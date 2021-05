Joel Chadabe, explorateur de la frontière de la musique électronique, décède à 82 ans

Joel Chadabe, un compositeur qui a contribué à la pionnière de la musique électronique dans les années 1960, développant plus tard des logiciels de composition et fondant l’Electronic Music Foundation, une organisation de défense de la musique électronique, est décédé le 2 mai à son domicile à Albany, dans l’État de New York.Il avait 82 ans. Son épouse, Françoise Chadabe, a déclaré que la cause était le cancer ampullaire, une forme rare similaire au cancer du pancréas. En 1965, alors que M. Chadabe avait 27 ans et que l’informatique en était à ses débuts, l’Université d’État de New York à Albany lui a demandé de diriger son studio de musique électronique. Il était récemment diplômé de l’école de musique de Yale, et sa sensibilité reposait sur le jazz et l’opéra, mais il avait besoin d’un travail, alors il a accepté. De son perchoir à l’université, M. Chadabe a commencé à explorer les merveilles de faire de la musique avec des machines. «J’y ai pris, je pense, parce que pour moi c’était la frontière», a-t-il déclaré dans un 2013 entrevue avec l’Université du Minnesota. «C’était la nouvelle frontière de la musique, et j’ai vu des possibilités illimitées.»

Tôt, M. Chadabe (prononcer CHA-da-bee) a chargé Bob Moog, qui venait de commencer à développer un synthétiseur commercial, d’en construire un pour le studio. Il ne pouvait initialement se permettre qu’une partie du synthétiseur (qu’il alimentait avec une batterie de voiture), mais après avoir obtenu suffisamment de financement, il a demandé à M. Moog de créer ce qu’il a appelé un «super synthétiseur». Le résultat, connu sous le nom de CEMS (Studio de musique électronique coordonné), était un système qui remplissait une salle entière à l’université et offrait une vaste gamme de capacités sonores. Les étudiants faisaient bientôt la queue pour l’expérimenter. Avant longtemps, M. Chadabe s’est également retrouvé hypnotisé par la machine. La nuit, il attendait que le campus se vide pour pouvoir se séquestrer avec le synthétiseur, tordant ses boutons pour générer des paysages sonores. Il a continué à composer de la musique électronique de manière prolifique et à sortir plusieurs des albums, y compris «After Some Songs» (1995), qui présentait ses abstractions des standards du jazz, et «Many Times…» (2004). M. Chadabe a animé des concerts à l’université où il a invité des compositeurs d’avant-garde comme Alvin Lucier et Julius Eastman à interpréter des œuvres. En 1972, John Cage a visité le studio à enregistrer « Cage à oiseaux», Un collage sonore qui comportait des pépiements aigus qu’il avait enregistrés dans des volières. M. Chadabe a également acquis une Synclavier pour l’école, un synthétiseur numérique qui a été utilisé par des artistes comme Kraftwerk, Depeche Mode et Genesis. Passant en revue un concert de 1983 dans le New York Times, Bernard Holland a écrit: «M. Chadabe semblait partout poser des questions douces et sans affirmation sur qui dirigera et qui suivra dans ce nouveau mariage entre les humains et leurs ordinateurs, sur la façon dont les gens vont faire face aux richesses potentielles et aux complexités intimidantes de ce nouvel ajout à notre famille d’instruments de musique. » Dans les années 1980, M. Chadabe a commencé à développer des logiciels de composition que les musiciens pouvaient utiliser pour faire de la musique électronique à la maison. Il a fondé une entreprise appelée Musique intelligente, qui a sorti des programmes comme M, Jam Factory et UpBeat, que le groupe Nouvelle commande utilisé pour enregistrer son album de 1989, «Technique».

En 1994, il a formé le Fondation de la musique électronique, une organisation à but non lucratif qui cherchait à sensibiliser le public à la musique électronique. Le groupe a présenté des concerts et des festivals; avait un maison de disque qui a publié des œuvres de compositeurs tels que Cage, Laurie Spiegel et Iannis Xenakis; et a maintenu une boutique de CD en ligne. « Beaucoup de personnes importantes de la scène électronique n’étaient pas vraiment très connues du public, mais Joel était incroyablement interconnecté avec la communauté, et il a touché beaucoup de gens avec l’Electronic Music Foundation », a déclaré Kyle Gann, qui était le critique de musique nouvelle de longue date pour La voix du village. «Il avait une énorme influence underground.»

Alors que des artistes comme Daft Punk et les Chemical Brothers ont connu un succès grand public dans les années 1990, M. Chadabe a estimé qu’il était vital de documenter l’histoire de la musique électronique tant que ses pionniers étaient encore en vie. Il a publié le livre « Son électrique: le passé et la promesse de la musique électronique», Qui comportait plus de 150 entretiens avec des personnalités telles que M. Moog, les compositeurs Milton Babbitt, Pierre Henry et Éliane Radigue, et Ikutaro Kakehashi, le fondateur de Roland Corporation et architecte du MIDI. (Inévitablement, les propres contributions de M. Chadabe ont également été incluses.) Pendant qu’il interviewait ses sujets, M. Chadabe a tenté de deviner ce qui les avait tous poussés à faire de la musique avec des machines. «En écrivant le livre, j’ai demandé aux gens:« Pourquoi utilisez-vous l’électronique? », Se souvient-il dans son interview à l’Université du Minnesota. «L’une des réponses que j’ai reçues la plupart du temps était:« Faire n’importe quel son ».»

Joel Avon Chadabe est né le 12 décembre 1938 dans le Bronx et a grandi dans le quartier de Throgs Neck. Son père, Solon, était avocat. Sa mère, Sylvia (Cohen) Chadabe, était une femme au foyer. Joel a fréquenté la Bentley School privée de Manhattan et a étudié le piano classique. Ses parents espéraient qu’il deviendrait avocat, mais au lieu de cela, il a étudié la musique à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, obtenant son diplôme en 1959. À Yale, il a étudié avec le compositeur Elliott Carter, et après avoir obtenu une maîtrise en 1962, il a continué ses études avec M. Carter en Italie. Il était à Rome lorsqu’il a entendu parler d’une offre d’emploi inhabituelle chez SUNY Albany. En plus de sa femme, il laisse dans le deuil un fils, Benjamin, et une sœur, Susan Strzemien. En vieillissant, M. Chadabe est devenu un écologiste passionné, et en 2006, il a commencé la Oreille à la Terre festival de musique, qui présentait des performances de musique électronique sur le thème de la nature. Au festival de New York cette année, une composition comprenait le bruissement de dendroctones du pin et une autre utilisait un paysage sonore des pigeons de la ville. M. Chadabe a pris sa retraite de SUNY Albany à la fin des années 1990, mais a continué à enseigner la musique électronique à la Manhattan School of Music, à l’Université de New York et au Bennington College, où il enseignait depuis les années 1970. Bien dans ses 70 ans, M. Chadabe est resté séduit par les possibilités de la musique électronique, dont il ressentait le potentiel n’était qu’à peine compris. «L’électronique a ouvert un monde sonore incroyable, et plus qu’un monde sonore incroyable, une façon incroyable de comprendre le son», a-t-il déclaré en 2013. «Nous commençons tout juste à comprendre comment fonctionne le son et comment nous pouvons le transformer. »