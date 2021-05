Joe Willock: le patron de Newcastle, Steve Bruce, testera la détermination d’Arsenal à conserver son milieu de terrain | Actualités du football

L’entraîneur-chef de Newcastle, Steve Bruce, a promis de tester la détermination d’Arsenal à conserver le milieu de terrain Joe Willock.

Le joueur de 21 ans a impressionné lors de son prêt à St James ‘Park et est devenu en milieu de semaine le plus jeune joueur à marquer lors de six matchs consécutifs de Premier League.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a indiqué que les espoirs de Newcastle de garantir les services de Willock à plus long terme seraient vains, mais Bruce ne perd pas espoir.

« Nous avons toujours dit que c’était une épée à double tranchant, et nous devons respecter le fait qu’il soit le joueur d’Arsenal », a déclaré Bruce.

« Nous verrons au cours de l’été si nous pouvons tester leur détermination, mais comme je l’ai dit dès le premier jour, je tiens à remercier Mikel et Steve Round du côté du football car ils ont joué un rôle déterminant pour l’avoir et nous laisser empruntez-le pour quelques mois.

















« Il a été formidable pour nous, il a été formidable pour Newcastle. Quand je vois ce qu’il a fait ces dernières semaines et les noms qui ont marqué six sur six, c’est assez remarquable, bravo à Joe.

« Voyons voir. Comme je l’ai dit maintes et maintes fois maintenant, j’ai un respect total. Ne manquons pas de respect à Arsenal, il est leur joueur. »

Arteta a été interrogé sur Willock lors de sa conférence de presse vendredi et a déclaré qu’il n’était pas prévu de lui permettre de partir avec un accord permanent.

Lorsqu’on lui a demandé si Willock serait toujours un joueur d’Arsenal la saison prochaine, Arteta a déclaré: « C’est sûr parce qu’il a un contrat et qu’il va être ici. C’est sûr.

«Je suis vraiment heureux que les choses se soient si bien passées pour lui à cause du potentiel de Joe. Je pense que c’était super pour lui de partir et de vivre une expérience différente.

« Il a saisi cette opportunité d’une manière vraiment positive et remarquable. Il sera de retour avec nous, nous aurons ces conversations avec lui et planifierons les prochaines années pour lui. »