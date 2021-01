Joe Wicks a révélé qu’il s’était tiré les ischio-jambiers lors de l’entraînement énergique de PE avec Joe de vendredi alors qu’il tentait de faire le grand écart.

La première semaine des cours YouTube redémarrés de la star de Body Coach s’est jusqu’à présent révélée très dramatique après que les fans aient été laissés dans l’hystérie lorsque Joe a été entendu péter lors d’une session en direct.

Après le cours de vendredi, Joe s’est rendu sur Instagram pour admettre qu’il avait subi une blessure atroce après avoir essayé de réussir un mouvement audacieux en dansant.

Partageant un clip de lui vêtu d’un costume de Buzz Lightyear, Joe a montré le moment brutal où il est tombé au sol et a dit aux fans: « Cela va me coûter cher. »







(Image: thebodycoach / Instagram)



La star ouvrit les jambes et se laissa tomber au sol avant de crier sous le choc.

Joe sembla alors avoir du mal à se relever et boita alors qu’il serrait sa cuisse gauche de douleur.

Le YouTuber a admis qu’il avait été trop confiant et n’avait jamais tenté l’exploit flexible auparavant.

« J’ai fait trembler mon marteau, non. Je crois en ma tête que je peux faire des choses que je ne peux pas, je croyais en ma tête que je pouvais faire le grand écart », at-il dit.







(Image: thebodycoach / Instagram)







(Image: thebodycoach / Instagram)



Cela vient après que le cours d’exercice de la star « Fart Gate » lundi soit devenu sa vidéo la plus regardée sur YouTube de tous les temps.

Joe, qui a créé sa chaîne en 2013, est resté le visage rouge après ne pas avoir réalisé qu’il avait brisé le vent en diffusant en direct des milliers de personnes à travers le monde.

Réfléchissant à l’incident, Joe a déclaré que bien qu’il ait posté plus de 10000 entraînements et accumulé quatre millions de followers, le clip de lui pétant est de loin le plus engagé avec le contenu qu’il ait jamais produit.







(Image: Instagram)



Il a même suggéré qu’il péterait plus souvent si cela signifiait qu’il pouvait acquérir des vidéos aussi populaires.

«Tout ce travail – les recettes dans ma cuisine, toutes les vacances où je tournais, quand j’étais blessé et que je mettais tellement de contenu en place – et il a fallu un pet pour devenir le poste le plus engagé de tous les temps.

« Donc ce que j’ai appris, c’est péter plus, laissez-le sortir, ouvrez-vous et soyez honnête. »

The Body Coach, qui est bien connu pour sa série Lean in 15, a ajouté qu’il n’était pas au courant de la gaffe maladroite avant de voir un article apparaître en ligne.







(Image: joewicks / Youtube)



Mais Joe en a ri et est revenu depuis et édité le son de sa vidéo, disponible sur sa chaîne YouTube.

Il a dit à Mark: « Je vous dis quoi, certains des commentaires sont hilarants! Je dois être honnête, je suis retourné à la vidéo et j’ai demandé à mon compagnon de la modifier parce que je ne peux pas vivre là pour toujours. «

Joe aide la nation et a récemment repris ses entraînements en direct après que le Royaume-Uni soit revenu en lock-out plus tôt ce mois-ci.

Auparavant, il avait collecté 580000 £ pour le NHS grâce à ad-sense de sa dernière série d’entraînements en direct en juillet.

