la bulle. Dahmen occupe actuellement la 124e place du classement Classement de la FedEx Cup automneles 125 premiers à la fin du circuit d’automne pouvant conserver leur statut de tournée pour 2025.

L’Américain de 36 ans a réalisé des pars sur les deux premiers trous, mais s’est rendu compte au quatrième tee qu’il avait un fer 4 supplémentaire avec lui, ce qui signifie qu’il transportait plus que les 14 clubs autorisés.

«Je ne sais pas comment c’est arrivé là. C’est nul. Ça craint aussi à l’endroit où je me trouve. il a dit aux médias après.

Dahmen auto-déclaré et les résultats qui en résultent peine – deux coups pour chaque trou de violation, avec pas plus de quatre coups de pénalité dans un tour – a vu ses deux premiers pars rétrogradés en doubles bogeys, le plaçant à la dernière place. Il a terminé avec un score de cinq sur 76.

« J’aimerais blâmer (caddie) Geno (Bonnalie), ce serait la chose la plus simple à faire, mais ce n’est pas non plus de sa faute. J’ai joué mardi et mercredi ici, et nous ne l’avons pas vu là-bas », a-t-il déclaré.

« C’était un de ces moments où on a envie de perdre la tête et de se mettre en colère. Vous voulez être en colère contre vous-même, vous voulez vous mettre en colère contre Geno, vous voulez vous mettre en colère contre le monde », a-t-il poursuivi.

«J’ai un Clif Bar qui a probablement deux mois là-dedans. Il y a probablement une banane qui pourrit dans ce sac de golf. Il y a toutes sortes de conneries là-dedans.

Dahmen, à 15 coups du leader canadien du club Taylor Pendrith, fait maintenant face à une bataille difficile pour se hisser parmi les 65 meilleurs joueurs et les égalités se poursuivront jusqu’au week-end.

Huit joueurs termineront leur premier tour vendredi après que l’obscurité ait suspendu le jeu jeudi, le deuxième tour commençant à 9 h 55 HE.

Il reste quatre événements d’automne après l’Omnium Shriners pour enfants, et Dahmen devra redresser la barre s’il veut obtenir sa carte pour 2025.