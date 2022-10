Joe Wicks rejoint Children In Need pour une nouvelle campagne visant à rassembler les communautés

JOE Wicks s’est associé à BBC Children In Need pour une nouvelle initiative visant à rassembler les communautés à travers le Royaume-Uni.

L’entraîneur personnel a lancé “Walk with Joe” qui aura lieu pendant les deux premiers week-ends de novembre.

L’événement gratuit de Joe, qui est soutenu par parkrun, encouragera les gens à se rendre à leur événement parkrun local et à parcourir le parcours avec leur famille et leurs amis.

L’initiative vise à amener les gens à améliorer leur santé physique et mentale.

Joe, 37 ans, participera à quatre des événements à travers le Royaume-Uni et sera à Maidenhead le 5 novembre et à Newport le 6 novembre.

Le week-end suivant, il se rendra à Dundee le 12 novembre et à Nottingham le 14 novembre.

Les participants sont encouragés à enfiler leurs plus beaux déguisements ou leurs oreilles Pudsey pour célébrer l’événement.

Dans le but de collecter des fonds supplémentaires, Joe participera également à un ultra-marathon de 30 miles pour collecter des fonds pour BBC Children In Need.

Il commencera sa marche le 18 novembre à MediaCityUK à Manchester et visera à avoir relevé le défi en dix heures en terminant au BBC Children in Need Great Spotacular Appeal Show.

Les fans qui regardent l’exploit auront de nombreuses surprises alors que les amis célèbres de Joe et les collectes de fonds caritatives le rejoignent le long du parcours.





Joe a déclaré: «Je suis un fervent partisan du mouvement du corps pour aider l’esprit, et marcher et parler avec ma famille et mes amis a toujours été très important pour moi.

«Walk with Joe est un moyen facile et accessible pour les personnes de toutes capacités de se réunir et de se reconnecter, tout en aidant à collecter des fonds pour les enfants et les jeunes à travers le Royaume-Uni.

« En nous unissant, nous pouvons faire une réelle différence.

“Je suis tellement excitée de rencontrer les familles et de diriger certaines des routes, j’espère que tout le monde viendra soutenir une si grande cause.

“Et si vous ne pouvez pas vous rendre à votre parkrun local, n’oubliez pas de vous connecter à mon ultra-marathon en direct.”